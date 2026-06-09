Arbitru premiat de FIFA, blocat la intrarea în SUA. Nu va mai putea arbitra la Cupa Mondială 2026

Omar Artan, unul dintre cei mai apreciați arbitri africani ai momentului, nu va putea participa la Cupa Mondială din 2026 după ce autoritățile americane i-au refuzat intrarea în Statele Unite. Oficialul din Somalia urma să devină primul arbitru somalez care oficiază la un meci de la un Campionat Mondial.

Decizia vine cu doar câteva zile înainte de startul turneului organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.

Omar Artan a fost oprit de agenții U.S. Customs and Border Protection după ce a ajuns pe aeroportul internațional din Miami venind din Istanbul. Autoritățile americane au transmis că arbitrul a fost considerat inadmisibil din cauza unor „probleme identificate în procesul de verificare”, fără să ofere detalii suplimentare, potrivit Sky News.

FIFA a confirmat ulterior că oficialul nu va putea participa la pregătirile și meciurile de la Cupa Mondială 2026.

Reprezentanții forului mondial au precizat că procedurile de imigrare și acordarea vizelor sunt responsabilitatea exclusivă a statului gazdă și că FIFA nu intervine în astfel de decizii.

Potrivit organizației, autoritățile americane au informat FIFA că situația arbitrului nu se va modifica în acest moment.

Artan este considerat unul dintre cei mai valoroși arbitri ai continentului african. În 2025 a fost desemnat arbitrul anului de către Confederația Africană de Fotbal (CAF).

Participarea sa la Cupa Mondială ar fi reprezentat o premieră pentru Somalia, țară care nu a avut până acum un arbitru delegat la un turneu final mondial.

Într-un mesaj transmis după incident, oficialul somalez a declarat că rămâne optimist și că își va concentra atenția asupra următoarelor provocări din carieră. El a mulțumit FIFA și CAF pentru sprijinul oferit și le-a urat succes colegilor săi care vor arbitra la competiție.

Cazul lui Omar Artan apare în contextul politicilor de imigrație promovate de administrația președintelui Donald Trump.

Somalia se află pe lista statelor vizate de restricțiile de călătorie introduse de administrația americană. În plus, Departamentul de Stat a suspendat în luna ianuarie vizele de imigrare pentru 75 de țări, printre care Somalia, Haiti și Iran.

Potrivit informațiilor citate de presa britanică, Artan considera că deține o viză valabilă pentru a lucra în Statele Unite în cadrul Cupei Mondiale.

Turneul final din 2026 va începe pe 11 iunie și va fi găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Pentru arbitrul somalez, participarea la competiție se încheie înainte ca primul meci să fie disputat.