ANSVSA critică decizia UE de a prelungi interdicția exporturilor de ovine până la 31 decembrie 2026: Măsura impusă este disproporţionată în raport cu realitatea

În contextul prelungirii interdicției impuse de Uniunea Europeană asupra exporturilor de ovine și caprine din România, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a criticat măsura și a anunțat un plan pentru ridicarea restricțiilor.

Președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a spus, joi, că el consideră că decizia Comisiei Europene de a prelungi până la 31 decembrie 2026 interdicția la exportul de oi și capre din România către țări din afara UE este exagerată. El a mai afirmat că această măsură nu arată situația reală a bolilor din teren.

El a anunțat că vrea să facă un plan de urgență pentru ridicarea interdicției. Acest plan ar include verificări la nivel național, controale mai stricte și posibil chiar vaccinare în mod țintit. Planul urmează să fie trimis Guvernului și Comisiei Europene. El a dat asigurări că va discuta cu Ministerul Agriculturii și că va propune măsuri de sprijin pentru fermele afectate de restricții.

În opinia sa, decizia Uniunii Europene face rău economiei și nu este justificată, deoarece medicii veterinari din România au reacționat rapid și au luat măsuri stricte în zonele cu probleme. El a mai spus că România ar trebui tratată pe zone (regionalizare), așa cum s-a făcut și în alte țări, pentru a nu bloca tot exportul.

În ceea ce privește partea economică, el a spus pentru Agerpres că pierderile sunt mari, pentru că România a devenit în 2026 cel mai mare exportator de oi din Uniunea Europeană. În 2025, exporturile au adus aproximativ 360 de milioane de euro, iar pentru 2026 se estimau încasări de până la 300 de milioane de euro.

„Măsura impusă de Comisia Europeană este disproporţionată în raport cu realitatea epidemiologică din teren şi generează un impact economic nejustificat asupra sectorului ovin din România. Această decizie depăşeşte ceea ce este necesar pentru controlul bolii şi nu reflectă răspunsul prompt al serviciilor veterinare din România, care au aplicat imediat toate măsurile stricte de biosecuritate şi control în zonele afectate. Credem în importanţa unui dialog tehnic constructiv şi solicităm Comisiei Europene aplicarea principiului regionalizării, metodă utilizată cu succes şi în cazul altor state membre, pentru a proteja exporturile, eforturile crescătorilor români şi sustenabilitatea fermelor. Miza economică este uriaşă, iar rezultatele noastre deranjează. În acest an, 2026, România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, înregistrând contracte şi exporturi record către pieţele strategice din afara Uniunii. Sectorul ovin nu reprezintă doar o tradiţie, ci are o contribuţie esenţială şi vitală la economia rurală a acestei ţări. Instituţia a fost pilonul din spatele succesului oieritului în ultimii 5 ani. În anul 2025, exporturile totale de ovine ale României au generat aproximativ 360 de milioane de euro, în timp ce pentru anul 2026 estimările oficiale iniţiale indicau încasări de până la 300 de milioane de euro”, a declarat Bociu.

Oficialul ANSVSA a spus că unul dintre cele mai importante acorduri comerciale este cel cu Algeria, care ar permite exportul a aproximativ un milion de oi. El a explicat că această piață a devenit foarte importantă pentru România și că, dacă exporturile sunt blocate, s-ar putea pierde contracte și relații comerciale construite în ultimii ani.

El a declarat că deschiderea pieței din Algeria este un succes important pentru zootehnia românească. Potrivit lui, Algeria ar fi decis să își acopere tot necesarul de carne de oaie pentru anul 2026 doar din România, printr-un acord cu o companie de stat din acea țară. Această decizie ar fi fost luată deoarece carnea din România este considerată de bună calitate și sigură din punct de vedere sanitar-veterinar.

El a mai spus că interesul algerienilor pentru oile din România este foarte mare, atât de mare încât, pe lângă transportul obișnuit pe mare, s-au folosit și transporturi aeriene rapide, chiar dacă sunt mai scumpe. În unele cazuri, animalele ar fi ajuns în aproximativ două ore și jumătate cu avionul, ceea ce arată, în opinia lui, cât de mare este cererea pentru ovinele românești și cât de stabile au devenit veniturile fermierilor înainte de restricțiile impuse de Uniunea Europeană.

El a mai afirmat că rezultatele bune ale fermierilor români pe piețele externe ar fi pus presiune pe alte țări concurente.

