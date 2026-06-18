Nicușor Dan, declarații la Bruxelles. România va primi ajutor din partea a încă două state pentru apărarea antidrone. Președintele a vorbit și despre Guvernul Veștea

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, la Bruxelles, că Portugalia și Slovacia s-au alăturat statelor care vor sprijini România cu echipamente destinate apărării împotriva dronelor. Anunțul a fost făcut în marja reuniunilor NATO și a fost prezentat ca parte a consolidării flancului estic al Alianței.

Șeful statului a precizat că România beneficiază deja de sprijin din partea Statelor Unite, Franței, Italiei și Spaniei, iar noile angajamente reprezintă un pas important pentru întărirea capacităților de apărare.

„O să fie subiectul dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecința, întărirea Eastern Flank Watch. Vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Am avut la început SUA și Franța, după februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat, în urma întâlnirii de azi-dimineață, Portugalia și Slovacia.”

Președintele a precizat că va ridica din nou acest subiect în cadrul discuțiilor privind securitatea europeană și că solicitarea României vizează un sprijin temporar, până la livrarea echipamentelor deja contractate.

„O să avem o dezbatere pe securitate europeană și o să ridic problema asta. Vă aduc aminte că așteptarea noastră este pe un termen limitat, adică avem deja în programul SAFE și contracte semnate pe o serie de echipamente care vor fi suficiente. Vom acoperi pe un an și jumătate-doi ani anumite echipamente și asta voi cere în Plen. Solicitarea noastră este cât mai rapid, este doar tehnic.”

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan a abordat și negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Președintele a arătat că România coordonează grupul celor 16 state cunoscute drept „Prietenii Coeziunii”, care încearcă să obțină menținerea unor fonduri consistente pentru politica de coeziune și agricultură.

„Suntem foarte bucuroși că Moldova și Ucraina au început formal procesul de aderare, și asta se reflectă în concluziile Consiliului. Subiectul mare este discuția pe buget, pe cadrul financiar multianual, și aici suntem într-un proces de agregare a pozițiilor diferitelor state. În urma muncii colegilor noștri, cele 16 state, sub coordonarea României, așa numiții prieteni ai coeziunii, au o poziție comună. Pentru armonizarea acestei poziții, acum, la ora 17.00, vom avea o întâlnire a acestor 16 state pentru a merge cu o poziție comună în Consiliu. Vrem un buget cât mai mare, vrem ca pe acest Pilon I de coeziune și Politică Agricolă să rămână sume consistente și, în ceea ce privește pilonul II de competitivitate, am dorit să existe o competiție adevărată, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate. Pentru moment, s-a obținut că, cu banii din acest fond să se stimuleze întreg lanțul valoric, în așa fel încât și cei ce oferă componente pentru procesul final să fie stimulați”.

Întrebat despre posibilitatea ca Guvernul Veștea să fie susținut inclusiv cu voturile AUR, președintele a evitat să comenteze negocierile politice aflate în desfășurare și a subliniat că rolul său constituțional este acela de a desemna un premier capabil să formeze o majoritate.

„Cu titlul general, există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este să desemneze primul ministru. Şi eu, după cum ştiţi, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înţeles eu din opţiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac şi acum pe domnul Veştea. Aţi reţinut şi criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul naţional şi mai puţin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuţie mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el.”

Șeful statului a insistat că desemnarea premierului a fost făcută cu convingerea că acesta poate obține sprijinul necesar în Parlament.

„Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat şi să rezolve criza.”

Întrebat dacă această majoritate poate include și voturile AUR, Nicușor Dan a răspuns:

„Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”.

Întrebat dacă mai există soluții pentru formarea unei majorități stabile și dacă îi va solicita lui Adrian Ioan Veștea să renunțe la mandat, președintele a spus că va analiza situația după revenirea în România.

„Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate şi să ieşim din criza asta şi, aşa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental şi va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanţele şi cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem.”

În final, Nicușor Dan a subliniat că un viitor Executiv trebuie să beneficieze de o majoritate parlamentară și să păstreze orientarea pro-occidentală a României.