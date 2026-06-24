UE schimbă regulile pentru electrocasnice și anvelope. Europenii vor primi informații despre durabilitate și reparabilitate

Comisia Europeană propune simplificarea regulilor privind etichetarea energetică a electrocasnicelor și etichetarea anvelopelor, într-o măsură care urmărește reducerea birocrației și facilitarea accesului consumatorilor la informații relevante despre produsele cumpărate.

Noile reguli ar urma să ofere mai multă flexibilitate comercianților și producătorilor, păstrând în același timp informațiile esențiale privind consumul de energie, durabilitatea și posibilitățile de reparare ale produselor.

Potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană, scopul principal al sistemului de etichetare energetică rămâne neschimbat: consumatorii trebuie să poată compara produsele și să ia decizii informate înainte de cumpărare.

Executivul european consideră însă că actualul cadru poate fi simplificat astfel încât să reducă sarcinile administrative pentru companii și autorități, fără a afecta accesul la informații.

În acest sens, Bruxelles-ul propune introducerea unor modalități mai flexibile de afișare a etichetelor. De exemplu, în magazinele fizice, afișajele electronice de preț ar putea înlocui etichetele tipărite pentru anumite categorii de produse. În cazul echipamentelor care nu sunt expuse direct consumatorilor, informațiile ar putea fi furnizate prin coduri QR sau documentație digitală.

Comisia arată că aceste schimbări reflectă modul în care s-a modificat comerțul în ultimii ani și răspund nevoii de digitalizare a procesului de vânzare.

Una dintre noutățile evidențiate de Comisia Europeană este extinderea informațiilor disponibile pentru consumatori.

Pe lângă eficiența energetică, unele etichete noi, inclusiv cele pentru smartphone-uri, vor include date privind durabilitatea și reparabilitatea produselor. Scopul este de a ajuta cumpărătorii să aleagă dispozitive care pot fi utilizate o perioadă mai lungă și care pot fi reparate mai ușor.

Executivul european consideră că astfel de informații contribuie atât la reducerea costurilor suportate de consumatori, cât și la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene.

Modificările propuse vizează și sectorul anvelopelor. Comisia intenționează să elimine obligația dealerilor auto de a afișa etichetele anvelopelor atunci când vând autoturisme noi, argumentând că, în majoritatea cazurilor, cumpărătorii nu au posibilitatea de a alege tipul de anvelope montate pe vehicul.

În același timp, vor fi clarificate responsabilitățile reprezentanților producătorilor din afara Uniunii Europene și vor fi simplificate procedurile de actualizare a etichetelor.

Bruxelles-ul urmărește și extinderea utilizării Registrului European al Produselor pentru Etichetare Energetică (EPREL), astfel încât mai multe informații relevante să fie disponibile în format digital pentru consumatori, autorități și instituții publice implicate în achiziții.

Comisia Europeană estimează că măsurile propuse vor genera economii de aproximativ 125 de milioane de euro anual în următorii zece ani pentru companii și autoritățile de supraveghere a pieței.

Inițiativa face parte din programul mai amplu de reducere a birocrației la nivel european. Bruxelles-ul și-a propus reducerea costurilor administrative cu cel puțin 25% până în 2030, iar pentru întreprinderile mici și mijlocii obiectivul este de 35%.

Potrivit Comisiei, simplificarea normelor privind etichetarea energetică și a anvelopelor reprezintă cea de-a douăsprezecea inițiativă europeană dedicată reducerii sarcinilor administrative și creșterii competitivității economiei europene.

Executivul european subliniază că eficiența energetică rămâne un element esențial al tranziției energetice.

În contextul extinderii producției de energie electrică din surse curate și al procesului de electrificare a economiei, utilizarea eficientă a energiei este considerată la fel de importantă precum creșterea capacităților de producție.

Comisia arată că sistemul european de etichetare energetică și-a demonstrat eficiența în ultimii ani, contribuind la reducerea consumului de energie și la orientarea producătorilor către dezvoltarea unor produse mai performante și mai eficiente. Noile modificări urmăresc să păstreze aceste beneficii, în timp ce simplifică aplicarea regulilor pentru toate părțile implicate.