Comisia Europeană a făcut anunțul. Unde au ajuns miliardele din bugetul UE în 2025

Comisia Europeană a publicat Raportul anual de gestionare și performanță pentru 2025, document care arată modul în care a fost utilizat bugetul Uniunii Europene într-un an marcat de crize multiple. Executivul european susține că fondurile comunitare au avut un rol esențial în susținerea economiei, a securității și apărării, a agriculturii, a investițiilor în infrastructură și a sprijinului acordat Ucrainei. În același timp, raportul evidențiază că actualul cadru financiar este tot mai greu de adaptat noilor provocări, motiv pentru care Bruxelles-ul propune un buget european mai flexibil după 2027.

Colegiul Comisarilor a adoptat Raportul anual de gestionare și performanță pentru 2025 (AMPR), document care analizează modul în care au fost utilizate fondurile europene în cursul anului trecut.

Potrivit Comisiei Europene, bugetul Uniunii a reprezentat unul dintre principalele instrumente prin care au fost gestionate efectele crizelor economice și geopolitice.

Raportul arată că finanțările europene au fost direcționate către stimularea competitivității economiei, reducerea dependențelor strategice, consolidarea securității și apărării, dar și către menținerea sprijinului financiar acordat Ucrainei.

Executivul european subliniază că bugetul comunitar a contribuit și la consolidarea poziției Uniunii Europene pe plan internațional, prin investiții și parteneriate strategice.

Raportul evidențiază că unul dintre principalele obiective ale bugetului european în 2025 a fost stimularea competitivității.

Fondurile europene au finanțat cercetarea și inovarea prin programul Orizont Europa și au susținut startup-urile și întreprinderile mici și mijlocii prin Consiliul European pentru Inovare.

În același timp, garanțiile oferite prin InvestEU au mobilizat investiții importante în economia europeană.

Până la sfârșitul anului 2025, peste 90.000 de IMM-uri au beneficiat de sprijin prin acest mecanism.

De asemenea, Platforma pentru Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP) și Fondul pentru Inovare au direcționat finanțări către tehnologii curate, digitalizare și biotehnologii.

Raportul arată că anul 2025 a adus o accelerare semnificativă a investițiilor europene în domeniul securității și apărării.

Printre măsurile prezentate se numără lansarea programului Acțiune de Securitate pentru Europa, prin care statele membre vor putea accesa împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro.

În paralel:

aproximativ 400 de milioane de euro au fost alocate pentru inovarea în domeniul apărării;

63 de proiecte, cu o valoare totală de peste 1 miliard de euro, au fost lansate prin Fondul European de Apărare;

alte 31 de proiecte, finanțate cu peste 500 de milioane de euro, au urmărit creșterea capacităților europene de producție de muniție.

Totodată, Platforma STEP a fost extinsă pentru a include și tehnologiile de apărare.

Raportul Comisiei arată că Politica Agricolă Comună a rămas unul dintre cele mai importante programe europene.

În total, 5,5 milioane de fermieri au beneficiat de sprijin financiar, dintre care 311.000 sunt tineri fermieri.

Potrivit documentului, numai în anul 2025, fondurile europene din agricultură au contribuit la crearea a peste 270.000 de locuri de muncă.

Politica de coeziune a continuat să finanțeze proiecte de infrastructură și dezvoltare regională în toate statele membre.

Conform raportului:

peste 130.000 de IMM-uri au primit granturi, garanții, împrumuturi sau consultanță;

au fost instalați 1.434 MW noi de capacități pentru energie regenerabilă;

peste 335.000 de locuințe au fost conectate la internet de foarte mare viteză;

au fost construiți sau modernizați peste 1.000 de kilometri de drumuri.

În plus, 15 miliarde de euro din fondurile de coeziune au fost redirecționate către proiecte care susțin competitivitatea economiei europene.

Sprijinul financiar acordat Ucrainei a continuat și în 2025.

Raportul arată că prin Facilitatea pentru Ucraina au fost acordate 10,7 miliarde de euro, bani utilizați în cadrul Planului pentru Ucraina.

Comisia Europeană consideră că acest mecanism rămâne unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea susține statul ucrainean în contextul războiului.

Documentul prezintă și rezultatele obținute prin programul NextGenerationEU.

În 2025, Comisia Europeană a transferat către statele membre 87,3 miliarde de euro prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Fondurile au fost utilizate pentru investiții în digitalizare, sănătate, educație și tranziția verde.

Printre rezultatele prezentate se numără:

reducerea consumului anual de energie cu 37,6 milioane MWh, echivalentul consumului anual a aproape două milioane de gospodării;

conectarea a încă 20 de milioane de gospodării la rețele de internet de foarte mare viteză;

modernizarea unor unități medicale de care vor beneficia aproximativ 60,2 milioane de persoane;

participarea a 30,7 milioane de persoane la programe de educație și formare profesională;

sprijin acordat pentru aproximativ 4,9 milioane de întreprinderi.

Raportul subliniază și rolul inițiativei Global Gateway în consolidarea relațiilor economice externe ale Uniunii Europene.

Printre proiectele prezentate se numără:

mobilizarea a 15,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea energiei regenerabile în Africa;

un pachet de investiții de 12 miliarde de euro destinat Asiei Centrale;

aproape 300 de milioane de euro pentru proiecte în statele din regiunea Pacificului.

În plus, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă Plus a sprijinit împrumuturi ale Băncii Europene de Investiții de aproximativ 4 miliarde de euro, investiții care ar urma să genereze proiecte în valoare totală de 14 miliarde de euro.

Comisia Europeană arată că obiectivele privind schimbările climatice și tranziția verde au rămas prioritare.

Potrivit raportului:

33% din bugetul combinat al UE și NextGenerationEU a fost destinat proiectelor climatice;

7,8% a susținut biodiversitatea;

10,1% a fost direcționat către digitalizare;

19% din buget a contribuit direct sau indirect la promovarea egalității de gen.

Bruxelles-ul pregătește un nou buget european

În final, Comisia Europeană avertizează că actualul cadru financiar multianual a fost supus unei presiuni fără precedent din cauza numărului mare de crize apărute în ultimii ani.

Executivul european consideră că experiența acumulată în această perioadă justifică propunerea pentru un nou buget multianual, aferent perioadei 2028-2034, care să fie mai flexibil și să permită adaptarea rapidă la noi provocări, fără a afecta investițiile pe termen lung.

Raportul subliniază, totodată, că bugetul Uniunii Europene continuă să fie protejat prin mecanisme privind statul de drept, sisteme de control intern, reguli financiare consolidate și măsuri suplimentare de prevenire a fraudelor, astfel încât fondurile europene să fie utilizate eficient și în beneficiul cetățenilor.