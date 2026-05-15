Ministerul Educației a anunțat că Hotărârea de Guvern adoptată stabilește numărul de locuri disponibile pentru anul școlar și universitar 2026-2027 atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar.

Documentul vizează:

copiii și elevii din sistemul românesc de învățământ;

studenții din universitățile din România;

etnicii români din afara granițelor;

cetățenii români cu domiciliul în străinătate;

cetățenii străini care studiază în baza acordurilor bilaterale.

„Au fost stabilite cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar şi universitar 2026 – 2027 pentru copii/elevi/studenţi, pentru etnicii români din afara graniţelor, cetăţeni români cu domiciliul stabil în străinătate şi pentru cetăţeni străini în baza documentelor bilaterale. Acestea sunt repartizate pe niveluri de pregătire, forme şi tipuri de învăţământ”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Autoritățile spun că noile cifre au fost stabilite astfel încât să asigure integrarea tuturor elevilor din învățământul obligatoriu și să permită accesul absolvenților către niveluri superioare de studiu.

Cea mai importantă modificare anunțată de Guvern vizează învățământul liceal.

Potrivit Ministerului Educației, numărul locurilor pentru clasa a IX-a la liceu, învățământ de zi, crește cu 50.000 față de anul precedent. Astfel, totalul ajunge la 184.000 de locuri.

Măsura vine în contextul reformelor prevăzute de noua lege a învățământului preuniversitar, care integrează fosta rută profesională în liceele tehnologice.

Practic, o parte dintre elevii care anterior mergeau pe ruta profesională vor fi preluați în sistemul liceal tehnologic.

Oficialii consideră că această schimbare va permite o flexibilizare a parcursului educațional și o adaptare mai bună la cerințele pieței muncii.

Pe lângă această majorare, Guvernul a aprobat și alte suplimentări:

5.000 de locuri pentru clasa a XI-a la învățământ seral;

5.000 de locuri suplimentare pentru învățământul dual;

2.000 de locuri în plus pentru clasa a IX-a în învățământul special;

1.500 de locuri suplimentare pentru clasa a XI-a în învățământul special.

Ministerul Educației susține că noile cifre au fost calculate pe baza datelor transmise de inspectoratele școlare și a evoluției populației școlare.

„De asemenea, acestea asigură cuprinderea tuturor copiilor/elevilor din învăţământul obligatoriu în sistemul de învăţământ preuniversitar, pe nivelul şi forma de educaţie corespunzătoare vârstei şi dezvoltării psihomotorii a acestora, accesul absolvenţilor unui anumit nivel de învăţământ la un nivel superior celui absolvit şi o alocare echilibrată a locurilor pentru învăţământul liceal şi postliceal”, precizează ministerul.

În ultimii ani, autoritățile au încercat să dezvolte mai ales învățământul dual și tehnologic, în condițiile în care tot mai multe companii reclamă lipsa forței de muncă specializate.

Creșterea numărului de locuri pentru liceele tehnologice și pentru sistemul dual vine și pe fondul presiunilor venite din partea mediului economic, care solicită o pregătire mai apropiată de nevoile reale ale pieței muncii.

Executivul a aprobat suplimentări și pentru învățământul universitar.

Comparativ cu anul universitar 2025-2026, numărul locurilor crește astfel:

Nivel de studiu Locuri suplimentare Licență 1.781 Masterat 502 Doctorat 113

Ministerul Educației afirmă că la stabilirea acestor cifre au fost luate în calcul:

estimările privind numărul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat;

numărul absolvenților din promoțiile anterioare;

țintele europene privind educația pentru perioada 2021-2030;

corelarea specializărilor cu cerințele angajatorilor și ale pieței muncii.

„În ceea ce priveşte învăţământul superior, la fundamentarea cifrelor de şcolarizare pentru ciclurile de licenţă, master şi doctorat s-au luat în calcul mai mulţi factori între care: propunerile Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promoţia 2026, respectiv a numărului de absolvenţi din promoţiile anterioare, ţintele europene din Spaţiul European al Educaţiei 2021 – 2030, corelarea ofertei cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii”, a transmis ministerul.

Oficialii subliniază că cifrele aprobate prin Hotărârea de Guvern au caracter maximal și vor trebui să se încadreze în bugetul alocat pentru anul financiar 2026.

Defalcarea exactă pe județe și pe universități va fi realizată ulterior de Ministerul Educației prin ordin de ministru.

În perioada următoare, inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ superior vor primi repartizarea finală a locurilor pentru anul școlar și universitar 2026-2027.