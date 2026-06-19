Noi reguli în învățământ din septembrie. Ce se schimbă pentru elevii din România în anul școlar 2026-2027

Învățământul dual va funcționa după reguli noi începând cu anul școlar 2026-2027, în urma unei reorganizări decise de Ministerul Educației. Elevii care aleg această rută vor putea obține calificări profesionale încă din timpul liceului, fără să renunțe la posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat și de a continua studiile universitare. Noul model elimină vechea școală profesională de trei ani și integrează pregătirea profesională în filiera tehnologică a liceului. Schimbările vizează atât admiterea, cât și organizarea pregătirii practice și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească liceele tehnologice.

Învățământul dual va fi reorganizat începând cu anul școlar 2026-2027, în baza noilor reguli pregătite de Ministerul Educației.

Învățământul dual reprezintă o formă de organizare a pregătirii profesionale și tehnice construită pe colaborarea dintre operatorii economici, unitățile de învățământ și autoritățile locale, cu scopul de a pregăti elevii pentru integrarea rapidă pe piața muncii.

În acest sistem, formarea profesională se desfășoară atât în cadrul școlii, cât și la angajator, pe baza contractelor de parteneriat și a acordurilor individuale de pregătire practică. Companiile implicate participă direct la pregătirea viitorilor angajați, punând la dispoziție locuri pentru practică și contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor.

Această formă de școlarizare se adresează în principal absolvenților de clasa a VIII-a care au împlinit vârsta de 16 ani și care doresc să obțină o calificare profesională încă din perioada liceului. Potrivit Ministerului Educației, pregătirea teoretică este completată de activitatea practică desfășurată în cadrul companiilor partenere, pe baza unui contract individual de muncă cu timp parțial încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și autoritatea locală.

Certificatele de calificare obținute prin această rută educațională sunt recunoscute la nivel național.

Pregătirea practică se desfășoară atât în atelierele și laboratoarele unităților de învățământ, cât și în cadrul operatorilor economici. Astfel, elevii au posibilitatea să învețe meseria într-un mediu de lucru real, utilizând echipamente și tehnologii specifice domeniului pentru care se pregătesc.

În funcție de oferta fiecărei unități de învățământ și de solicitările angajatorilor, elevii pot obține calificări în domenii precum producție media, mecanică, electromecanică, chimie industrială, tehnici poligrafice, comerț, turism și alimentație. Oferta diferă de la un județ la altul și este adaptată nevoilor pieței muncii.

Până în prezent, elevii care alegeau o calificare profesională după finalizarea gimnaziului puteau urma învățământul profesional cu durata de trei ani, inclusiv în sistem dual. După absolvire, cei care doreau să obțină diploma de bacalaureat erau obligați să parcurgă etape suplimentare pentru completarea studiilor liceale.

Acest model funcționa în paralel cu liceul tehnologic, ceea ce însemna existența a două trasee distincte pentru pregătirea profesională.

Începând cu anul școlar 2026-2027, admiterea în clasa a IX-a se va realiza direct în cadrul filierei tehnologice, inclusiv pentru elevii care aleg varianta duală. Practic, sistemul școlii profesionale de trei ani este eliminat și înlocuit cu un parcurs educațional integrat în cadrul liceului tehnologic.

Noua structură permite elevilor să urmeze un traseu continuu de formare, fără a mai fi nevoiți să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul complet al studiilor liceale.

După primii trei ani de studiu, elevii vor putea susține examenul de certificare și vor putea obține o calificare profesională de nivel 3 CNC. Această certificare atestă competențele profesionale dobândite și permite accesul pe piața muncii.

În același timp, elevii își vor putea continua studiile până la finalizarea clasei a XII-a. La finalul ciclului liceal, aceștia vor putea obține o calificare de nivel 4 CNC și vor avea dreptul să participe la examenul național de bacalaureat.

Din anul școlar 2026-2027, elevii care urmează liceul în sistem dual vor putea dobândi două calificări profesionale: una la finalul clasei a XI-a, de nivel 3 CNC, și o a doua la finalul clasei a XII-a, de nivel 4 CNC. După clasa a XI-a, elevii își vor putea continua studiile în aceeași unitate de învățământ și vor putea susține examenul de bacalaureat după finalizarea clasei a XII-a.

Noile reguli introduse de Ministerul Educației impun condiții suplimentare pentru unitățile de învățământ care doresc să organizeze învățământ dual începând cu anul școlar 2026-2027.

Liceele tehnologice vor trebui să dețină autorizările și acreditările necesare pentru întregul parcurs de formare profesională. Astfel, unitățile de învățământ vor fi obligate să fie acreditate atât pentru calificările de nivel 3 CNC, cât și pentru cele de nivel 4 CNC.

Măsura urmărește să asigure continuitatea studiilor și să permită elevilor să își desfășoare întregul parcurs educațional în aceeași școală.

Formarea profesională va continua să fie organizată pe baza contractului-cadru de parteneriat dintre unitatea de învățământ și operatorul economic. De asemenea, fiecare elev va desfășura activități practice în cadrul firmei partenere sub coordonarea unui tutore de practică desemnat de companie.

După finalizarea liceului, absolvenții vor putea continua studiile universitare inclusiv în programe organizate în sistem dual. În prezent, universitățile din România oferă cel puțin 60 de programe de studii în această formă de organizare.

Noua metodologie stabilește că învățământul liceal tehnologic va funcționa în principal în cadrul liceelor tehnologice, însă clase cu profil tehnologic vor putea fi organizate și în anumite licee teoretice sau vocaționale. Ministerul Educației urmărește astfel extinderea accesului la pregătirea profesională și adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.

Datele prezentate în Raportul privind starea învățământului preuniversitar 2024-2025 arată o creștere constantă a interesului pentru această formă de pregătire profesională.

La începutul anului școlar 2017-2018, primul an în care a fost introdus învățământul dual în România, în clasa a IX-a erau înscriși 2.568 de elevi. La începutul anului școlar 2024-2025, numărul acestora a ajuns la 7.087 de elevi.

Creșterea este de 2,76 ori față de anul lansării sistemului, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării.

Raportul evidențiază și faptul că numărul elevilor înscriși în învățământul dual a revenit pe un trend ascendent începând cu anul școlar 2022-2023, după scăderea semnificativă înregistrată în 2021-2022. La acel moment, numeroase companii și-au redus solicitările privind școlarizarea în sistem dual din cauza dificultăților economice generate de pandemia COVID-19.

În anul școlar 2024-2025, ponderea elevilor înscriși în învățământul dual reprezintă 20,26% din totalul elevilor din învățământul profesional. Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la introducerea sistemului, în creștere cu 1,43 puncte procentuale față de anul școlar precedent și cu 12,5 puncte procentuale comparativ cu anul școlar 2017-2018.

Raportul privind starea învățământului preuniversitar 2024-2025: