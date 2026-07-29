Cutremurul a pus pe pauză fabricile din Japonia, Ce se întâmplă cu industria de cipuri

Producătorii japonezi de automobile și semiconductori au suspendat miercuri activitatea la mai multe fabrici din insula Kyushu, după cutremurul puternic produs în regiunea Kumamoto. Seismul a afectat infrastructura locală, a provocat întreruperi de electricitate și a generat incertitudini privind funcționarea lanțurilor de aprovizionare pentru două dintre cele mai importante sectoare industriale ale Japoniei.

Toyota Motor Corporation a anunțat oprirea temporară a operațiunilor la trei fabrici din regiune până la sfârșitul lunii iulie, după evaluarea situației furnizorilor și a fluxurilor logistice. Decizia a venit la câteva ore după reluarea producției suspendate anterior, compania analizând impactul cutremurului asupra activităților sale.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 produs marți în zona Kumamoto a afectat drumuri și a lăsat mii de locuințe fără energie electrică. Evenimentul a ridicat preocupări legate de transport, aprovizionare și continuitatea producției, având efecte asupra mai multor companii din regiune.

„Situația, inclusiv replicile și eforturile de redresare, se schimbă zilnic”, a transmis Toyota într-un comunicat referitor la suspendarea activității la uzinele Miyata, Kanda și Kokura, măsură aplicată în perioada miercuri-31 iulie.

Insula Kyushu reprezintă un punct strategic pentru industria japoneză de automobile și semiconductori. Potrivit ministerului industriei din Japonia, aceste domenii contribuie cu aproximativ două cincimi la producția industrială a regiunii.

Analiștii au apreciat că oprirea temporară a fabricilor auto și a unităților de producție de cipuri pare să fie legată în principal de măsuri de precauție pentru protejarea angajaților și de verificările tehnice, nu de distrugeri majore ale instalațiilor industriale.

„Impactul negativ asupra activității de producție și a lanțurilor de aprovizionare va fi probabil relativ temporar”, a declarat Takahide Kiuchi, economist executiv la Institutul de Cercetare Nomura.

Situația diferă de efectele cutremurului din Tohoku din 2011, care a afectat grav lanțurile de aprovizionare din industria auto japoneză și a provocat perturbări resimțite la nivel global.

La uzina Toyota din Miyata sunt produse mai multe modele premium Lexus, fabrica având o capacitate anuală de aproximativ 430.000 de vehicule. Celelalte două unități afectate produc componente și motoare hibride.

Honda Motor Co., Ltd. a anunțat, de asemenea, prelungirea suspendării activității la fabrica de motociclete din Kumamoto până vineri. Compania a precizat că perioada este necesară pentru efectuarea reparațiilor la anumite părți ale fabricii afectate de cutremur.

Regiunea Kumamoto a atras în ultimii ani investiții importante în industria semiconductorilor, inclusiv din partea Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Compania a evacuat personalul de la fabrica Kumamoto a subsidiarei sale japoneze, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, după producerea cutremurului. Reprezentanții companiei au transmis că toți angajații sunt în siguranță și că sunt evaluate instalațiile pentru identificarea eventualelor efecte.

Renesas Electronics Corporation a oprit operațiunile la două fabrici din Kumamoto după ce au fost raportate căderi ale unor panouri de tavan, fisuri în pereți și scurgeri de apă.

În sectorul auto, Nissan Motor Co., Ltd. a precizat că nu intenționează să suspende activitatea fabricii sale din Fukuoka, aflată la nord de Kumamoto, unde este produs SUV-ul Rogue, cunoscut pe piața locală sub numele X-Trail. Compania a menționat că urmărește situația furnizorilor și a operațiunilor logistice.

Sony Group Corporation a evacuat angajații și a suspendat activitatea la unitățile sale de producție de semiconductori din Kumamoto. Tokyo Electron Limited a transmis că nu a identificat pagube majore la cele două fabrici pe care le operează în zonă.

Economistul Takahide Kiuchi a estimat că impactul economic al cutremurului ar putea fi mai redus comparativ cu alte seisme majore recente din Japonia, datorită nivelului relativ limitat al pagubelor asupra locuințelor și infrastructurii. Pierderile totale ar putea rămâne sub pragul de 1 trilion de yeni, echivalentul a aproximativ 6,11 miliarde de dolari, potrivit estimării sale.