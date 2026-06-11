Povestea arbitrului care a fost refuzat la Cupa Mondială, dar nu și în fotbalul european

Arbitrul somalez Omar Artan, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite pentru Cupa Mondială, a fost desemnat pe 11 iunie să conducă partida din Supercupa UEFA, potrivit anunțului făcut de forul european de conducere al fotbalului. Decizia vine la scurt timp după episodul legat de imposibilitatea accesului său pe teritoriul american, unde urma să participe la turneul final al Cupei Mondiale FIFA.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a avut un mesaj de apreciere la adresa arbitrului somalez, transmis printr-un comunicat publicat cu câteva ore înainte de startul Cupei Mondiale de fotbal organizate de FIFA. Oficialul european a subliniat nivelul de performanță al lui Artan și experiența acumulată la competiții continentale.

„Omar Artan este un arbitru tânăr, deja experimentat, care și-a dovedit performanța la cel mai înalt nivel competitiv al Confederației Africane de Fotbal. Fotbalul este făcut pentru a conecta oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă”, a declarat Ceferin.

UEFA a transmis că numirea lui Omar Artan pentru Supercupa UEFA 2026, programată la Salzburg, Austria, a fost realizată după consultări cu Confederația Africană de Fotbal. Partida va opune câștigătoarea Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, și formația câștigătoare a Ligii Europa, Aston Villa.

Organismul european a precizat că această decizie face parte dintr-un cadru de cooperare cu CAF, orientat spre dezvoltarea fotbalului la nivel global și promovarea unor principii comune în sport.

„UEFA și CAF sunt unite de un angajament comun de a dezvolta fotbalul la toate nivelurile și de a promova valorile fundamentale ale unității, egalității și nediscriminării”, se arată în comunicatul oficial.

Președintele CAF, Petrice Motsepe, a transmis la rândul său un mesaj de susținere, evidențiind impactul numirii asupra fotbalului african și asupra carierei arbitrului somalez. „Omar Artan a făcut Somalia și întregul popor de pe continentul african extrem de mândri”, a afirmat Motsepe.

„Primirea premiului CAF pentru arbitrul anului 2025 și numirea sa ca arbitru al Cupei Mondiale FIFA 2026 reprezintă o recunoaștere a abilităților sale de arbitraj de talie mondială și a respectului internațional de care se bucură”, a mai spus Motsepe.

Cazul lui Omar Artan a atras atenția internațională după ce, pe 6 iunie, i-a fost interzisă intrarea în Statele Unite la sosirea pe Aeroportul Internațional Miami. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a precizat pentru AFP că arbitrul ar fi fost considerat „asociat cu suspecți membri ai unor organizații teroriste”, ceea ce a dus la declararea sa drept neeligibil pentru acces în țară.

FIFA a confirmat ulterior că Artan nu va mai participa la Cupa Mondială, deși fusese inclus pe lista celor 52 de arbitri selecționați pentru turneul final găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite.

În paralel, revenirea sa la Mogadiscio, pe 10 iunie, a fost marcată de o primire publică, unde a fost întâmpinat de susținători. Arbitrul a declarat că își propune să revină la o ediție viitoare a Cupei Mondiale, programată pentru 2030.