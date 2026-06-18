Cutremur în România! Pământul s-a zguduit chiar în această seară. Unde a avut loc seismul

Cutremur în România! Pământul s-a zguduit chiar în această seară, la ora 21:21. Unde a avut loc seismul și cât de puternic a fost aflați în rândurile următoare.

Astăzi, 18 iunie, la ora 21:21, a avut loc un cutremur în Dobrogea, Tulcea. Seismul a avut magnitudinea de 2.5 grade pe scara Richter. A avut loc la adâncimea de 10.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 26km SE de Brăila, 40km S de Galați, 44km S de Tulcea, 54km S de Izmayil, 91km NE de Slobozia, potrivit INCDFP.

La ora 06:43, s-a produs un alt cutremur în Dorsala Medio-Atlantică Centrală, cu magnitudinea de 5.6 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc la adâncimea de 10.0km.

În data de 17 iunie, la ora 21:56, în zona Dorsalei Medio-Atlantice Centrale (Central Mid-Atlantic Ridge), s-a produs un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6,3. Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri.

În aceeași zi, la ora 05:06, un cutremur de intensitate medie, cu magnitudinea mb 4,8, a fost înregistrat în nordul provinciei Qinghai din China. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Tot pe 17 iunie, la ora 00:07, în Macedonia s-a produs un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3,0, la adâncimea de 10 kilometri. Seismul a avut loc în apropierea mai multor localități, printre care Prilep, situat la 17 kilometri nord-est de epicentru, Bitola la 40 de kilometri, Veles la 51 de kilometri, Ohrid la 78 de kilometri, Kisela Voda la 79 de kilometri, Skopje la 86 de kilometri, Cair la 87 de kilometri, Gostivar la 90 de kilometri, Kumanovo la 97 de kilometri și Pogradec la 98 de kilometri de zona în care s-a produs cutremurul.

În data de 16 iunie, la ora 23:41, în vestul Turciei s-a produs un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3,6, la adâncimea de 10 kilometri. Seismul a fost resimțit în apropierea mai multor localități, printre care Tekirdag, aflat la 43 de kilometri de epicentru, Bandirma la 50 de kilometri, Corlu la 69 de kilometri, Silivri la 85 de kilometri, Cerkezkoey la 89 de kilometri, precum și Luleburgaz și Kavakli, ambele situate la aproximativ 91 de kilometri de zona în care s-a produs cutremurul.

În aceeași zi, la ora 14:14, în nordul provinciei Qinghai din China a fost înregistrat un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5,1, produs la adâncimea de 10 kilometri.

La ora 13:46, în apropierea coastei sudice a insulei Honshu din Japonia, s-a produs un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5,8, la adâncimea de 50 de kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, printre care Matsudo, Yashio, Urayasu, Nagareyama, Kashiwa, Shiroi, Soka, Abiko, Yoshikawa și Hatogaya-honcho, aflate la distanțe cuprinse între 2 și 18 kilometri de zona epicentrală.

Tot în nordul provinciei Qinghai din China, activitatea seismică a continuat pe parcursul zilei. La ora 12:45 s-a produs un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5,3, la adâncimea de 10 kilometri, iar la doar câteva minute înainte, la ora 12:42:36, a fost înregistrat un cutremur de intensitate medie, cu magnitudinea mb 4,9, la aceeași adâncime.

Cel mai puternic seism al zilei din această regiune a avut loc la ora 12:07, când un cutremur cu magnitudinea mb 6,3 s-a produs în nordul provinciei Qinghai, la adâncimea de 60,4 kilometri.

De asemenea, la ora 06:27, în insula Sulawesi din Indonezia s-a produs un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6,4, la adâncimea de 10 kilometri.