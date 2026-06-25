Economia SUA a crescut peste așteptări în primul trimestru. Inflația a urcat însă la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Economia Statelor Unite a înregistrat o creștere mai puternică decât se estima în primele trei luni ale anului 2026. În același timp însă, inflația a accelerat, iar consumul populației a încetinit, pe fondul scumpirii energiei și al incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Departamentul Comerțului din SUA a publicat estimarea finală privind evoluția economiei în primul trimestru al anului, majorând ritmul anualizat de creștere a produsului intern brut (PIB) la 2,1%, peste estimarea anterioară de 1,6%.

Rezultatul reprezintă o revenire după ultimul trimestru din 2025, când economia americană crescuse cu doar 0,5%, pe fondul impactului provocat de închiderea parțială a administrației federale timp de 43 de zile.

Unul dintre principalii factori care au susținut avansul economiei a fost investiția companiilor. Investițiile private, excluzând sectorul rezidențial, au crescut cu 10,6%, comparativ cu 2,4% în trimestrul anterior.

Datele arată că investițiile în echipamente pentru procesarea informațiilor au urcat cu aproape 40%, pe fondul extinderii centrelor de date și al dezvoltării accelerate a proiectelor bazate pe inteligență artificială.

În schimb, investițiile în locuințe au scăzut cu 7,8%, marcând al cincilea trimestru consecutiv de declin, în condițiile menținerii dobânzilor ridicate, transmite Associated Press.

În pofida creșterii economice, consumul populației, care reprezintă aproximativ 70% din economia Statelor Unite, a fost revizuit în jos față de estimările anterioare.

Economiștii apreciază că gospodăriile americane resimt efectele majorării prețurilor la carburanți, generate de conflictul cu Iranul, iar evoluția consumului din trimestrul al doilea va fi atent urmărită.

Totodată, importurile au avut un impact negativ mai redus asupra PIB-ului decât se estima inițial. Acestea au diminuat creșterea economică cu 1,49 puncte procentuale, comparativ cu 2,59 puncte procentuale în estimarea precedentă.

Piața muncii continuă însă să ofere un sprijin economiei. În perioada martie-mai, angajatorii americani au creat, în medie, 188.000 de locuri de muncă pe lună, după ce în 2025 ritmul de angajare fusese mult mai redus.

În paralel cu publicarea datelor privind PIB-ul, Departamentul Comerțului a anunțat că indicele PCE, indicatorul preferat de Rezerva Federală pentru măsurarea inflației, a urcat la 4,1% în luna mai, față de 3,8% în aprilie.

Accelerarea inflației este pusă pe seama creșterii prețurilor la energie și a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare, după conflictul dintre SUA, Israel și Iran și tensiunile din Strâmtoarea Hormuz.

Președintele Donald Trump a susținut că majorarea prețurilor este temporară și că inflația va scădea odată cu încheierea conflictului. O parte dintre economiști estimează însă că revenirea prețurilor la nivelurile anterioare va necesita mai multe luni, deoarece producția și transportul petrolului nu pot reveni imediat la normal.

În același timp, unii analiști consideră că inflația ar putea atinge în curând un vârf, pe fondul scăderii recente a cotațiilor petrolului Brent și West Texas Intermediate și al continuării negocierilor dintre Washington și Teheran.

Evoluția prețurilor rămâne una dintre principalele teme economice și politice din Statele Unite înaintea alegerilor parlamentare din luna noiembrie, costul vieții fiind unul dintre subiectele centrale ale campaniei electorale.