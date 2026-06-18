Comisia Europeană a lansat un nou ghid pentru utilizarea AI în școli. Roxana Mînzatu: Alfabetizarea în domeniul AI este o competenţă fundamentală pentru tinerii noştri

Comisia Europeană și OCDE au lansat un nou ghid pentru utilizarea inteligenței artificiale (AI) în școli. Documentul este destinat profesorilor și elevilor din învățământul primar și secundar și urmărește dezvoltarea competențelor digitale. Prin recomandări și exemple practice, cadrul sprijină adaptarea educației europene la transformările tehnologice actuale.

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au prezentat joi, 18 iunie, un nou ghid despre folosirea inteligenței artificiale (AI) în școlile primare și gimnaziale/liceale.

Vicepreședinta executivă pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, a spus că înțelegerea și folosirea responsabilă a inteligenței artificiale reprezintă o abilitate esențială pentru tineri. Mînzatu a explicat că aceste cunoștințe sunt importante atât pentru dezvoltarea economică a Europei, cât și pentru protejarea democrației și a relațiilor dintre oameni. Totodată, ea a precizat că lansarea acestui ghid este un pas important pentru sprijinirea educației în domeniul inteligenței artificiale în toate țările europene.

Ghidul îi ajută pe profesori, directori și persoanele care iau decizii în educație să înțeleagă ce competențe trebuie să dobândească elevii pentru a folosi inteligența artificială în mod responsabil și corect. Documentul conține recomandări și exemple de activități care pot fi realizate la clasă. Acesta este structurat pe patru direcții principale: colaborarea cu AI, crearea de conținut cu ajutorul AI, gestionarea utilizării AI și înțelegerea modului în care funcționează AI.

Ghidul susține obiectivul Uniunii Europene de a oferi o educație digitală modernă, accesibilă tuturor și adaptată viitorului. În acest an, Uniunea Europeană va prezenta un nou pachet de măsuri pentru educație, care va ajuta școlile să se adapteze mai bine la schimbările aduse de tehnologiile digitale și de inteligența artificială.

„Alfabetizarea în domeniul AI este o competenţă fundamentală pentru tinerii noştri. Înţelegerea şi utilizarea responsabilă a AI sunt esenţiale pentru competitivitatea Europei, precum şi pentru protejarea democraţiei şi a coeziunii sociale şi încep în sălile noastre de clasă. Odată cu lansarea acestui cadru, facem un pas important pentru a sprijini educaţia în domeniul inteligenţei artificiale în întreaga Europă”, a declarat Mînzatu.

Elevii din învățământul gimnazial și liceal din România ar putea studia o nouă disciplină obligatorie, intitulată „Educație media și digitală”. Un proiect legislativ care prevede introducerea acestei materii în trunchiul comun a fost deja adoptat de Camera Deputaților și se află în prezent în dezbaterea Senatului, forul decizional în acest caz.

Potrivit inițiatorilor, noua disciplină are rolul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine mediul digital în care trăiesc și să își dezvolte competențe esențiale pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei. Printre obiectivele urmărite se numără identificarea informațiilor false, protejarea datelor personale și dezvoltarea gândirii critice în raport cu conținutul online. Conținutul programei școlare ar urma să fie adaptat vârstei și nivelului de pregătire al elevilor.

În gimnaziu, accentul ar fi pus pe înțelegerea modului în care circulă informațiile în mediul online, pe recunoașterea știrilor false sau a informațiilor distorsionate și pe însușirea regulilor de bază privind siguranța digitală. Elevii ar învăța cum funcționează platformele online, cum sunt construite mesajele media și care sunt riscurile asociate utilizării internetului și rețelelor sociale.

La nivel liceal, programa ar deveni mai complexă și ar aborda teme precum analiza critică a conținutului media, înțelegerea fenomenelor digitale cu impact asupra societății, securitatea cibernetică și responsabilitatea civică în mediul online. De asemenea, elevii ar avea posibilitatea să dezvolte proiecte digitale, aplicând în practică cunoștințele și competențele dobândite.

Deputatul Ionuț Stroe, unul dintre inițiatorii proiectului, a declarat că generații întregi de copii folosesc zilnic internetul, rețelele sociale și instrumentele bazate pe inteligență artificială fără a avea pregătirea necesară pentru a înțelege pe deplin impactul acestora asupra vieții lor. Potrivit acestuia, dezvoltarea rapidă a tehnologiei impune introducerea unor competențe care să îi ajute pe elevi să navigheze în siguranță și responsabil în mediul digital.

Stroe a subliniat că informațiile false, manipularea online și noile tehnologii influențează tot mai mult modul în care tinerii percep și analizează realitatea. În lipsa unor cunoștințe adecvate, aceștia pot deveni vulnerabili în fața dezinformării și a altor riscuri specifice mediului online. Din acest motiv, noua disciplină urmărește să le ofere elevilor instrumentele necesare pentru a evalua critic informațiile cu care intră în contact și pentru a utiliza tehnologia într-un mod conștient și responsabil.

„Din păcate, generație după generație, în România intră nepregătită într-o lume în care informația viciată promovată pe internet, formele de manipulare, inteligența artificială și foarte multe instrumente ale noilor tehnologii afectează viața și gândirea critică. Lipsa de pregătire a copiilor face ca, de foarte multe ori, ei să fie afectați de aceste lucruri”, a declarat Stroe.

Susținătorii inițiativei consideră că educația media și digitală reprezintă deja o componentă esențială a sistemelor moderne de învățământ, în condițiile în care tehnologia este prezentă în aproape toate aspectele vieții cotidiene. Ionuț Stroe a arătat că introducerea acestei discipline ar alinia România la practicile existente în numeroase state europene, unde educația media este tratată ca o parte importantă a formării elevilor.

Potrivit deputatului, principalul obiectiv al noii materii este pregătirea copiilor pentru o societate în care informația digitală joacă un rol tot mai important, iar capacitatea de a verifica, interpreta și utiliza corect informațiile devine o competență indispensabilă. Dacă proiectul va fi adoptat de Senat și ulterior promulgat, disciplina „Educație media și digitală” va fi introdusă în trunchiul comun și va deveni parte a programelor de studiu destinate elevilor din învățământul gimnazial și liceal.