Cod Galben de inundații și Cod Galben de vreme rea până joi, 11 iunie. Ce zone vor fi afectate

Institutul Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod Galben de inundații, valabil până joi, 11 iunie, ora 12:00, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile până joi, 11 iunie, ora 21:00. Iată ce zone vor fi afectate de vremea rea.

Institutul Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod Galben de inundații, valabil până joi, 11 iunie, ora 12:00.

Fenomenele vizate sunt: scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE. Bazinele hidrografice vizate sunt: Olt, Argeș, Ialomiţa, Siret şi râurile din Dobrogea.

Până joi, 11 iunie, la ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea și Argeș), Argeș – bazin superior (judeţul Argeș), Dâmboviţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Argeş, Dâmbovița, Ilfov şi Călăraşi), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău – afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Buzău, Covasna și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Putna (judeţul Vrancea), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizări meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Primul Cod Galben este valabil până astăzi, 10 iunie, la ora 21:00, zonele afectate fiind: nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Al doilea Cod Galben este valabil până joi, 11 iunie, ora 10:00, zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15…25 l/mp).

Al treilea Cod Galben este valabil până joi, 11 iunie, ora 21:00, zonele afectate fiind: Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană.

În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.