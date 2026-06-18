Cum va arăta Bacalaureatul din 2030: lista probelor și disciplinelor este oficializată

Ordinul care stabilește structura probelor și disciplinelor pentru examenul național de Bacalaureat din anul 2030, destinat elevilor care încep clasa a IX-a în anul 2026, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Documentul definește arhitectura evaluării finale pentru prima generație de absolvenți care va parcurge noile planuri-cadru și programe școlare aplicabile din anul școlar 2026 – 2027.

Inițiativa are la bază prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și vizează corelarea dintre parcursul educațional liceal și modalitatea de evaluare a competențelor la final de ciclu. Ordinul stabilește cadrul general al examenului, în funcție de filiere, profiluri, specializări și calificări profesionale.

Necesitatea aprobării actului normativ este justificată prin aplicarea prevederilor legale referitoare la structura bacalaureatului. Sunt vizate, totodată, obiective legate de predictibilitate și transparență în stabilirea probelor de examen, în acord cu noile planuri-cadru și cu specificul fiecărui traseu educațional.

Documentul urmărește și asigurarea coerenței dintre conținuturile studiate de elevi și evaluarea finală a competențelor dobândite. De asemenea, sunt clarificate raportările dintre trunchiul comun și curriculumul de specialitate, conform noii arhitecturi curriculare.

Un alt element central îl reprezintă acordarea unui interval de informare pentru elevi, profesori și unități de învățământ, astfel încât structura examenului din 2030 să fie cunoscută din timp.

Anexa ordinului detaliază organizarea probelor pentru toate filierele și profilurile din învățământul liceal. Sunt incluse evaluări ale competențelor lingvistice și digitale, probe scrise comune, dar și examene diferențiate în funcție de specializare. Totodată, este prevăzută o probă de competențe de bază, cu discipline la alegere, în acord cu structura stabilită de lege.

Probele de competențe includ evaluarea comunicării în limba română (A01, pentru toate profilurile), limba maternă pentru minorități (A02), competențe lingvistice la două limbi moderne (proba B) și competențe digitale (proba C). Acestea sunt prevăzute să fie organizate pe parcursul anului școlar, conform legislației în vigoare.

Necesitatea aprobării prezentului ordin derivă din:

aplicarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 referitoare la structura examenului național de bacalaureat;

necesitatea stabilirii într-o manieră predictibilă și transparentă a probelor și disciplinelor de examen, corelate cu noile planuri-cadru pentru învățământul liceal și cu specificul filierelor, profilurilor, specializărilor și calificărilor profesionale;

asigurarea coerenței dintre curriculumul parcurs de elevi și evaluarea finală a competențelor dobândite la finalizarea învățământului liceal;

clarificarea raportării programelor de examen la segmentele curriculare trunchi comun și curriculum de specialitate, în acord cu noua arhitectură curriculară;

asigurarea unui interval adecvat pentru informarea elevilor, cadrelor didactice și unităților de învățământ asupra structurii examenului național de bacalaureat – 2030.

Anexa la ordin detaliază probele și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030 pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal, incluzând:

probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

probele scrise comune, obligatorii sau la alegere;

probele diferențiate specifice profilului, specializării sau calificării profesionale;

disciplinele la alegere pentru proba F, vizând competențe de bază, în conformitate cu structura prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Probele examenului de bacalaureat 2030 și disciplinele prevăzute, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023:

probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A01, toate profilurile, toate specializările) – proba există și în prezent;

probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă (proba A02, minorități) – proba există și în prezent;

probă de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B) – în prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă;

probă de evaluare a competențelor digitale (proba C) – proba există și în prezent.

La nivelul probelor scrise, limba și literatura română rămâne evaluată prin structura A1/A2/A3, în funcție de profil și specializare. Este menținută și proba de limba maternă pentru minorități (proba D). Mai exact:

limba și literatura română, proba A1/A2/A3 (comună (A1), cu excepția: profilului umanist, specializarea filologie (A2), respectiv minorități (A3) – proba există și în prezent;

limba și literatura maternă (proba D, minorități) – proba există și în prezent;

două probe scrise obligatorii diferențiate (proba E), astfel:

prima probă – filiera teoretică:

pentru specializarea matematică-informatică – matematică;

pentru specializarea științe ale naturii – probă la alegere între fizică, chimie și biologie;

pentru specializarea științe sociale – istorie;

pentru specializarea filologie – limba și literatura unei limbi de circulație internațională;

prima probă – filiera tehnologică: probă specifică domeniului de pregătire;

prima probă – filiera vocațională: una dintre disciplinele de specialitate; (În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferențiată este proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie.)

A doua probă – filiera teoretică:

pentru specializarea matematică-informatică – o disciplină la alegere între informatică, fizică, chimie, biologie;

pentru specializarea științe ale naturii – o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică;

pentru specializarea științe sociale – o disciplină la alegere între geografie, discipline socio-umane, religie;

pentru specializarea filologie – o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie;

a doua probă – filiera tehnologică: o disciplină relevantă pentru profilul real;

a doua probă – filiera vocațională: o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării; (În actuala structură a bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferențiată este proba la alegere.)

pentru profilul real: o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie

pentru profilul umanist: o disciplină la alegere între matematică, fizică, chimie, biologie

pentru filiera tehnologică – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

pentru filiera vocațională – una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E (Această probă nu există în actuala structură a bacalaureatului și este o probă complementară profilului.)

„Probele de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B), proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) și proba de evaluare a competențelor de bază (proba F) sunt prevăzute a se desfășura în timpul anului școlar (conform prevederilor Legii nr. 198/2023). Având în vedere reglementările legale, precizăm că orice modificare a probelor/disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030 implică modificarea, în prealabil, a Legii învățământului preuniversitar nr. 198, aprobată de Parlamentul României în anul 2023”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Educației.