În final, el a spus că regulile de control trebuie să fie eficiente, dar proporționale, adică să protejeze sănătatea animalelor fără să blocheze inutil comerțul. Bociu a precizat că ANSVSA pregătește un plan prin care să convingă Comisia Europeană să aplice restricții doar în zonele afectate, astfel încât exporturile să poată fi reluate cât mai repede. Acest plan urmează să fie prezentat la Bruxelles la începutul săptămânii viitoare.

„Deschiderea pieţei din Algeria reprezintă un succes istoric pentru zootehnia românească, materializat prin semnarea unui acord strategic de export ce vizează un milion de capete de ovine. Cea mai puternică dovadă a aprecierii lor este o decizie strategică fără precedent: Guvernul de la Alger şi compania de stat ALVIAR (L’Algerienne des viandes rouges) au decis ca întreg necesarul de import de carne de ovine al ţării pentru anul 2026 să fie asigurat în mod exclusiv din România. Interesul partenerilor algerieni pentru şeptelul nostru este atât de mare, încât, pe lângă rutele maritime clasice, aceştia au apelat inclusiv la transporturi aeriene cargo de urgenţă, suportând integral costurile logistice pentru ca animalele să ajungă la destinaţie în doar două ore şi jumătate. Deşi transportul naval rămâne baza logistică, acest exemplu de transport aerian demonstrează o dorinţă extraordinară a pieţei externe pentru ovinele româneşti şi subliniază stabilitatea financiară pe care am reuşit să o construim pentru crescătorii noştri înainte de restricţiile europene. Măsurile de control trebuie să fie eficiente şi proporţionale. Protejăm sănătatea animalelor prin reguli clare, fără a pune însă piedici inutile fermierilor şi comerţului internaţional al României. În acest context, ANSVSA pregăteşte un plan clar de acţiune pentru a convinge Comisia Europeană să limiteze restricţiile doar la zonele afectate. Scopul este ca exporturile să fie reluate cât mai repede, iar documentul va fi prezentat la Bruxelles la începutul săptămânii viitoare”, a precizat Bociu.

ANSVSA finalizează o analiză completă a situației bolilor din toată România. Scopul este să arate Comisiei Europene, cu date științifice, că restul țării este sigur și nu are probleme.

În același timp, specialiștii analizează dacă ar fi utilă vaccinarea împotriva unor boli la oi și capre, inclusiv variola ovină și caprină și pesta rumegătoarelor mici. Această idee ar putea fi inclusă în negocierile cu Uniunea Europeană ca o măsură suplimentară de protecție, pentru a opri răspândirea bolii.

ANSVSA propune să fie create centre speciale de colectare pentru export. În aceste centre, animalele destinate exportului ar fi vaccinate obligatoriu și verificate foarte strict înainte de a fi trimise în afara țării. Dacă exportul se face sub formă de carne, animalele ar fi testate atent înainte de sacrificare.

Bociu a spus că acest plan va fi prezentat oficialilor europeni de o delegație formată din specialiști ai instituției, împreună cu crescători și exportatori de oi. Scopul este ca aceștia să explice atât situația sanitar-veterinară, cât și efectele economice.

El a precizat că acest plan a fost făcut împreună cu fermierii și exportatorii, deoarece aceștia cunosc foarte bine situația din ferme și transport, iar ANSVSA are partea de expertiză tehnică. De aceea, el consideră important ca reprezentanții fermierilor să meargă împreună cu specialiștii la Bruxelles, pentru a susține direct cauza României. El a spus că vrea ca oficialii europeni să audă atât explicațiile tehnice, cât și impactul economic direct de la cei implicați în domeniu. În opinia lui, această colaborare între stat și mediul privat ar face planul mai credibil.

În contextul criticilor venite din partea unor organizații de fermieri, inclusiv cereri de demisie, el a spus că este nevoie de colaborare între autorități și fermieri. A susținut că acum prioritatea trebuie să fie protejarea intereselor României în negocierile cu Uniunea Europeană și evitarea pierderii piețelor de export.

El a mai spus că înțelege nemulțumirea și furia fermierilor deoarece situația le poate afecta grav munca și veniturile. Totuși, a avertizat că certurile interne și protestele pot face mai mult rău, pentru că în acest timp alte țări își găsesc alți furnizori, iar România riscă să piardă clienți importanți câștigați recent.

