Lege pentru angajați. Regulă pe timpul verii. Când sunt obligați angajatorii să reducă orele de lucru

Valurile de căldură aduc obligații suplimentare pentru angajatori. Atunci când temperaturile exterioare depășesc 37 de grade Celsius sau, din cauza umidității ridicate, sunt echivalente cu acest prag, firmele trebuie să ia măsuri pentru protejarea sănătății salariaților. Legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție, iar nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 96/2000, temperaturile extreme sunt considerate cele care depășesc +37°C sau care, în combinație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, produc același efect asupra organismului. Valorile sunt monitorizate și certificate de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie (INMH), iar în astfel de perioade angajatorii trebuie să adopte măsuri speciale pentru protejarea salariaților.

Printre obligațiile minime se numără reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, asigurarea unei ventilații corespunzătoare la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu perioade de repaus și organizarea pauzelor în spații umbrite sau ventilate natural.

Totodată, angajatorii trebuie să asigure apă minerală în cantități cuprinse între doi și patru litri pentru fiecare salariat, pe durata unui schimb de lucru, precum și echipamente individuale de protecție și posibilitatea efectuării de dușuri acolo unde activitatea o impune.

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost.

Responsabilitatea nu poate fi transferată salariaților, iar dacă echipamentele se deteriorează sau nu mai oferă nivelul necesar de protecție, acestea trebuie înlocuite de angajator.

În anumite domenii de activitate, angajatorii pot pune la dispoziția salariaților și creme protectoare pentru piele, utilizate ca mijloace complementare de protecție împotriva radiațiilor UV, a căldurii excesive, a frigului sau a expunerii la substanțe chimice și agenți biologici. Aceste produse nu sunt însă considerate echipamente individuale de protecție în sensul legislației europene, ci reprezintă o măsură suplimentară de prevenție.

Pe lângă măsurile organizatorice, angajatorii au obligația de a preveni îmbolnăvirile provocate de expunerea la temperaturi extreme.

Acest lucru presupune organizarea examenelor medicale la angajare și a controalelor medicale periodice, pentru identificarea eventualelor afecțiuni care pot fi incompatibile cu activitatea desfășurată în condiții de caniculă.

De asemenea, firmele trebuie să asigure acordarea primului ajutor în caz de nevoie și transportul persoanelor afectate către cea mai apropiată unitate sanitară. În situațiile în care este posibil, salariații cu probleme medicale incompatibile cu munca desfășurată în condiții de temperaturi extreme trebuie redistribuiți pe alte posturi sau să beneficieze de reducerea programului de lucru.

Dacă măsurile obligatorii nu pot fi aplicate, angajatorul trebuie să stabilească, împreună cu reprezentanții salariaților sau ai sindicatelor, una sau mai multe soluții alternative.

Acestea pot include reducerea duratei zilei de lucru, reorganizarea programului în două intervale – până la ora 11:00 și după ora 17:00 – sau întreruperea colectivă a activității, cu excepția sectoarelor unde activitatea nu poate fi suspendată.

Aceste măsuri se aplică atunci când temperaturile extreme persistă cel puțin două zile consecutive.

În perioada în care programul este modificat sau activitatea este întreruptă, angajatorul trebuie să stabilească împreună cu reprezentanții angajaților modul de recuperare a timpului nelucrat și plata salariilor.

Orele pot fi recuperate în termen de maximum șase luni, fără diminuarea drepturilor salariale, sau, dacă nu se recuperează, salariul se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat.

În cazul întreruperii colective a activității, contractele individuale de muncă rămân în vigoare, iar întreaga perioadă este considerată vechime în muncă.

Nerespectarea obligațiilor privind prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de temperaturile extreme constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei, dacă faptele nu întrunesc elementele unei infracțiuni.

Verificarea modului în care angajatorii respectă aceste obligații și aplicarea sancțiunilor revin Inspecției Muncii.

Pe fondul schimbărilor climatice, specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că episoadele de caniculă nu mai reprezintă doar un disconfort sezonier, ci un risc profesional care trebuie inclus în politicile de securitate și sănătate în muncă.

În aceeași direcție merg și recomandările Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), care încurajează angajatorii să integreze riscurile generate de temperaturile extreme în planurile de prevenție și să combine măsurile organizatorice cu soluții tehnice moderne, precum aplicații de avertizare, dispozitive de monitorizare a stării fiziologice sau echipamente speciale de răcire.

Specialiștii subliniază însă că aceste tehnologii trebuie să completeze, și nu să înlocuiască, obligațiile fundamentale privind organizarea muncii, acordarea pauzelor, hidratarea și protejarea sănătății salariaților.