Decizie uriașă pentru cariera lui Istvan Kovacs. Arbitrul român va conduce un meci cu valoare istorică la CM 2026

Istvan Kovacs primește prima delegare la Cupa Mondială. FIFA l-a desemnat să arbitreze partida dintre Tunisia și Japonia, programată pe 21 iunie, la Monterrey, în Mexic. Meciul are o semnificație aparte, deoarece va fi confruntarea cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale de fotbal. Arbitrul din Carei va debuta astfel la un turneu final mondial, după ce la ediția din 2022, din Qatar, nu a primit nicio delegare.

Istvan Kovacs a fost desemnat de FIFA să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, din Grupa F a Cupei Mondiale 2026. Meciul se va disputa duminică, 21 iunie, de la ora 07:00, pe stadionul „Estadio BBVA” din Monterrey, Mexic.

Delegarea are o încărcătură simbolică importantă, deoarece confruntarea dintre cele două reprezentative va reprezenta meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale de fotbal. Pentru a marca momentul, FIFA a pregătit un echipament special pentru arbitrul român.

În cadrul unei prezentări oficiale, președintele Comisiei de Arbitri a FIFA, Pierluigi Collina, a prezentat public tricoul pe care îl va purta centralul român, acesta fiind personalizat cu elemente aurii dedicate evenimentului.

„Poate nu știați, dar va fi un meci special: Japonia – Tunisia este partida cu numărul 1000 de la Cupa Mondială de fotbal. Arbitrul acestui meci merită ceva special. Dungile de pe tricou sunt aurii, iar pe mâneca tricoului scrie meciul 1000 tot cu auriu”, a transmis Collina.

Istvan Kovacs primește prima delegare la Cupa Mondială. FIFA l-a desemnat să arbitreze partida dintre Tunisia și Japonia, programată pe 21 iunie, la Monterrey, în Mexic. Meciul are o semnificație aparte, deoarece va fi confruntarea cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale de fotbal. Arbitrul din Carei va debuta astfel la un turneu final mondial, după ce la ediția din 2022, din Qatar, nu a primit nicio delegare.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 33, 34, 35 and 36 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

După prezentarea oficială, fostul mare arbitru italian l-a felicitat pe Kovacs și a realizat împreună cu acesta o fotografie cu tricoul aniversar.

Brigada de arbitri va fi completată de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Juan Calderon, din Costa Rica, va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Arbitrul asistent de rezervă va fi conaționalul său, Juan Carlos Mora.

Pentru Kovacs, confruntarea de la Monterrey reprezintă prima apariție într-un meci de la Campionatul Mondial, după ce a făcut parte și din lotul arbitrilor selecționați pentru ediția din 2022.

A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu — FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026

Pe lângă impactul profesional al acestei delegări, Istvan Kovacs va beneficia și de o recompensă financiară suplimentară din partea FIFA, scrie digisport.

Arbitrul român a primit deja 100.000 de dolari pentru includerea pe lista oficială a arbitrilor care oficiază la Cupa Mondială din 2026.

Delegarea la partida dintre Tunisia și Japonia îi aduce încă 3.000 de dolari, sumă acordată arbitrilor care conduc meciuri din faza grupelor.

Remunerația poate crește semnificativ dacă românul va fi desemnat și la partide din fazele eliminatorii ale competiției. În astfel de situații, plata pentru fiecare meci poate ajunge la 10.000 de dolari.

Prezența la turneul final confirmă statutul lui Kovacs printre arbitrii de top ai fotbalului mondial, după ce în ultimii ani a condus partide importante în competițiile organizate de UEFA și FIFA.

Partida arbitrată de Istvan Kovacs va pune față în față două selecționate care se bazează pe numeroși fotbaliști legitimați la cluburi importante din Europa.

Tunisia mizează pe jucători precum Ali Abdi de la Nice, Ellyes Skhiri de la Eintracht Frankfurt, Hannibal Mejbri de la Burnley, Anis Ben Slimane de la Norwich City și Rani Khedira de la Union Berlin.

De cealaltă parte, Japonia se prezintă la Cupa Mondială cu un lot în care se regăsesc nume importante din fotbalul european, printre care Wataru Endo de la Liverpool, Daichi Kamada de la Crystal Palace, Hiroki Ito de la Bayern München, Takefusa Kubo de la Real Sociedad și Ayase Ueda de la Feyenoord.

Selecționata niponă este pregătită de Hajime Moriyasu și este considerată una dintre cele mai puternice reprezentative asiatice prezente la turneul final.

Confruntarea dintre Tunisia și Japonia este una dintre cele mai așteptate partide ale Grupei F, iar meciul va rămâne în istoria Cupei Mondiale drept confruntarea cu numărul 1000, arbitrată de românul Istvan Kovacs.