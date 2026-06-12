Vacanța de vară 2026. Care va fi ultima zi de cursuri. Elevii vor avea o pauză de aproape trei luni

Vacanța de vară 2026. Elevii din România se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de începutul vacanței de vară, cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Primii care încheie cursurile sunt absolvenții clasei a VIII-a, care termină școala vineri, 12 iunie, și intră în vacanță începând de sâmbătă, 13 iunie, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională.

Pentru majoritatea elevilor, activitatea la clasă se va încheia o săptămână mai târziu, pe 19 iunie, iar vacanța de vară va începe din 20 iunie. Perioada de odihnă se va încheia la începutul lunii septembrie, odată cu debutul anului școlar 2026-2027.

Structura anului școlar rămâne organizată pe module de studiu și intervale de vacanță distribuite pe parcursul anului. Cu toate acestea, vacanța de vară continuă să fie cea mai așteptată perioadă pentru elevi, marcând trecerea dintre două etape de învățământ.

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, pentru cei mai mulți dintre elevi ultima zi de cursuri va fi vineri, 19 iunie. Din 20 iunie începe vacanța de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional, care se va încheia duminică, 6 septembrie 2026.

Pe durata acestei perioade, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, cu excepția claselor terminale, vor fi în vacanță la finalul anului de studiu, potrivit calendrului stabilit Ministerul Educației. Intervalul se întinde pe aproximativ două luni și jumătate, adică aproape 11 săptămâni, oferind timp pentru odihnă, activități recreative și pregătirea pentru începutul noului an școlar.

Calendarul școlar prevede încheierea cursurilor mai devreme pentru elevii din anii terminali, astfel încât aceștia să poată pregăti și susține examenele naționale.

Absolvenții claselor a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a, seral și cu frecvență redusă, au încheiat anul școlar pe 4 iunie 2026. În condițiile în care ziua de 5 iunie a fost declarată liberă în sistemul de educație cu ocazia Zilei Învățătorului, acești elevi au intrat oficial în vacanță începând de sâmbătă, 6 iunie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile vineri, 12 iunie 2026, și intră în vacanță de sâmbătă, 13 iunie 2026, urmând să se pregătească pentru Evaluarea Națională.

În același timp, elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional au un calendar extins. Cursurile acestora se vor încheia vineri, 26 iunie 2026, ceea ce înseamnă aproximativ 37 de săptămâni de studiu, conform structurii aprobate.

După încheierea vacanței de vară, elevii din România vor reveni la cursuri luni, 7 septembrie 2026, dată care marchează începutul oficial al anului școlar 2026-2027.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, noul an școlar va avea, pentru majoritatea elevilor, o durată de 36 de săptămâni. Activitatea va fi organizată în module de studiu separate de perioade de vacanță.

Cursurile anului școlar 2026-2027 se vor încheia pe 18 iunie 2027, marcând finalul unui nou an de învățământ desfășurat conform structurii educaționale aflate în vigoare.