„Acest plan de acţiune este construit într-o colaborare cu reprezentanţii exportatorilor şi ai oierilor români. Ei cunosc realitatea din ferme, ei cunosc logistica navelor de transport, iar noi deţinem autoritatea tehnică şi ştiinţifică. Din acest motiv, dorinţa mea fermă este ca reprezentanţii exportatorilor şi ai oierilor să fie incluşi direct în delegaţia oficială care va merge la Bruxelles. Mergem împreună să ne luptăm cu decizia Comisiei Europene. Vreau ca oficialii europeni să audă argumentele epidemiologice de la noi, dar şi impactul economic devastator direct de la cei care gestionează fermele şi contractele internaţionale. Această delegaţie mixtă stat-mediu privat este garanţia seriozităţii şi credibilităţii planului nostru în faţa Europei. Înţeleg pe deplin deznădejdea, revolta şi furia din spatele acestor solicitări. Când munca de o viaţă a unui fermier şi stabilitatea financiară a întregii noastre economii rurale sunt puse în pericol de un blocaj comercial atât de dur, este absolut legitim ca oamenii să fie revoltaţi. De aceea am venit în mijlocul lor şi de aceea răspund public fiecărei îngrijorări. Le transmit un mesaj de maximă responsabilitate naţională. Dacă alegem să ne războim între noi în interiorul ţării, comitem o eroare strategică majoră. Singura resursă pe care nu avem dreptul să o irosim acum este timpul. În timp ce noi ne blocăm în dispute administrative interne sau proteste în stradă, pieţele internaţionale din ţările terţe nu stau pe loc, ele îşi caută alte surse de aprovizionare globale, iar România riscă să îşi piardă definitiv clienţii istorici câştigaţi în acest an record”, a punctat Bociu.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a spus că ar demisiona imediat, „în aceeași secundă”, dacă plecarea lui ar rezolva criza din sectorul de oi și capre din România. Totuși, el a explicat că situația reală nu depinde de o demisie și că problema este mult mai complexă.

El a spus că, dacă ar fi atât de simplu ca plecarea lui să rezolve problema sau decizia de la Bruxelles, ar face acest pas fără ezitare. Dar a subliniat că, în realitate, o schimbare de conducere acum ar face mai rău, pentru că România se află în mijlocul unor negocieri dificile cu Uniunea Europeană. În opinia lui, deciziile de la Bruxelles nu se schimbă prin demisii, ci prin planuri bine făcute și dovezi științifice solide. De aceea, el a spus că ANSVSA trebuie să continue să lucreze împreună cu fermierii și exportatorii pentru a apăra interesele României.

El a mai propus ca toate tensiunile dintre instituții și organizațiile de fermieri să fie lăsate deoparte. A cerut ca toți să lucreze împreună, cu un plan comun, pe baza datelor din controalele făcute în țară, și să meargă uniți la Bruxelles. Scopul ar fi ca Uniunea Europeană să vadă că statul român, crescătorii și exportatorii au aceeași poziție și un plan clar pentru ridicarea restricțiilor. El a spus că aceasta ar fi singura cale realistă pentru reluarea exporturilor.

„Dacă această criză majoră sau decizia administrativă de la Bruxelles s-ar rezolva automat prin plecarea mea, aş semna demisia în această secundă, fără ezitare. Însă realitatea tehnică este cu totul alta: un vid de conducere la ANSVSA exact în mijlocul celei mai dure negocieri europene ar însemna abandonarea definitivă a dosarului nostru de apărare. La Bruxelles nu se anulează decizii stricte prin demisii politice la Bucureşti, ci prin planuri de acţiune riguroase şi date ştiinţifice imbatabile. ANSVSA are datoria să conducă această bătălie tehnică, cot la cot cu oierii şi exportatorii. Lăsaţi deoparte tensiunile administrative interne şi veniţi cu noi. Luăm planul de acţiune riguros pe care îl punem pe masa Guvernului, luăm rezultatele screeningului naţional obţinute astăzi şi mergem ca un bloc unit la Bruxelles. Să vadă Comisia Europeană că statul, crescătorii şi exportatorii români au o singură voce tehnică şi un plan imbatabil pentru ridicarea imediată a restricţiilor abuzive. Aceasta este singura cale reală prin care putem anula decizia şi relua exporturile record”, a completat Bociu.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” i-a cerut demisia, din cauza modului în care a fost gestionată criza, și a amenințat cu proteste dacă acest lucru nu se întâmplă până la 19 iunie 2026.

Separat, Comisia Europeană a decis să prelungească interdicția de export pentru oi și capre din România către țări din afara blocului comunitar până la 31 decembrie 2026. În plus, rămâne valabilă și interdicția pentru transportul către alte state membre ale Uniunii Europene. Această decizie a fost luată după apariția unor focare de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Autoritățile europene au considerat că există un risc mare de răspândire a bolilor, motiv pentru care au fost impuse aceste restricții.