Roberta Metsola și liderii Parlamentului European se întâlnesc la Dublin pentru pregătirea președinției irlandeze a Consiliului UE

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și liderii grupurilor politice se vor reuni la Dublin, pe 23 iunie, cu oficiali irlandezi pentru a pregăti preluarea de către Irlanda a președinției Consiliului UE. Discuțiile vor viza prioritățile viitorului mandat, inclusiv competitivitatea, bugetul european, securitatea și valorile Uniunii.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și liderii grupurilor politice vor vizita Dublinul pentru a se pregăti pentru viitoarea președinție irlandeză a Consiliului UE.

Marți, 23 iunie, liderii Parlamentului European se vor întâlni cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, Taoiseach-ul Micheál Martin și cu miniștri ai guvernului. Vor organiza întâlniri la Oireachtas, inclusiv cu Ceann Comhairle și Cathaoirleach, președinții celor două camere ale parlamentului.

Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze pe prioritățile viitoarei președinții irlandeze – inclusiv competitivitatea și foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață”, următorul buget pe termen lung al UE și chestiuni mai ample legate de valorile și securitatea UE.

Pe 1 iulie, Irlanda va prelua președinția Consiliului UE, asumându-și un rol central în conturarea agendei Uniunii. Ca de obicei, Conferința Președinților Parlamentului European – formată din președinta Roberta Metsola și liderii grupurilor politice – se deplasează în Irlanda pentru a se pregăti pentru viitoarea președinție.

„Irlanda preia președinția Consiliului într-un moment definitoriu pentru Europa. Împreună, Consiliul și Parlamentul European pot transforma ambiția în acțiune – realizând rezultate în materie de competitivitate, consolidându-ne securitatea și construind un buget pe termen lung potrivit pentru o nouă eră, rămânând în același timp fideli valorilor care definesc Uniunea noastră. Cu această vizită, ne vom asigura că vom începe activitatea imediat ce am început”, a declarat Metsola, înainte de vizită.

După întâlnirea lor, Metsola și Martin se vor adresa presei la ora 18:10 IST. Conferința de presă va fi transmisă în direct pe centrul multimedia al Parlamentului European și pe EbS.

Irlanda va deține președinția rotativă a Consiliului UE din iulie până în decembrie 2026, urmată de Lituania din ianuarie 2027.

Conferința Președinților din Parlamentul European este organul politic responsabil de organizarea și coordonarea activității Parlamentului. Conferința este compusă din Președintele Parlamentului European, liderii grupurilor politice și un reprezentant fără drept de vot al membrilor neafiliați.

În mod tradițional, Conferința Președinților se deplasează în țara care se pregătește să preia președinția rotativă a Consiliului UE, pentru a se angaja în discuții pregătitoare și a asigura o înțelegere comună a priorităților viitoare, precum și acțiuni comune cu privire la acestea.