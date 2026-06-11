Inteligența Artificială schimbă regulile jocului pentru companii. Liderii de business se întâlnesc cu autoritățile și experții internaționali la București

Inteligența Artificială devine tot mai importantă pentru modul în care companiile funcționează și concurează, iar pe fondul schimbărilor tehnologice și legislative accelerate, Bucureștiul va găzdui primul eveniment din România dedicat exclusiv implementării concrete, legale și strategice a AI în organizații.

AI DAY 2026 va avea loc pe 1 iulie, la Hotel Marmorosch, și este prezentat ca primul eveniment de business din România axat exclusiv pe implementarea practică a Inteligenței Artificiale în companii, din perspectivă legală, strategică și operațională.

Evenimentul va reuni peste 120 de lideri de business, inclusiv CEO, CFO, CMO, directori de resurse umane, responsabili de digitalizare și antreprenori. La întâlnire vor participa, de asemenea, specialiști internaționali în implementarea AI, avocați specializați în aplicarea AI Act, reprezentanți ai autorităților de reglementare, inclusiv ai ANCOM, precum și practicieni care au implementat deja soluții de Inteligență Artificială în companii din România.

Organizatorii subliniază că, deși liderii de afaceri conștientizează impactul major al AI asupra pieței, există încă numeroase întrebări legate de obligațiile legale, de implementarea fără riscuri a tehnologiilor și de pregătirea angajaților pentru economia digitală.

Spre deosebire de evenimentele axate pe tendințe viitoare sau concepte teoretice, AI DAY își propune să ofere răspunsuri concrete la problemele cu care se confruntă organizațiile. Participanții vor putea afla ce decizii strategice trebuie luate în prezent pentru a rămâne competitivi în următorii doi-trei ani, cum pot construi echipe asistate de AI și cum poate fi măsurată rentabilitatea investițiilor în această tehnologie.

De asemenea, vor fi abordate obligațiile impuse de AI Act, documentația necesară, procesele care trebuie ajustate și aspectele urmărite în cadrul auditului, dar și metodele prin care companiile își pot proteja avantajele competitive într-o piață în care Inteligența Artificială generativă poate amplifica rapid procesele și activitățile economice.

Evenimentul este construit în jurul a patru piloni principali. Componenta legislativă urmărește transpunerea AI Act în obligații aplicabile companiilor. Pilonul strategic analizează modul în care organizațiile integrează AI la scară globală. Componenta operațională include studii de caz din companii care utilizează deja Inteligența Artificială, iar dimensiunea umană se concentrează asupra păstrării rolului factorului uman într-o economie tot mai influențată de AI generativă.

Din partea autorităților și organizațiilor publice vor participa Florin Cristian Vidu, șef al Departamentului Servicii Date Digitale și Analiză din cadrul ANCOM, Alina Pârâială, șef de departament la Autoritatea pentru Digitalizarea României, Carmen Elena Cîrnu, director științific al ICI București, și avocatul Sergiu Vasilescu.

Lista invitaților din mediul privat îi include pe Florina Onețiu, președintele Romanian Innovation Cluster, Ana Maria Borlovan, general manager la Uber, Anca Cirstian, Head of Automation and Simplification la Orange, Lucia Iliescu, HR Director la Continental, Iulian Dumitru, Business Developer la Brilu, Cristian Onețiu, fondator al Bizz OS, Elena Martin, chirurg și antreprenor medical, Sorina Faier, fondator al Elite Searchers, Ioana Necula, fondator al Genesis College, Oana Cociașu, președintele Consiliul Român pentru Publicitate, Robert Similea, cercetător în impactul AI la Universitatea din București, Denisa Tănase, CEO al my Geisha, și Mihai Morar.

Organizatorii atrag atenția că a doua jumătate a anului 2026 reprezintă un moment important pentru mediul de afaceri în ceea ce privește reglementarea Inteligenței Artificiale. În luna mai 2026 a fost adoptat acordul european Digital Omnibus, care a extins termenul de aplicare pentru sistemele AI cu risc ridicat până în decembrie 2027.

Totodată, obligațiile deja intrate în vigoare, precum cerințele privind alfabetizarea în domeniul AI, interzicerea anumitor practici și regimul sancțiunilor aferente, continuă să producă efecte încă din februarie 2025. Regimul general al sancțiunilor va deveni pe deplin aplicabil începând cu 2 august 2026.

În paralel, companiile trebuie să facă față unor provocări precum completarea cadrului legislativ național, elaborarea ghidurilor de implementare și clarificarea obligațiilor de conformare. În acest context, AI DAY își propune să devină o platformă de dialog și transfer de expertiză între sectorul privat, autorități și specialiști implicați deja în dezvoltarea proiectelor de Inteligență Artificială din România.

