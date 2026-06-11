Cutremur în România. Seismul s-a produs joi, 11 iunie. Ce magnitudine a avut și în ce zone s-a simțit

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs joi dimineață în județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la ora locală 1:58 și s-a produs la o adâncime de 119,4 kilometri. Conform informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a înregistrat în apropierea mai multor orașe importante din regiune.

Acesta a fost localizat la 44 de kilometri sud de Focșani, la 59 de kilometri sud de Buzău, la 68 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, la 78 de kilometri est de Brașov și la 92 de kilometri nord-est de Ploiești.

„În ziua de 11 Iunie 2026 la ora 01:58:59 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 119.4km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km S de Focsani, 59km S de Buzau, 68km E de Sfantu-Gheorghe, 78km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti”, informează seismologii.

De la începutul lunii iunie au fost raportate opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 pe scara Richter. Cel mai puternic seism produs în România de la începutul anului a avut loc pe 26 februarie, tot în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 4,5 și a fost cel mai important eveniment seismic înregistrat în 2026 până în prezent.

Datele publicate de INCDFP arată că alte două cutremure slabe s-au produs în noaptea de duminică spre luni, 1 iunie, tot în zona seismică Vrancea. Primul a fost înregistrat la ora 00:47, în județul Buzău, având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și o adâncime de 113,6 kilometri. Seismul s-a produs în apropierea municipiilor Buzău, Focșani, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești, fiind localizat la 48 de kilometri sud de Buzău și la 55 de kilometri sud de Focșani.

Al doilea a avut loc la ora 03:39, în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 și s-a produs la o adâncime de 93,3 kilometri. Seismul a fost localizat la 42 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 70 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 81 de kilometri est de Brașov și 95 de kilometri nord-est de Ploiești.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, majoritatea cutremurelor produse aici având loc la adâncimi mari, specifice acestui areal tectonic.