Bilanț îngrijorător pentru firme. Peste 20.000 de companii au fost dizolvate în primele patru luni din 2026

Peste 20.000 de firme și-au încetat existența juridică în România în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Numărul dizolvărilor a crescut cu peste 20% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în marile centre economice ale țării. Evoluția indică o deteriorare a situației pentru o parte a mediului de afaceri, în ciuda activității economice concentrate în principalele județe ale României.

Numărul firmelor dizolvate a ajuns la 20.829 în intervalul ianuarie–aprilie 2026, în creștere cu 20,73% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 17.253 de cazuri, conform datelor ONRC.

Cele mai multe firme care au ieșit din circuitul economic au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 4.345 de dizolvări. Comparativ cu primele patru luni din 2025, creșterea a fost de 28,7%.

Fenomenul este vizibil și în alte județe cu activitate economică intensă. Clujul a raportat 1.219 firme dizolvate, în creștere cu 21,78%, Ilfovul a ajuns la 1.071 de cazuri, cu un avans de 32,06%, iar Timișul a înregistrat 948 de dizolvări, în urcare cu 27,08%.

În top se mai regăsesc Constanța, cu 934 de firme dizolvate și o creștere de 32,86%, Iași, cu 770 de cazuri și un avans de 23,4%, precum și Brașov, unde au fost raportate 725 de dizolvări, cu 19,05% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

La polul opus al clasamentului se află județele cu un număr redus de firme dizolvate.

Mehedinți a înregistrat cel mai mic nivel din țară, cu 104 firme dizolvate, ceea ce reprezintă și o scădere de 14,05% față de primele patru luni ale anului 2025.

După Mehedinți urmează Ialomița, cu 108 firme dizolvate, Covasna cu 130, Călărași cu 141, Harghita cu 154 și Giurgiu cu 162 de cazuri.

Deși valorile absolute sunt reduse, în unele dintre aceste județe ritmul de creștere a fost semnificativ. În Călărași, de exemplu, numărul dizolvărilor a crescut cu 48,42% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Analiza evoluției la nivel județean arată că cele mai accelerate creșteri ale numărului de firme dizolvate au fost consemnate în Călărași, Gorj și Mureș.

În Călărași, avansul a fost de 48,42%, în timp ce Gorjul a raportat o creștere de 43,05%. În județul Mureș, numărul dizolvărilor a urcat cu 42,5%.

Există însă și județe care au reușit să contrazică tendința națională. Cele mai importante scăderi au fost raportate în Mehedinți, unde numărul firmelor dizolvate s-a redus cu 14,65%, urmat de Buzău, cu o scădere de 11,39%, și Neamț, unde reculul a fost de 7,66%.

Datele ONRC arată că domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv activitățile de reparare a autovehiculelor și motocicletelor, rămâne sectorul cu cel mai mare număr de firme dizolvate.

În acest segment au fost înregistrate 3.773 de dizolvări. Totuși, comparativ cu perioada similară din 2025, numărul cazurilor a scăzut cu 8,29%.

Pe lista sectoarelor afectate se află și activitățile profesionale, științifice și tehnice, unde au fost raportate 1.526 de firme dizolvate. Creșterea față de anul precedent a fost însă una marginală, de numai 0,13%.

În construcții au fost consemnate 1.409 dizolvări de firme. Chiar dacă numărul rămâne ridicat, indicatorul a înregistrat o scădere de 7,49% comparativ cu primele patru luni din 2025.

Presiunea asupra mediului de afaceri s-a menținut și în aprilie 2026, când au fost înregistrate 4.468 de firme dizolvate la nivel național.

Bucureștiul a rămas județul cu cele mai multe cazuri, respectiv 983. În continuare s-au situat Cluj, cu 288 de firme dizolvate, Constanța cu 260, Ilfov cu 243 și Brașov cu 205.

Datele centralizate de ONRC arată că fenomenul dizolvărilor continuă să fie concentrat în principalele centre economice ale țării, acolo unde se află și cea mai mare densitate de companii active.