Antreprenorii indică direcția pentru industria românească. Soluțiile propuse merg dincolo de simpla producție

Antreprenorii reuniți la conferința „Secretele Antreprenorului de Succes – Iași 2026”, organizată de IMM Club, au analizat declinul contribuției industriei la economia României și soluțiile pentru creșterea competitivității companiilor locale. Dezbaterea a pornit de la date care arată scăderea ponderii industriei în PIB și contracția producției industriale. Participanții au susținut că dezvoltarea brandurilor, investițiile în tehnologie, digitalizare, exporturi și capital uman reprezintă principalele direcții pentru relansarea producției românești.

Antreprenorii participanți la conferința organizată la Iași au discutat despre provocările cu care se confruntă industria românească, într-un context marcat de scăderea contribuției sectorului la Produsul Intern Brut (PIB) și de încetinirea activității economice.

Deschiderea evenimentului a fost realizată de Liviu Sav, moderatorul conferinței „Secretele Antreprenorului de Succes – Iași 2026”, care a prezentat o serie de indicatori privind evoluția economiei. Potrivit datelor prezentate, industria genera 21% din PIB-ul României în 2016, în timp ce în prezent contribuția sa a coborât la 15,8%.

În același timp, producția industrială s-a redus cu 2% în primul trimestru din 2026, sectorul manufacturier traversează 19 luni consecutive de declin, iar economia României a înregistrat o contracție de 1,2%.

Pornind de la aceste date, Liviu Sav a lansat tema centrală a dezbaterilor: diferența dintre un producător anonim și un brand recunoscut. Ediția din acest an, desfășurată sub tema „Producție: de la producător anonim la brand cunoscut”, a urmărit identificarea mecanismelor prin care firmele românești pot genera valoare suplimentară prin dezvoltarea brandului, adoptarea tehnologiei, inovare și investiții în oameni.

Prima intervenție a aparținut Alinei Donici, cofondatoare Artesana, care a prezentat parcursul companiei de la o afacere locală la un brand cu vizibilitate internațională. În cadrul conferinței, aceasta a transmis că succesul este construit prin consecvență și respectarea valorilor asumate, chiar și în perioade dificile.

„Noi, românii, nu avem cu nimic mai puțin decât ceilalți”, a declarat Alina Donici.

O parte importantă a dezbaterilor a fost dedicată modului în care companiile românești își pot consolida poziția pe piață într-un mediu economic tot mai competitiv.

Valentin Bolboacă, reprezentant al Klain, a susținut că diferențierea nu mai depinde exclusiv de calitatea produsului, ci de capacitatea unei companii de a ocupa un loc clar în percepția consumatorilor. În opinia sa, avantajul competitiv este dat de poziționare și notorietate.

„Nu mai contează atât de mult să fii cel mai bun, ci contează să fii primul în mintea utilizatorului final”, a afirmat Valentin Bolboacă.

Alexandru Oprea, din partea CREFOP, a mutat discuția către cultura organizațională și dezvoltarea angajaților. Acesta a subliniat că un brand puternic începe din interiorul companiei și că investițiile în pregătirea profesională trebuie privite ca o strategie de dezvoltare pe termen lung. În opinia sa, respectarea promisiunilor și predictibilitatea contribuie la construirea unui brand de angajator credibil.

Tema digitalizării a fost abordată de mai mulți participanți. Valeriu Filip, reprezentant FGO, a explicat modul în care integrarea datelor și utilizarea inteligenței artificiale pot accelera procesul decizional în companii.

La rândul său, Bogdan Gherghe, din partea Blacksys, a vorbit despre necesitatea digitalizării proceselor de business și despre reducerea dependenței de soluțiile improvizate. Eduard Stoica, reprezentant TNT Computers, a evidențiat rolul informației în anticiparea deciziilor și adaptarea rapidă la schimbările din piață.

Participanții au analizat și factorii externi care influențează dezvoltarea companiilor românești și capacitatea acestora de a deveni relevante pe piețele internaționale.

Tiberiu Stroe, reprezentant Exim Banca Românească, a susținut că accesul la piețele externe este esențial pentru construirea unor branduri puternice și competitive. În cadrul intervenției sale, acesta a evidențiat legătura directă dintre notorietatea internațională și consolidarea reputației pe piața internă.

„Fără export este foarte greu să faci un brand relevant”, a declarat Tiberiu Stroe.

În același panel, Gabriel Biriș, reprezentant al Biriș Goran, a atras atenția asupra importanței unui cadru fiscal predictibil pentru mediul de afaceri. De asemenea, Cezar Gumeni, fondator Cake Expert, a evidențiat flexibilitatea și capacitatea de adaptare ca avantaje competitive importante pentru întreprinderile mici și mijlocii din România.

Panelul „Viitorul producției în România”, moderat de Liviu Sav, i-a reunit pe Daniel Donici (Artesana), Tiberiu Stoian (Exonia), Dan Schipor (Daris Consulting), Elena Birtoc (Arbore by Carol Woodworks) și Cătălin Rață (Logarithmic). Participanții au susținut că succesul companiilor în următorii ani va depinde de capacitatea acestora de a investi simultan în calitate, tehnologie, marketing, dezvoltarea angajaților și colaborare.

Evenimentul s-a încheiat cu intervenția lui Marius Alexe, antreprenor și investitor pe piața de capital, care a readus discuția în zona deciziilor individuale și a asumării inițiativei în afaceri.

„Cel mai mare risc este să nu îți asumi niciun risc”, a declarat Marius Alexe.

IMM Club reunește antreprenori, manageri și specialiști din diverse domenii, având ca obiectiv facilitarea schimbului de experiență, informații și oportunități de colaborare. Prin organizarea de conferințe, proiecte editoriale și inițiative dedicate mediului de afaceri, organizația urmărește să creeze contexte în care ideile pot fi transformate în proiecte concrete, iar experiențele practice devin resurse pentru dezvoltarea companiilor românești.