Cupa Mondială din 2026 promite un impact economic uriaș. Unele industrii ar putea câștiga miliarde. Analiză XTB

Cupa Mondială din 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic, este văzută de FIFA drept un eveniment cu un potențial economic uriaș, analiștii estimând că ar putea genera o activitate economică de peste 30 de miliarde de dolari. Totuși, efectele reale asupra economiei și asupra companiilor implicate ar putea fi diferite de cele prognozate, în contextul actualei situații economice globale, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Datele privind turismul din SUA indică deja anumite semne de slăbiciune. În 2025, SUA au fost vizitate de 68,3 milioane de turiști, cu aproximativ 6% mai puțini decât în 2024 și cu aproape 15% sub nivelul record înregistrat în 2018. Deși impactul asupra economiei americane este limitat, având în vedere că turismul contribuie cu aproximativ 3% la PIB-ul SUA, există numeroase sectoare pentru care evoluția fluxurilor turistice este extrem de importantă.

În același timp, FIFA anunță că numărul biletelor vândute a depășit 5 milioane, mai mult decât la edițiile din 2018 și 2022 luate împreună. Totuși, această comparație trebuie privită în contextul în care ediția din 2026 va avea un număr record de meciuri și de echipe participante.

Analistul de la XTB România subliniază că organizarea Cupei Mondiale în America de Nord aduce o serie de particularități care vor influența diferite industrii.

„În 2025, SUA au fost vizitate de 68,3 milioane de turiști, cifră ce reprezintă o scădere de aproximativ 6% față de 2024 și de aproape 15% față de recordul stabilit în 2018. Pentru economia SUA în ansamblu, această scădere nu este una dureroasă, deoarece turismul reprezintă doar aprox. 3% din PIB-ul SUA. Pe de altă parte, însă, există industrii pentru care situația turismului în SUA este o chestiune delicată. FIFA indică faptul că numărul biletelor vândute a depășit 5 milioane, mai mult decât în 2018 și 2022 la un loc, însă trebuie reținut și că numărul de meciuri și echipe este unul record. Cupa Mondială este un eveniment unic, cu direcții destul de clare de influență asupra industriilor importante pentru derularea acestuia. Totuși, faptul că evenimentul va avea loc în SUA adaugă un specific de care trebuie ținut cont”, subliniază Radu Puiu.

Principalele baze de suporteri ai fotbalului se află în Europa și America Latină, iar distanțele geografice fac din transportul aerian principalul mijloc de deplasare către SUA, Canada și Mexic. Cele peste 5 milioane de bilete vândute sugerează o creștere importantă a cererii pentru zboruri internaționale. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă acest avans al cererii va fi suficient pentru a genera profituri consistente, în condițiile dificultăților existente pe piața combustibilului pentru avioane.

„America de Nord este separată geografic de principalele centre ale fanilor fotbalului, care se află în Europa și America Latină. Prin urmare, companiile aeriene trebuie să fie mijlocul de transport preferat către SUA, Canada și Mexic, mai arată analistul XTB România. În contextul celor 5 milioane de bilete vândute, acest lucru va însemna o creștere importantă a cererii. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă această creștere se va traduce în profituri, având în vedere situația dificilă de pe piața combustibilului pentru avioane”, a explicat analistul financiar.

Un alt sector care ar putea beneficia este cel al închirierilor auto. În special în SUA, mobilitatea depinde în mare măsură de utilizarea mașinii personale, ceea ce îi va obliga pe mulți suporteri veniți din alte regiuni ale lumii să se adapteze. Companiile de rent-a-car ar putea înregistra o cerere mai mare, însă acestea se confruntă cu un grad ridicat de îndatorare, la fel ca o parte dintre clienții lor, ceea ce poate limita avantajele economice ale evenimentului.

„Țările din America de Nord, în special SUA, depind de transportul cu mașina, ceea ce va necesita adaptare din partea fanilor din alte țări. Beneficiarii evidenți ai acestei situații vor fi companiile de închiriere de mașini, dar, la fel ca în cazul companiilor aeriene, problemele se adună. Aceste entități sunt puternic îndatorate, la fel ca și clienții lor”, arată analiza.

Industria hotelieră urmărește, de asemenea, cu atenție evoluția rezervărilor. Turneul se va desfășura în doar 16 orașe, iar impactul asupra marilor lanțuri hoteliere globale este puțin probabil să fie decisiv. Cu toate acestea, reprezentanții sectorului hotelier și-au exprimat deja îngrijorările. Potrivit analizelor realizate de Forbes și The Independent, până la 80% dintre hotelieri consideră că nivelul rezervărilor este mult sub așteptări, iar aproape 70% dintre respondenți susțin că turiștii se confruntă cu bariere de reglementare.

