Schimbare majoră la Programul Rabla 2026: ce condiție nouă apare pentru finanțare

Programul Rabla 2026 intră în atenția publică odată cu lansarea spre consultare a ghidului de finanțare, document care aduce modificări importante privind criteriile de eligibilitate și nivelul ecotichetelor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a programat pentru marți, 23 iunie, o dezbatere publică pe marginea noii ediții a programului, desfășurată atât fizic, la sediul instituției din București, cât și online, prin platforma Webex.

Mai exact, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat proiectul de modificare a ghidului de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2026. Documentul a intrat în consultare publică, iar bugetul propus pentru acest an este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste nivelul din 2025.

Potrivit ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după etapa de consultare și eventualele dezbateri, ordinul urmează să fie aprobat, urmând pașii obișnuiți pentru înscrierea și depunerea dosarelor. Oficialul a mai precizat că majorarea bugetului ar permite unui număr mai mare de beneficiari să acceseze fonduri pentru achiziția de autovehicule noi, considerate mai puțin poluante. Dezbaterea publică este deschisă persoanelor interesate, care pot transmite propuneri și observații în cadrul sesiunii organizate de minister.

„După perioada de consultare publică și eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obișnuite de înscriere și depunere a dosarelor. În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-și achiziționeze autoturisme noi, mai puțin poluante și prietenoase cu mediul înconjurător”, a subliniat Diana Buzoianu.

Una dintre modificările importante din proiect vizează condițiile de eligibilitate pentru autovehiculele finanțate. Conform propunerii, vor fi acceptate doar vehicule fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, dar și în state partenere precum Regatul Unit, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc.

Condiția este ca aceste țări să fie integrate în lanțurile industriale ale pieței europene și să respecte reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto. Ministerul precizează că eligibilitatea va fi stabilită pe baza țării de fabricație înscrise în certificatul de origine al vehiculului.

Motivația măsurii și poziția autorităților

Ministerul Mediului argumentează că noul criteriu are ca obiectiv reducerea impactului de mediu pe întreg ciclul de viață al autovehiculelor, inclusiv în faza de producție și transport. Documentul de fundamentare indică reducerea emisiilor generate de transportul pe distanțe lungi și susținerea obiectivelor europene privind decarbonizarea industriei.

„În ceea ce privește noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului și stimularea producției din Europa. Vor fi eligibile pentru finanțare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European și în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean. Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o mașină eligibilă pentru acest program”, a mai adăugat Diana Buzoianu.

Programul vizează achiziția de autoturisme, autoutilitare ușoare, autospeciale sau motociclete electrice, cu sisteme de propulsie plug-in hibrid, electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Vehiculele trebuie să fie noi, să nu fi fost înmatriculate anterior și să aibă o valoare de achiziție de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus. În cazul plug-in hibrid, este prevăzută o limită de emisii de sub 80 g CO₂/km în regim WLTP.

18.500 de lei – pentru autovehicule electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei – pentru plug-in hybrid și motociclete electrice;

12.000 de lei – pentru vehicule hibride;

10.000 de lei – pentru autovehicule cu motor termic sau motociclete.

Programul Rabla rămâne unul dintre cele mai utilizate instrumente guvernamentale pentru reînnoirea parcului auto din România. Între 2005 și 2024, prin Rabla Clasic și Rabla Plus:

au fost casate peste 1.061.452 de autovehicule;ț

au fost achiziționate 719.999 de mașini noi, dintre care 9.797 plug-in hybrid și 49.716 complet electrice.

În 2025, bugetul programului destinat persoanelor fizice a fost de 200 de milioane de lei, iar fondurile pentru mașinile cu combustie internă, hibride și motociclete s-au epuizat în doar 13 minute de la lansare, pe 30 septembrie 2025, ceea ce a determinat ulterior suplimentarea bugetului.