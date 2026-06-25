Protest astăzi în Educație. Sindicatele depun peste 160.000 de semnături în Parlament. Ce modificări cer pentru școli

Sindicatele din educație revin în stradă și organizează joi un protest în fața Palatului Parlamentului. Reprezentanții profesorilor vor depune peste 160.000 de semnături pentru susținerea unei inițiative legislative prin care cer modificarea Legilor Educației și eliminarea unor prevederi introduse prin Legea nr. 141/2025, despre care spun că afectează sistemul de învățământ. Printre solicitări se numără reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechile norme didactice și noi măsuri de sprijin pentru profesori și studenți.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” vor protesta joi, începând cu ora 11:00, în fața Palatului Parlamentului.

Acțiunea are loc în contextul nemulțumirilor generate de modificările aduse legislației din domeniul educației, liderii sindicali susținând că noile prevederi afectează atât activitatea cadrelor didactice, cât și calitatea actului educațional.

În timpul protestului, reprezentanții celor trei federații vor depune peste 160.000 de semnături strânse la nivel național pentru susținerea unei inițiative legislative care urmărește modificarea și completarea Legilor Educației nr. 198/2023 și nr. 199/2023.

Potrivit sindicatelor, una dintre principalele mize este eliminarea prevederilor introduse prin Legea nr. 141/2025, considerate de profesori drept nocive pentru sistemul de învățământ.

Printre modificările propuse se află reducerea efectivelor de elevi din clase și revenirea la normele didactice existente înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări legislative.

Sindicaliștii susțin că majorarea numărului de elevi și schimbările privind normele de predare afectează calitatea procesului educațional și cresc presiunea asupra cadrelor didactice.

O altă solicitare vizează introducerea unei prime de instalare pentru profesorii care aleg să predea în comunități izolate sau în zone defavorizate, măsură despre care organizațiile sindicale spun că ar putea contribui la reducerea deficitului de personal din aceste localități.

Totodată, profesorii cer „calculul corect” al tarifelor pentru activitatea desfășurată în regim de plată cu ora, susținând că actualul sistem de remunerare generează inechități.

Inițiativa legislativă promovată de sindicate cuprinde și măsuri destinate elevilor și viitorilor profesori.

Organizațiile sindicale solicită organizarea separată a clasei a VIII-a, considerând că această măsură ar contribui la o mai bună organizare a procesului educațional.

De asemenea, profesorii cer ca studenții înscriși la programele de licență didactică cu dublă specializare sau la masteratul didactic să beneficieze de burse egale cu salariul net al unui profesor debutant, pentru a încuraja alegerea unei cariere în sistemul de învățământ.

O altă propunere prevede ca elevii de liceu medaliați la olimpiade internaționale să își păstreze bursa de excelență pe întreaga perioadă a studiilor universitare de licență în România, cu condiția menținerii rezultatelor de performanță.

Reprezentanții federațiilor sindicale afirmă că toate aceste modificări sunt necesare pentru ca anul școlar 2026-2027 să înceapă în condiții mai bune atât pentru profesori, cât și pentru elevi și studenți.