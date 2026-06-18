UE elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro de la 1 iulie. Cum vor schimba noile reglementări europene cumpărăturile românilor

Începând cu 1 iulie 2026, noile reglementări europene privind taxarea coletelor din afara spațiului comunitar vor schimba modul în care consumatorii cumpără online de pe platforme internaționale, prin eliminarea scutirii vamale și introducerea unei taxe fixe de 3 euro.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări europene, consumatorii din România și din celelalte state membre ar putea observa în curând modificări în modul în care achiziționează produse de pe platformele internaționale de comerț online.

Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro, au fost scutite de taxe vamale. Această excepție a favorizat dezvoltarea rapidă a platformelor de comerț online din afara spațiului comunitar în ultimii ani. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2024 au intrat în statele membre aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă, dintre care 91% au provenit din China.

Începând cu 1 iulie 2026, această scutire va fi eliminată și va fi introdusă o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din țări terțe cu o valoare de până la 150 de euro, aplicată pe fiecare categorie de produse inclusă într-un colet. Pentru consumatori, acest lucru s-ar putea traduce prin prețuri ușor mai ridicate pentru produsele cu valoare redusă și, posibil, prin termene de livrare mai lungi, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează noilor cerințe.

Dincolo de impactul asupra prețurilor, obiectivul principal al acestor măsuri este crearea unor condiții de concurență mai echitabile în întregul ecosistem de comerț electronic. Se urmărește stabilirea unor reguli și responsabilități mai clare, astfel încât produsele vândute consumatorilor europeni să respecte aceleași standarde, indiferent de țara din care provin.

Noile reglementări sunt menite și să corecteze un dezechilibru existent de mai mult timp între comercianții europeni și platformele internaționale. În timp ce retailerii din Uniunea Europeană trebuie să respecte cerințe stricte privind fiscalitatea, siguranța produselor, protecția consumatorilor și obligațiile de mediu, multe dintre coletele de mică valoare provenite din afara UE au beneficiat până acum de un regim mai favorabil.

„Noile reglementări ar putea genera, într-o primă etapă, anumite inconveniente pentru consumatori, însă nu ar trebui privite ca o măsură punitivă. Ele reprezintă o ajustare așteptată de mult timp, care urmărește să creeze un mediu mai transparent și mai echilibrat al comerțului online pentru toate părțile implicate”, declară Sorin-Adrian Dochian, Country Manager Compari.ro.

Pe măsură ce ecosistemul de e-commerce devine tot mai fragmentat, platformele care sprijină consumatorii în luarea unor decizii de cumpărare informate capătă o importanță tot mai mare. Compari.ro pune accent pe transparență și colaborează cu comercianți care respectă standardele europene, oferind în același timp utilizatorilor instrumente prin care pot evalua vânzătorii pe baza feedbackului autentic al clienților.

Potrivit Compari.ro, aceste evoluții ar putea modifica treptat criteriile după care consumatorii își aleg produsele și comercianții, influențând modul în care sunt luate deciziile de cumpărare în mediul online.

„Prețul va continua să fie un factor important, însă transparența, încrederea și protecția consumatorilor vor deveni tot mai relevante. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți nu doar la cât costă un produs, ci și la cine îl vinde, ce garanții au și cât de simplu pot fi soluționate eventualele probleme care apar după achiziție”, adaugă Dochian.

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