Florina Onețiu consideră că Inteligența Artificială a devenit o competență esențială pentru competitivitatea organizațiilor europene și că România are oportunitatea de a deveni un actor relevant în ecosistemul european de inovare dacă va reuși să transforme reglementarea într-un avantaj competitiv. Ea apreciază că AI DAY oferă mediului de afaceri claritatea, contextul și instrumentele concrete necesare implementării, într-un moment în care companiile trebuie să treacă de la analiză la acțiune.

„Inteligența Artificială nu mai este o opțiune strategică, ci o competență esențială pentru competitivitatea organizațiilor europene. România are șansa să devină nu doar consumator de tehnologie, ci actor relevant în ecosistemul european de inovare, dacă reușește să transforme reglementarea într-un avantaj competitiv. AI DAY oferă mediului de afaceri exact ceea ce lipsește astăzi: claritate, context și instrumente concrete de implementare. După prima misiune oficială a mediului privat românesc la Parlamentul European, dedicată implementării AI Act, cred că următorul pas este ca liderii de business să acționeze – avantajul competitiv va aparține celor care se mișcă primii, în deplină siguranță juridică și operațională”, a explicat Florina Onețiu, Președinte Romanian Innovation Cluster, inițiatoarea primei misiuni oficiale a mediului privat românesc la Parlamentul European dedicată implementării AI Act

Evenimentul este conceput pentru a oferi participanților un plan integrat de acțiune pentru primele 30 de zile după participare. Acesta include recomandări privind integrarea AI în strategia companiei, modele validate de implementare, metode de evaluare a rentabilității investițiilor, indicatori de performanță și soluții pentru gestionarea procesului de adoptare în cadrul echipelor.

Participanții vor beneficia și de sesiuni dedicate conformității cu AI Act, în care vor putea analiza împreună cu avocați specializați și reprezentanți ai ANCOM, ICI și ADR obligațiile legale aplicabile, documentația necesară și procesele care trebuie adaptate.

Totodată, evenimentul va aborda modalitățile prin care companiile își pot păstra autoritatea profesională și diferențierea umană într-un mediu în care Inteligența Artificială generativă poate automatiza și scala numeroase activități. Un alt element central îl reprezintă accesul direct la lideri executivi, autorități și pionieri ai tehnologiei, într-un cadru de networking orientat spre schimbul de experiență și colaborări concrete.

AI DAY este parte a unui demers mai amplu inițiat de Romanian Innovation Cluster pentru sprijinirea implementării Inteligenței Artificiale în România. Înaintea evenimentului de la București, pe 25 iunie 2026, la sediul Parlamentul European din Bruxelles, va avea loc evenimentul „AI Act în România: De la Reglementare la Implementare”, prima misiune oficială a mediului privat românesc dedicată dialogului privind aplicarea AI Act.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri din România, autorități naționale și factori de decizie europeni, cu scopul de a identifica soluții pentru provocările generate de noul cadru legislativ și de a transforma aceste provocări într-o oportunitate de dezvoltare economică și accelerare a adoptării Inteligenței Artificiale. Concluziile și direcțiile rezultate în urma dialogului de la Bruxelles vor constitui baza unor măsuri și acțiuni practice care vor fi dezvoltate și discutate în cadrul AI DAY, programat pe 1 iulie la București.

Atât evenimentul de la Bruxelles, cât și AI DAY au ca obiectiv consolidarea colaborării dintre instituțiile europene, autoritățile din România și mediul privat, într-un context în care adoptarea Inteligenței Artificiale este considerată tot mai importantă pentru competitivitatea economiei europene.

Romanian Innovation Cluster (RIC) este o organizație care își propune să faciliteze legătura dintre companiile din România, noile tehnologii, procesele de inovare și reglementările europene, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea României ca actor competitiv pe scena internațională.

În cadrul organizației, Departamentul de Inteligență Artificială coordonează proiectele și inițiativele dedicate adoptării AI pe trei direcții principale. Prima vizează dialogul instituțional cu autorități naționale, precum ANCOM, ICI București și Autoritatea pentru Digitalizarea României, precum și cu instituții europene, inclusiv Parlamentul European, Comisia Europeană și EU AI Office.

A doua direcție este reprezentată de educația strategică destinată companiilor românești, inclusiv prin utilizarea cadrului HAI Wheel™, prezentat drept primul model OM+AI dezvoltat în România. Cea de-a treia componentă urmărește formarea și dezvoltarea unei comunități de lideri și organizații care implementează Inteligența Artificială într-un mod responsabil și sustenabil.