Din cuprinsul articolului Seism produs în județul Vrancea în dimineața zilei de sâmbătă

Potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs sâmbătă, la ora 08:53, în județul Vrancea.

Specialiștii au anunțat că seismul a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri, caracteristică specifică zonei seismice Vrancea.

Deși magnitudinea a fost una redusă, cutremurele produse la asemenea adâncimi pot fi resimțite pe suprafețe întinse, inclusiv în mai multe județe din sudul și centrul țării.

Orașele aflate în apropierea epicentrului

Conform datelor oficiale, seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

Focșani – 50 km;

Buzău – 58 km;

Sfântu Gheorghe – 64 km;

Brașov – 73 km;

Ploiești – 86 km.

Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale provocate de cutremur.

În general, seismele cu magnitudini în jurul valorii de 3 sunt considerate slabe spre moderate și rareori produc daune semnificative, însă pot fi resimțite de populație, mai ales în clădirile aflate la etaje superioare.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România

Zona Vrancea este considerată cea mai importantă regiune seismică din România și una dintre cele mai active din Europa. Aici se produc frecvent cutremure la adâncimi mari, unele dintre ele fiind resimțite inclusiv în București și în alte regiuni aflate la sute de kilometri distanță.

Specialiștii explică faptul că particularitatea zonei Vrancea constă în producerea unor cutremure intermediare, la adâncimi cuprinse de obicei între 60 și 200 de kilometri. Din acest motiv, chiar și seismele moderate pot fi percepute pe arii foarte extinse.

România a fost afectată de-a lungul timpului de mai multe cutremure puternice provenite din această zonă. Cel mai devastator rămâne seismul din 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de 7,4 și a provocat distrugeri masive, în special în București, dar și mii de victime.

Ce recomandă specialiștii în caz de cutremur

Autoritățile și experții în situații de urgență recomandă populației să fie pregătită pentru eventuale mișcări seismice mai puternice. Printre principalele măsuri recomandate se numără:

identificarea locurilor sigure din locuință;

pregătirea unui kit de urgență;

evitarea panicii în timpul unui seism;

evitarea folosirii liftului după producerea unui cutremur;

verificarea instalațiilor de gaz și electricitate.

De asemenea, specialiștii atrag atenția că România rămâne o țară cu risc seismic ridicat, iar activitatea tectonică din Vrancea este monitorizată permanent de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.