Falimentul lovește tot mai multe firme. Șapte decizii care pot salva o companie în 2026

Mediul de afaceri din România traversează o perioadă marcată de presiuni financiare puternice, iar numărul insolvențelor continuă să crească în 2026. Datele centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că, în primul trimestru al anului, au fost deschise 1.829 de proceduri de insolvență la nivel național. În acest context, salvarea unei companii aflate în dificultate a depins de aplicarea rapidă a unor măsuri radicale, orientate spre protejarea lichidităților și reducerea costurilor.

Companie după companie resimte efectele întârzierilor la plată, iar una dintre cele mai importante decizii luate în cadrul procesului de restructurare a fost reevaluarea portofoliului de clienți.

Datele economice indică o deteriorare accentuată a climatului de afaceri. Potrivit statisticilor ONRC, dacă în februarie 2026 au fost înregistrate 562 de insolvențe, luna martie a adus un nivel semnificativ mai ridicat, cu 738 de proceduri deschise într-un interval de doar 30 de zile.

În aceste condiții, managementul a decis eliminarea clienților care generau volume mari de afaceri, dar impuneau termene de plată de 60 până la 90 de zile. Deși acești parteneri contribuiau la cifra de afaceri, impactul asupra fluxului de numerar devenise nesustenabil.

Strategia a presupus orientarea exclusivă către clienți capabili să accepte plata în avans sau termene de încasare de maximum 15 zile. Reducerea controlată a volumului de activitate a fost considerată un compromis acceptabil în schimbul unei lichidități stabile.

O altă măsură esențială a fost introducerea sistemului de bugetare de tip „Zero-Based Budgeting”. În locul planificărilor anuale sau trimestriale, fiecare departament și-a reconstruit lunar bugetul de la zero.

Fiecare cheltuială a trebuit justificată atât din punct de vedere financiar, cât și operațional. Costurile care nu demonstrau un impact direct asupra vânzărilor sau o îmbunătățire măsurabilă a proceselor în cel mult 30 de zile au fost eliminate din buget.

Într-un mediu economic în care accesul la lichidități a devenit critic, conducerea a ales să valorifice rapid mărfurile care stagnau în depozite.

Analiza pe sectoare realizată de ONRC arată că problemele nu se limitează la domenii izolate. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul a înregistrat 311 insolvențe în primul trimestru, construcțiile au raportat 294 de cazuri, iar transporturile au consemnat 152 de proceduri.

În loc să păstreze stocurile în așteptarea unei eventuale reveniri a cererii, compania a organizat campanii de lichidare accelerată. Produsele cu rotație redusă au fost vândute inclusiv sub costul de achiziție sau de producție.

Obiectivul principal nu a fost profitul imediat, ci transformarea activelor blocate în numerar utilizabil pentru achitarea obligațiilor curente și menținerea activității.

În paralel, procesele administrative au fost automatizate prin utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Activități repetitive precum procesarea solicitărilor de suport, emiterea facturilor sau generarea rapoartelor au fost transferate către sisteme software.

Angajații care desfășurau aceste activități nu au fost disponibilizați, ci redistribuiți către zone considerate generatoare de venituri, precum vânzările și recuperarea creanțelor.

Costurile legate de chirii și spații de lucru au reprezentat o altă zonă vizată de restructurare.

Managementul a renegociat contractele pentru spațiile esențiale și a obținut reduceri de cel puțin 25% ale chiriilor. În același timp, suprafața de birouri utilizată a fost redusă prin extinderea muncii în regim hibrid pentru personalul administrativ.

Această reorganizare a contribuit la diminuarea cheltuielilor cu utilitățile, mentenanța și administrarea spațiilor.

Totodată, departamentele care nu aveau legătură directă cu activitatea principală a firmei au fost externalizate. Serviciile de IT, resurse umane, logistică și asistență juridică au fost transferate către furnizori specializați.

Prin această schimbare, structura costurilor s-a modificat semnificativ, compania plătind doar pentru serviciile efectiv utilizate, fără a mai suporta permanent costurile salariale și operaționale aferente unor echipe interne extinse.

Ultima măsură aplicată a vizat chiar structura de conducere. Fondatorii au decis să transfere managementul operațional către specialiști externi în restructurare și turnaround management.

Abordarea acestora s-a concentrat exclusiv pe indicatorii financiari și pe eficiența operațională. Procesele, produsele și parteneriatele care nu mai aduceau valoare economică au fost reevaluate și eliminate, fără a ține cont de considerente istorice sau emoționale.

Datele publicate de ONRC arată că presiunea asupra mediului de afaceri rămâne ridicată, cu peste 2.400 de insolvențe înregistrate în primele patru luni ale anului 2026. În acest context, viteza de reacție și capacitatea de a lua decizii dificile continuă să fie elemente esențiale pentru supraviețuirea unei companii.