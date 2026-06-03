Inteligența artificială schimbă regulile în energie. UE vrea ca populația să consume mai puțin la orele de vârf
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Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru gestionarea consumului de energie, pe fondul creșterii accelerate a cererii de electricitate. Bruxelles-ul vrea să încurajeze gospodăriile să consume mai puțin curent în orele de vârf și să folosească mai eficient energia, într-un context în care centrele de date pentru inteligență artificială, mașinile electrice și electrificarea economiei pun o presiune tot mai mare asupra rețelelor.
Comisia Europeană intenționează să propună până la finalul acestui an o nouă legislație care să accelereze introducerea contoarelor inteligente bazate pe inteligență artificială.
UE pregătește o lege pentru utilizarea contoarelor inteligente
Potrivit planului prezentat de Comisia Europeană, noile contoare inteligente ar urma să ofere consumatorilor informații în timp real despre consumul de energie și să le permită să își mute o parte din consum în intervalele în care electricitatea este mai ieftină, transmite Politico.
Executivul european susține că această tehnologie le-ar putea oferi gospodăriilor un control mai mare asupra facturilor și ar putea contribui la reducerea presiunii asupra sistemului energetic în momentele în care consumul este foarte ridicat.
Scopul este ca o parte din consumul casnic să fie mutat în afara intervalelor de vârf, în special seara, atunci când cererea de energie electrică este cea mai mare.
Inteligența artificială și centrele de date consumă tot mai multă energie
Planul face parte din Strategia pentru digitalizare și inteligență artificială în sectorul energetic, inclusă în pachetul european privind suveranitatea tehnologică.
Potrivit Comisiei Europene, centrele de date reprezintă deja aproximativ 2,5% din consumul total de energie al Uniunii Europene. Cererea de electricitate generată de aceste facilități este așteptată să se dubleze în următorii patru ani.
Creșterea este alimentată în special de dezvoltarea inteligenței artificiale, care necesită infrastructură informatică extrem de puternică și consumatoare de energie.
În același timp, rețelele electrice trebuie să facă față și extinderii vehiculelor electrice, pompelor de căldură, instalațiilor pentru producția de hidrogen și altor procese industriale electrificate.
Bruxelles-ul încearcă să evite suprasolicitarea rețelelor
Comisia Europeană consideră că utilizarea mai inteligentă a energiei poate contribui la valorificarea mai eficientă a infrastructurii existente.
Potrivit documentului, contoarele inteligente pot ajuta la reducerea pierderilor din sistem, la integrarea mai bună a energiei regenerabile și la susținerea procesului de electrificare a economiei.
Oficialii europeni avertizează că cererea de electricitate riscă să crească mai rapid decât capacitatea de producție disponibilă din surse precum energia regenerabilă sau cea nucleară.
În acest context, flexibilitatea consumului este văzută ca una dintre soluțiile care pot reduce presiunea asupra rețelelor fără investiții imediate masive în infrastructură.
Comisia renunță temporar la unele reguli mai dure pentru centrele de date
Strategia publicată de Comisia Europeană include șapte măsuri principale.
Printre acestea se numără dezvoltarea unui cadru european pentru schimbul de date energetice, cooperarea dintre centrele de date și furnizorii de energie, precum și monitorizarea anuală a progreselor.
În schimb, Bruxelles-ul a renunțat, cel puțin pentru moment, la planurile de introducere a unor standarde obligatorii de eficiență energetică pentru centrele de date până în 2030.
De asemenea, sistemul european de etichetare a sustenabilității centrelor de date, anunțat anterior, a fost amânat și ar urma să fie prezentat în cursul verii.
Uniunea Europeană investește și în dezvoltarea unei inteligențe artificiale mai eficiente energetic
Pe lângă măsurile de gestionare a consumului, Uniunea Europeană vrea să sprijine și dezvoltarea unor tehnologii AI care consumă mai puțină energie.
Prin programul Horizon Europe, Comisia va aloca 75 de milioane de euro pentru cercetare și dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale eficiente energetic.
Autoritățile europene consideră că această direcție este necesară pentru a susține extinderea tehnologiilor AI fără a pune o presiune excesivă asupra sistemelor energetice ale statelor membre.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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