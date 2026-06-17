Veste importantă pentru pensionari. Cursuri gratuite pentru folosirea telefonului și internetului. Unde se fac înscrierile

Persoanele de peste 60 de ani din București vor putea participa gratuit la cursuri de utilizare a tehnologiei, în cadrul unui proiect lansat de Fundația Regală Margareta a României și Garanti BBVA. Inițiativa își propune să îi ajute pe seniori să folosească mai ușor și mai sigur telefoanele mobile, internetul și serviciile digitale care fac parte din viața de zi cu zi.

Proiectul „Lumea Digitală pentru Seniori” se adresează persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani din București și urmărește dezvoltarea competențelor digitale și creșterea siguranței în mediul online. Participanții vor primi instruire și sprijin pentru utilizarea telefonului mobil, navigarea pe internet, efectuarea tranzacțiilor online și identificarea tentativelor de fraudă.

În total, 120 de seniori vor participa la ateliere practice organizate pe parcursul următoarelor zece luni. Grupele vor fi formate din aproximativ 15-20 de persoane, astfel încât fiecare participant să beneficieze de asistență personalizată.

Atelierele vor aborda teme esențiale pentru integrarea digitală a persoanelor vârstnice. Printre acestea se numără utilizarea telefonului mobil, comunicarea prin apeluri video și audio, folosirea e-mailului, navigarea pe internet, utilizarea aplicațiilor uzuale, realizarea plăților online și accesarea serviciilor de internet banking.

De asemenea, seniorii vor învăța cum să își protejeze datele personale, cum să recunoască tentativele de fraudă și cum să utilizeze în siguranță rețelele sociale.

Pe parcursul întâlnirilor, participanții vor fi sprijiniți de voluntari pregătiți să devină „mentori digitali”, iar cursurile vor fi susținute de un trainer specializat din cadrul ICDL România.

Prima etapă a programului se desfășoară în perioada 15-30 iunie 2026, în București, în zilele de luni și marți, între orele 11:30 și 13:30. Seniorii interesați se pot înscrie gratuit apelând Telefonul Vârstnicului, la numărul 0800 460 001.

Directorul executiv al Fundației Regale Margareta a României, Mugurel Mărgărit, a explicat că proiectul urmărește să reducă sentimentul de excluziune pe care îl resimt multe persoane în vârstă într-o societate tot mai digitalizată.

„Pentru mulți seniori, tehnologia poate părea mai dificil de înțeles, dar este astăzi o poartă către informație, comunicarea cu cei apropiați, servicii esențiale și, nu în ultimul rând, către siguranță. Prin proiectul Lumea Digitală pentru Seniori, dorim să oferim vârstnicilor nu doar competențe digitale practice, ci și încrederea că pot rămâne conectați la lumea de astăzi, fără teamă și fără sentimentul de excludere. Este o inițiativă prin care continuăm misiunea Fundației Regale Margareta a României de a fi aproape de seniorii vulnerabili și de a construi punți între generații”, susține Mugurel Mărgărit.

Reprezentanții Garanti BBVA afirmă că dezvoltarea competențelor digitale este esențială pentru participarea activă la viața socială și economică.

„La Garanti BBVA, ne implicăm în proiecte care răspund unor nevoi reale ale comunităților și care pot genera schimbări pozitive pe termen lung. Într-o societate tot mai digitalizată, accesul la informație și dezvoltarea competențelor necesare utilizării tehnologiei sunt importante pentru participarea activă la viața de zi cu zi. Ne bucurăm să fim alături de Fundația Regală Margareta a României în cadrul proiectului Lumea Digitală pentru Seniori și să contribuim la crearea unor oportunități care îi ajută pe seniori să folosească tehnologia cu mai multă încredere și siguranță”, afirmă Virginia Oțel, director comunicare corporativă, Garanti BBVA România.

Inițiatorii programului subliniază că proiectul răspunde unei nevoi tot mai mari de educație digitală în rândul persoanelor vârstnice, într-un context în care tot mai multe servicii și informații sunt disponibile exclusiv online.