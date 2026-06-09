Cutremur resimțit din Cuba până în Florida: magnitudinea de 6,1 a pus în alertă mai multe zone

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a fost înregistrat luni în vestul Cubei, mișcările seismice fiind resimțite în mai multe zone, inclusiv în capitala Havana, unde clădirile au fost zguduite.

Epicentrul a fost localizat în apele din vestul capitalei, potrivit Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite, iar seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Cutremurul a fost perceput atât în Havana, cât și în localitățile din apropiere, unde populația a simțit vibrațiile produse de mișcarea tectonică.

Flavia Pupo, manager al hotelului Pinar del Río din provincia cu același nume, a descris momentul în care clădirea a început să se miște și atmosfera de neliniște creată în rândul oamenilor. „Toată lumea de aici este bine. Oamenii de pe stradă sunt puțin speriați”, a spus ea la telefon. Până la acest moment, nu au fost raportate imediat persoane rănite și nici pagube materiale confirmate în urma seismului.

Mișcările telurice au fost resimțite chiar și în sudul Floridei, unde locuitorii au semnalat vibrații ușoare în mai multe zone. Serviciul Național de Meteorologie din Miami a transmis într-un mesaj pe rețelele sociale că a primit mai multe rapoarte privind perceperea cutremurului în sud-vestul statului american.

Fenomenul a fost confirmat de mai multe persoane din regiune, care au raportat senzații scurte de tremur. Zona faliei Oriente, situată în largul coastei de sud-est a Cubei, este cunoscută pentru activitatea seismică semnificativă și pentru istoricul de cutremure majore.

De-a lungul ultimelor secole, regiunea a fost asociată cu evenimente tectonice cu efecte distructive, generate de mișcările plăcilor din zonă. Un episod important a avut loc în ianuarie 2020, când un cutremur cu magnitudinea de 7,7 produs în ape deschise a provocat pagube în Cuba și în Insulele Cayman, evidențiind vulnerabilitatea zonei la astfel de fenomene naturale.