În contrast, platforma Airbnb raportează o creștere de 80% a solicitărilor de informații pentru unitățile de cazare din orașele gazdă. Evoluția ar putea reprezenta un semnal pozitiv pentru companie, mai ales în contextul dificultăților de profitabilitate întâmpinate în ultimele trimestre.

„Una dintre primele preocupări legate de succesul Cupei Mondiale este gradul de ocupare a hotelurilor. Totuși, Cupa Mondială se va limita la doar 16 orașe, iar niciun nivel de succes sau eșec al acestui eveniment nu va putea afecta major rezultatele marilor lanțuri hoteliere globale. Reprezentanții industriei hoteliere trag deja semnalul de alarmă cu privire la nivelul scăzut al rezervărilor. Până la 80% dintre hotelieri se plâng deja că nivelul rezervărilor este mult sub așteptări, iar aproape 70% dintre respondenți subliniază că oaspeții se confruntă cu bariere de reglementare, se arată în analizele jurnaliștilor „Forbes” și „The Independent”. Pe de altă parte, Airbnb declară o creștere de 80% a cererilor de informații în orașele gazdă, ceea ce ar putea sugera profituri. Acest aspect ar putea fi important în contextul unei companii care a avut probleme cu profitabilitatea în ultimele trimestre”, a explicat Radu Puiu.

Potrivit analizei, performanțele acestui domeniu sunt influențate mai ales de relaxarea reglementărilor în timpul Administrației Trump, și mai puțin de evenimentele sportive în sine.

Totuși, desfășurarea celui mai important eveniment fotbalistic din lume poate susține și mai mult dezvoltarea acestui model de afaceri. În trecut, companiile de pariuri sportive aveau o prezență redusă pe bursă, însă în prezent industria jocurilor de noroc și a pariurilor sportive este una dintre cele mai rapide în creștere. În acest context, eventualele surprize pozitive în rezultatele financiare ale companiilor din domeniu ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței.

Un exemplu este DraftKings, unul dintre liderii pieței de pariuri sportive din SUA. Sentimentul investitorilor față de companie rămâne rezervat, parțial din cauza evaluărilor considerate ridicate. Totuși, datele financiare indică o evoluție favorabilă. În primul trimestru din 2026, profitul pe acțiune a ajuns la 0,2 dolari, de peste cinci ori peste estimările pieței.

Compania beneficiază de o creștere a veniturilor de două cifre, de o marjă brută de aproximativ 76% și de un impuls operațional puternic, elemente care ar putea determina investitorii să acorde mai multă atenție avantajelor sale decât riscurilor percepute.

„Una dintre puținele industrii care înregistrează performanțe este cea a pariurilor sportive. Tendința din acest sector este mai degrabă rezultatul relaxării reglementărilor de către Administrația Trump, și nu al influenței evenimentelor sportive în sine. Sprijinul acordat acestui model de afaceri în contextul celui mai mare eveniment sportiv este evident. Ceea ce este mai puțin evident, însă, este faptul că prezența acestor entități pe bursă era anterior neglijabilă. Pariurile sportive și jocurile de noroc reprezintă una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere, iar o surpriză în rezultatele acestor companii se poate dovedi a fi de amploare. O entitate pentru care Cupa Mondială din SUA s-ar putea dovedi a fi un punct de cotitură este DraftKings, unul dintre liderii caselor de pariuri din SUA. Sentimentul față de companie este încă rece, parțial din cauza multiplilor de evaluare ridicați. Nu există motive de pesimism în ceea ce privește datele financiare. EPS (earnings per share/profit pe acțiune) doar în Q1 2026 a crescut la 0,2 USD, ceea ce reprezintă de peste 5 ori mai mult decât estimările. Cu o creștere a veniturilor de două cifre, o marjă brută de aproximativ 76% și un impuls puternic, piața ar putea începe în curând să se concentreze mai mult pe punctele forte ale companiei decât pe amenințări”, a completat analistul.

Producătorii de articole sportive se află, la rândul lor, printre potențialii câștigători ai Cupei Mondiale. De-a lungul deceniilor, competiția a reprezentat una dintre cele mai importante platforme de promovare pentru brandurile din domeniu. În teorie, interesul crescut pentru fotbal ar trebui să stimuleze și cererea pentru echipamente și îmbrăcăminte sportivă, însă simpla teorie nu este suficientă pentru a garanta rezultate.

Potrivit estimărilor firmei Bernstein, Nike și Adidas ar putea beneficia de o creștere suplimentară de aproximativ 4% a vânzărilor anuale. În același timp, Reuters a relatat că Adidas se așteaptă la comenzi suplimentare în valoare de 250 de milioane de euro generate de Cupa Mondială. De asemenea, Goldman Sachs a identificat Puma printre companiile care ar putea profita de pe urma turneului.