Cutremur după cutremur în România. Unde s-a produs seismul în noaptea de miercuri spre joi

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de peste 124 de kilometri și s-a produs în apropierea mai multor orașe din sud-estul și centrul țării. De la începutul lunii iulie, în România au fost înregistrate opt cutremure. Cel mai puternic seism din acest an rămâne cel din 26 februarie, produs tot în județul Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, la ora 01:30, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citate de Agerpres.

Potrivit specialiștilor, seismul s-a produs la adâncimea de 124,5 kilometri.

Institutul precizează că mișcarea tectonică a fost localizată în apropierea mai multor orașe importante din regiune, respectiv la 37 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud de Buzău, 75 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 85 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri nord-est de Ploiești și 98 de kilometri sud de Bârlad.

Activitatea seismică a continuat și în prima parte a lunii iulie, când în România au fost consemnate opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4.

Un alt seism a fost înregistrat luni, 6 iulie, la ora 10:14, în zona seismică Vrancea. Conform informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, acesta a avut magnitudinea 2,8 și s-a produs la adâncimea de 125,2 kilometri.

Anterior, în noaptea de 5 spre 6 iulie, la ora 00:22, un alt cutremur a fost raportat în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Cel mai important cutremur înregistrat în România de la începutul anului s-a produs în data de 26 februarie, în județul Vrancea.

Seismul a avut magnitudinea 4,5 pe scara Richter și este considerat de specialiști cel mai puternic eveniment seismic produs în țară în acest an.

De asemenea, de la începutul lunii iunie au fost consemnate patru cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,3 pe scara Richter.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă regiune seismică din România și una dintre cele mai importante din Europa. Majoritatea cutremurelor produse în această zonă sunt seisme de adâncime intermediară, generate la peste 60 de kilometri sub suprafață, motiv pentru care pot fi resimțite pe arii extinse ale țării. Din acest motiv, activitatea seismică din Vrancea este monitorizată permanent de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care publică în timp real date privind magnitudinea, adâncimea și localizarea fiecărui eveniment seismic.