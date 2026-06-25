Honda şi Nissan vor să folosească componente comune standardizate pentru a-și reduce costurile

Honda Motor și Nissan Motor discută standardizarea unităților electronice de control pentru vehicule definite de software pentru a reduce costurile prin dezvoltare comună, în contextul competiției globale.

Producătorii auto Honda Motor şi Nissan Motor au intrat în faza finală a discuţiilor pentru a standardiza unităţile electronice de control (UEC) pentru viitoarele lor generaţii de vehicule, în vederea reducerii costurilor prin dezvoltarea în comun a tehnologiei, au declarat pentru „Kyodo” surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Discuţiile vin după ce firmele din Japonia au abandonat în februarie 2025 discuţiile referitoare la o fuziune, prin înfiinţarea unei companii holding care ar fi creat al treilea mare grup auto din lume.

Mitsubishi Motors Corp, în care Nissan deţine o participaţie, intenţionează să se alăture iniţiativei şi va primi componente comune standardizate, susţin sursele. Honda şi Nissan discută specificaţiile pieselor şi ar putea ajunge la un acord în această vară, obiectivul fiind de a instala componentele comune standardizate în vehicule în jurul anului 2029, conform surselor.

Următoarea generaţie de modele sunt vehicule definite de software (SDV), care pot actualiza online softul şi adăuga funcţii, inclusiv un sistem de conducere a vehiculelor autonome.

În condiţiile în care rivalii din China şi SUA au depăşit alte ţări în dezvoltarea SDV, producătorii auto din Japonia vor să accelereze lansarea de vehicule cu o mai mare competitivitate a costurilor folosind componente comune standardizate.

Nissan are un parteneriat cu producătorul auto francez Renault şi grupul nipon Mitsubishi Motors Corp.

Honda Motor Co., Ltd. este o corporație multinațională japoneză și unul dintre cei mai importanți actori din industria globală a mobilității. Deși este cunoscută în special pentru automobilele sale, compania este cel mai mare producător de motociclete din lume și, totodată, cel mai mare producător de motoare cu combustie internă după volumul anual de producție.

Compania a fost fondată în 1948 de Soichiro Honda, un mecanic vizionar și pasionat de curse, și de Takeo Fujisawa, responsabil de strategia financiară și de marketing. Îmbinarea spiritului inovator al lui Honda cu abilitățile manageriale ale lui Fujisawa a pus bazele dezvoltării rapide a companiei.

Un moment decisiv în istoria Honda a fost lansarea, în 1958, a motocicletei Super Cub. Modelul a devenit în timp cel mai vândut vehicul motorizat din istorie, depășind pragul de 100 de milioane de unități comercializate la nivel mondial.

Honda a intrat pe piața automobilelor în 1963, odată cu lansarea mini-camionetei T360. Consacrarea internațională în industria auto a venit însă în 1972, când compania a prezentat modelul Civic. Acesta s-a remarcat prin eficiență, fiabilitate și accesibilitate, contribuind decisiv la transformarea Honda într-unul dintre cei mai respectați producători auto din lume.

Nissan Motor Co., Ltd. este una dintre cele mai importante companii auto din Japonia și un actor major pe piața globală a automobilelor. De-a lungul timpului, producătorul s-a remarcat prin inovațiile sale tehnologice și prin rolul important jucat în dezvoltarea și popularizarea vehiculelor electrice moderne. În prezent, Nissan face parte din Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi, unul dintre cele mai mari parteneriate din industria auto mondială.

Originile companiei datează din 1911, când a fost înființată Kaishinsha Motor Car Works. Brandul Nissan a apărut oficial în 1933, sub conducerea lui Yoshisuke Aikawa, marcând începutul unei noi etape de dezvoltare pentru producătorul japonez.

Timp de mai multe decenii, automobilele companiei au fost comercializate la nivel internațional sub marca Datsun. În anii 1970, modele precum Datsun 240Z au contribuit la schimbarea percepției consumatorilor din Statele Unite și Europa asupra mașinilor japoneze, demonstrând că acestea pot combina fiabilitatea cu performanțele sportive și un design atractiv.

La sfârșitul anilor 1990, Nissan s-a confruntat cu dificultăți financiare majore și datorii semnificative. Pentru a depăși această perioadă dificilă, compania a încheiat în 1999 o alianță strategică cu producătorul francez Renault, aflat atunci sub conducerea lui Carlos Ghosn. Parteneriatul a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de redresare corporativă din industria auto, contribuind decisiv la revenirea Nissan pe profit și la consolidarea poziției sale pe piața globală.