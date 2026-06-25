Scădere lunară în comerțul cu autovehicule și motociclete. Vânzările au coborât cu 9,5% în aprilie, potrivit INS

SURSA FOTO: Dreamstime INS: Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a înregistrat o scădere semnificativă în luna aprilie comparativ cu martie, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Totuși, raportat la aceeași perioadă a anului trecut și la primele patru luni din 2026, sectorul rămâne ușor pe plus, susținut în principal de vânzările de autovehicule și de comerțul cu piese și accesorii.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a scăzut în luna aprilie 2026 comparativ cu martie.

În serie brută, diminuarea a fost de 9,5%, iar în serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost de 2,9%.

Potrivit INS, evoluția negativă din aprilie a fost determinată în principal de reducerea activității în comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, unde s-a consemnat un declin de 11,9%, urmat de activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor, în scădere cu 9,5%, și de comerțul cu autovehicule, care a coborât cu 8,6%.

Singurul segment care a înregistrat o evoluție pozitivă față de luna martie a fost cel al comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și al întreținerii și reparării motocicletelor, unde cifra de afaceri a crescut cu 3,5%.

Chiar dacă luna aprilie a adus o scădere față de martie, comparația cu aceeași lună din 2025 indică o evoluție pozitivă.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 1,4% în serie brută și cu 2,1% în serie ajustată față de aprilie 2025.

Creșterea anuală a fost susținută în special de comerțul cu autovehicule, care a avansat cu 3,3%, și de comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, unde s-a înregistrat un plus de 0,4%.

În schimb, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 3,2%, iar segmentul dedicat motocicletelor a consemnat cea mai puternică diminuare, de 25,9%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Primele patru luni ale anului rămân pe plus

Statisticile INS arată că, în intervalul ianuarie–aprilie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a fost cu 0,7% mai mare decât în perioada similară din 2025, în serie brută. Ajustat sezonier, avansul este de 1,9%.

Evoluția pozitivă din primele patru luni ale anului a fost determinată de creșterea cu 1,3% a comerțului cu piese și accesorii pentru autovehicule și de avansul de 0,8% al comerțului cu autovehicule.

În același timp, activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au rămas la același nivel ca în perioada similară din 2025, în timp ce comerțul și serviciile dedicate motocicletelor au înregistrat o scădere de 16,4%.

INS: Piața auto continuă să evolueze diferit pe segmente

Graficul publicat de Institutul Național de Statistică evidențiază faptul că, deși ritmul anual de creștere al întregului sector s-a menținut pozitiv în aprilie, evoluțiile diferă considerabil între segmente. Comerțul cu autovehicule continuă să susțină activitatea pieței, în timp ce segmentul motocicletelor și serviciile de întreținere rămân sub nivelurile înregistrate anul trecut.

Potrivit INS, datele sunt calculate atât în serie brută, cât și ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, pentru a permite o comparație cât mai fidelă a evoluției pieței. Comunicatul mai precizează că, începând cu 2026, colectarea datelor statistice se realizează potrivit noii clasificări CAEN Rev.3, însă indicatorii publicați pentru perioada de tranziție sunt calculați în continuare conform metodologiei CAEN Rev.2, în acord cu cerințele Eurostat.