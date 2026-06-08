Cutremur puternic cu magnitudinea 7,8 în Filipine. Au fost emise alerte de tsunami în mai multe țări

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni dimineață regiunea Mindanao din sudul Filipinelor, provocând pagube materiale importante și declanșând alerte de tsunami în mai multe state din Asia. Autoritățile au raportat victime, sute de replici și întreruperi ale alimentării cu energie și comunicații.

Seismul s-a produs într-o zonă dens populată, în momentul în care elevii se întorceau la cursuri după începerea noului an școlar.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la ora locală 07:37, în apropierea orașului General Santos, din sudul insulei Mindanao.

Institutul de Vulcanologie și Seismologie din Filipine (Phivolcs) a precizat că epicentrul a fost localizat în largul coastelor provinciei Sarangani, iar autoritățile au emis imediat avertismente de tsunami.

Sistemul american de avertizare pentru tsunami a estimat că valurile ar putea ajunge la înălțimi cuprinse între unu și trei metri peste nivelul normal al mareei în anumite zone ale Filipinelor.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a anunțat că a dispus mobilizarea imediată a instituțiilor responsabile pentru evacuarea populației și desfășurarea operațiunilor de salvare. El le-a cerut locuitorilor din provinciile afectate să respecte avertismentele și să se deplaseze către zone mai înalte.

În paralel, Indonezia a emis o alertă de tsunami pentru coasta sa de nord-est, iar Japonia a activat avertizări pentru zona de sud a țării, de la prefectura Ibaraki până la Okinawa.

Autoritățile filipineze au confirmat că cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. În același timp, echipele de intervenție verifică informațiile privind un număr posibil mai mare de victime în apropierea epicentrului.

În General Santos și în provincia Sarangani au fost raportate clădiri avariate, întreruperi ale energiei electrice și probleme în rețelele de comunicații.

Posturile locale de radio au relatat că fragmente de construcții s-au desprins de pe mai multe clădiri, iar o clădire de birouri cu patru etaje, în care funcționa o stație radio provincială, s-a prăbușit parțial. Angajații au reușit să evacueze clădirea fără să fie raportate victime.

Șeful poliției din localitatea Alabel, Benjie Ancheta, a declarat că sediul poliției a suferit fisuri în timpul cutremurului. Acesta a precizat că este cel mai puternic seism resimțit vreodată în zonă.

Phivolcs a anunțat că, până la ora locală 11:00, au fost înregistrate 138 de replici. Magnitudinea acestora a variat între 1,3 și 6,7, iar unele dintre ele au fost resimțite în mai multe provincii din sudul țării.

Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins elevi adăpostiți în curțile școlilor în timp ce pământul se mișca violent. În alte localități, acoperișurile unor clădiri școlare s-au prăbușit, însă nu au fost raportate victime în rândul elevilor.

Provincia Sarangani, una dintre cele mai afectate de seism, are o populație de aproximativ 580.000 de locuitori.

Filipine, alături de Japonia și Indonezia, este situată în așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice și vulcanice de pe planetă.

Această zonă concentrează un număr foarte mare de falii tectonice și vulcani activi, fiind responsabilă pentru o mare parte dintre cutremurele și erupțiile vulcanice produse anual la nivel mondial.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și monitorizarea riscului de tsunami, în timp ce operațiunile de salvare și verificare a infrastructurii afectate sunt în desfășurare în sudul Filipinelor.