O nouă materie ar putea deveni obligatorie în școli. Cu ce se ocupă „Educație media și digitală”

Elevii din gimnaziu și liceu ar putea studia o nouă disciplină obligatorie, intitulată „Educație media și digitală”. Un proiect legislativ care prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun a fost adoptat de Camera Deputaților și se află acum în dezbaterea Senatului, care are rol decizional.

Inițiatorii susțin că noua disciplină ar trebui să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai bine mediul digital în care trăiesc și să dezvolte competențe necesare pentru identificarea informațiilor false, protejarea datelor personale și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

Potrivit proiectului, „Educație media și digitală” ar fi inclusă în programa școlară pentru elevii de gimnaziu și liceu, conținutul urmând să fie adaptat în funcție de vârsta și nivelul de pregătire al elevilor.

Pentru elevii de gimnaziu, accentul ar urma să fie pus pe înțelegerea modului în care circulă informațiile în mediul online, identificarea știrilor false sau a informațiilor distorsionate și cunoașterea regulilor de bază privind siguranța digitală.

Elevii ar putea învăța cum funcționează platformele online, cum sunt construite mesajele media și ce riscuri pot apărea atunci când folosesc internetul sau rețelele sociale.

La nivel liceal, programa ar deveni mai complexă și ar include analiza critică a conținutului media, înțelegerea fenomenelor digitale cu impact public, noțiuni despre securitate cibernetică, responsabilitate civică în mediul online și dezvoltarea unor proiecte digitale.

Deputatul Ionuț Stroe, unul dintre inițiatorii proiectului, a declarat că generații întregi de copii ajung să utilizeze zilnic internetul, rețelele sociale și instrumentele bazate pe inteligență artificială fără să aibă pregătirea necesară pentru a înțelege pe deplin impactul acestora.

Acesta a afirmat că informațiile false, manipularea online și noile tehnologii influențează tot mai mult viața și capacitatea de analiză a tinerilor, iar lipsa unor cunoștințe adecvate îi poate face vulnerabili în fața acestor fenomene.

„Din păcate, generație după generație, în România intră nepregătită într-o lume în care informația viciată promovată pe internet, formele de manipulare, inteligența artificială și foarte multe instrumente ale noilor tehnologii afectează viața și gândirea critică. Lipsa de pregătire a copiilor face ca, de foarte multe ori, ei să fie afectați de aceste lucruri”, a declarat Ionuț Stroe.

Potrivit deputatului, introducerea disciplinei urmărește să ofere elevilor instrumentele necesare pentru a evalua critic informațiile pe care le întâlnesc și pentru a utiliza tehnologia într-un mod responsabil.

Susținătorii inițiativei consideră că educația media și digitală a devenit o componentă importantă a sistemelor moderne de învățământ, în contextul în care tehnologia este prezentă în aproape toate aspectele vieții cotidiene.

Ionuț Stroe a arătat că introducerea acestei discipline ar alinia România la practicile existente în alte state europene care tratează educația media ca pe o parte esențială a formării elevilor.

Potrivit acestuia, scopul principal al noii materii este pregătirea copiilor pentru o societate în care informația digitală ocupă un rol tot mai important și în care capacitatea de a verifica și interpreta corect informațiile devine o competență esențială.

Dacă proiectul va fi adoptat de Senat și promulgat, disciplina „Educație media și digitală” va fi introdusă în trunchiul comun și va deveni parte a programelor de studiu pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal.