Planul care poate schimba creditarea în Europa: discuții despre reducerea poverii bancare

La nivel global, autoritățile de reglementare analizează posibilitatea reducerii poverii administrative asupra băncilor, cu scopul de a susține competitivitatea și creșterea economică. Dezbaterile vizează în principal echilibrul dintre flexibilizarea normelor și menținerea stabilității financiare.

Chiar dacă direcția este discutată pe mai multe piețe, instituțiile de credit din Europa au anticipat că nu vor apărea modificări majore după propunerile formulate anterior de Banca Centrală Europeană privind simplificarea regulilor, fără diminuarea cerințelor de capital. În acest context, sectorul bancar rămâne prudent în privința schimbărilor de fond.

Președinta asociației bancare spaniole AEB, Alejandra Kindelan, a declarat vineri că sectorul bancar european ar putea majora creditarea cu peste 2.000 de miliarde de euro, respectiv aproximativ 2,2 trilioane de dolari, dacă regulile ar fi simplificate, păstrând în același timp reziliența financiară.

Potrivit acesteia, reducerea complexității regulatorii ar permite o mai bună utilizare a capitalului disponibil în economie. Estimările indică un impact semnificativ asupra capacității de finanțare la nivel european. Declarațiile vin pe fondul presiunilor privind creșterea competitivității sectorului bancar.

AEB, alături de CECA și UNACC, au semnalat că suprapunerea cerințelor de capital și complexitatea normelor limitează capacitatea băncilor de a finanța creșterea economică. Reprezentanții celor trei organizații estimează că o simplificare a cadrului ar putea genera o creștere a creditării cu aproximativ 250 de miliarde de euro doar în Spania, informează Reuters.

În același timp, este menționat un potențial efect de stimulare asupra produsului intern brut la nivelul zonei euro. Problema fragmentării reglementărilor este considerată un obstacol în eficientizarea fluxurilor financiare. O evaluare a competitivității sectorului bancar realizată de Comisia Europeană este așteptată în luna iulie, iar propunerile legislative ar putea fi prezentate cel mai probabil în 2027.

Potrivit unui proiect de raport citat de publicația Financial Times, Uniunea Europeană ar putea elimina o parte dintre barierele care limitează transferurile de fonduri între statele membre. Discuțiile sunt concentrate pe consolidarea integrării financiare și pe creșterea eficienței pieței bancare unice. Direcțiile analizate rămân însă dependente de consensul politic și instituțional.

Guvernatorul Banca Spaniei, Jose Luis Escriva, a declarat la un eveniment financiar organizat la Madrid că „eliminarea barierelor” care fragmentează piețele bancare ale UE este esențială pentru deblocarea integrării transfrontaliere și stimularea creditării.

El a adăugat: „Acest lucru necesită finalizarea uniunii bancare, cu garanții clare pentru a asigura sprijinul băncilor-mamă pentru filiale în perioadele de stres”. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul arhitecturii financiare europene.

Președintele BBVA, Carlos Torres, și directorul general al Santander, Hector Grisi, au atras atenția că nivelul redus al investițiilor și fragmentarea reglementărilor pot afecta competitivitatea economică a Europei.

Torres a declarat că „Fără (investiții), regiunea riscă să rămână în urmă, în special în domenii cu evoluție rapidă, precum tehnologia, energia și apărarea”. Mesajele celor doi lideri bancari se înscriu în seria apelurilor pentru consolidarea pieței unice financiare. Sectorul bancar european a solicitat recent simplificarea normelor de reglementare pentru a sprijini finanțarea creșterii economice.

Estimările citate indică existența unui deficit anual de investiții de aproximativ 1,4 trilioane de euro, echivalent cu 1,62 trilioane de dolari. Acest decalaj este asociat cu dificultăți în susținerea proiectelor economice la scară largă. Discuțiile privind ajustarea cadrului de reglementare rămân deschise la nivel european.