Un proiect european de miliarde intră în dezbatere: detalii din documentul publicat de Comisia Europeană

Comisia Europeană invită actorii din industrie, investitorii și toate părțile interesate să participe la consultarea publică privind viitoarea licitație IF26 Heat Auction, finanțată prin Fondul pentru Inovare (Innovation Fund). Inițiativa vizează accelerarea decarbonizării proceselor industriale și sprijinirea tranziției către tehnologii de producere a căldurii cu emisii reduse de carbon.

Pe 22 mai 2026, Comisia Europeană a publicat proiectul termenilor și condițiilor pentru licitația IF26 Heat Auction, deschizând o perioadă de consultare publică de șase săptămâni. Organizațiile și experții interesați pot transmite observații și propuneri până la 2 iulie 2026.

Scopul consultării este colectarea de feedback privind designul mecanismului de finanțare și condițiile de participare, înainte de publicarea versiunii finale a documentației.

Pentru finalizarea procesului de consultare, Direcția Generală pentru Acțiune Climatică (DG CLIMA) va organiza pe 7 iulie 2026 un workshop dedicat stakeholderilor. Evenimentul va avea loc la Bruxelles și în format online și va viza discutarea comentariilor primite asupra proiectului de termeni și condiții. Înregistrarea și materialele prezentate vor fi puse ulterior la dispoziția participanților.

Noua ediție a licitației vine după programul pilot IF25 Heat Auction, care a atras 85 de aplicații și a acordat finanțări pentru 65 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 400 de milioane de euro. Rezultatele indică un interes ridicat pentru soluțiile de decarbonizare a căldurii industriale.

Pentru ediția din 2026, Comisia Europeană intenționează alocarea unui buget de peste un miliard de euro, păstrând în mare parte structura licitației precedente, dar introducând și măsuri de simplificare administrativă.

Proiectul actual al condițiilor de participare menține lista tehnologiilor eligibile din ediția precedentă, inclusiv:

pompe de căldură industriale;

boilere electrice;

încălzire prin rezistență electrică;

încălzire prin inducție;

tehnologii pe bază de plasmă;

soluții pentru producerea căldurii din surse regenerabile.

În plus, pentru IF26, este propusă includerea tehnologiilor bazate pe căldură nucleară în categoria investițiilor eligibile. Comisia Europeană precizează că workshopul și consultarea publică au rol consultativ, iar documentele finale vor fi publicate în septembrie 2026. Doar apelul oficial și documentația finală a licitației vor constitui baza pentru depunerea proiectelor și acordarea finanțărilor.

Prin această inițiativă, Uniunea Europeană își consolidează sprijinul pentru modernizarea industriei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la obiectivele climatice și la creșterea competitivității sectorului industrial european.

Părțile interesate pot consulta și transmite observații asupra următoarelor documente:

proiectul termenilor și condițiilor pentru IF26 Heat Auction (Draft Terms & Conditions);

modelul oficial pentru transmiterea observațiilor (Feedback Template).

Comentariile și propunerile trebuie trimise prin formularul oficial la adresa de e-mail clima-auctions@ec.europa.eu până cel târziu la 2 iulie 2026.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Innovation Fund webinar: public consultation and stakeholder workshop for the upcoming IF26 Heat Auction – Climate Action.