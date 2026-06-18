Japonia cere schimbarea legii „Fabricat în Europa”. Cel mai mare producător auto din lume cere modificarea planului UE

Toyota susține planul Uniunii Europene privind dezvoltarea unei industrii auto puternice și competitive pe continent, însă solicită extinderea criteriilor viitoarei legi „Fabricat în Europa”. Poziția a fost exprimată de Yoshihiro Nakata, președintele Toyota Motor Europe, în contextul dezbaterilor de la Bruxelles privind noile măsuri de sprijin pentru sectorul auto. Oficialul japonez consideră că țări precum Japonia, Regatul Unit și Turcia ar trebui să beneficieze de un tratament similar cu cel acordat producției realizate în statele membre ale Uniunii Europene.

Toyota și-a prezentat viziunea privind viitorul industriei auto europene, într-un moment în care instituțiile europene analizează introducerea unui cadru legislativ de tip „Fabricat în Europa”, parte a strategiei industriale dedicate tranziției către mobilitatea electrică.

Într-un discurs susținut la Congresul Automotive News Europe, Yoshihiro Nakata, președinte și director executiv al Toyota Motor Europe (TME), a cerut ca viitoarele politici industriale ale Uniunii Europene să ia în calcul și contribuția marilor producători internaționali.

Declarația vine în contextul în care Bruxelles-ul analizează măsuri menite să favorizeze producția realizată în interiorul UE, inclusiv praguri minime de conținut local, scheme de sprijin financiar și stimulente pentru fabricarea vehiculelor pe teritoriul comunitar.

Oficialul Toyota a pledat pentru parteneriate incluzive, diversitate tehnologică și pragmatism de reglementare, în cadrul dezbaterilor privind Legea privind accelerarea industrială și Pachetul de măsuri pentru industria auto.

Șeful Toyota Motor Europe a subliniat că grupul japonez are o contribuție industrială majoră în regiune. În 2025, rețeaua europeană a companiei a produs 877.000 de autoturisme și vehicule comerciale ușoare.

Potrivit datelor prezentate de companie, aproximativ 80% dintre vehiculele Toyota comercializate în Europa sunt fabricate în regiune, procent care include și producția realizată în țări partenere ale Uniunii Europene, precum Regatul Unit și Turcia.

Argumentele companiei japoneze se bazează și pe dimensiunea operațiunilor sale europene. Constructorul deține opt fabrici proprii pe continent și produce vehicule suplimentar în alte cinci unități operate de parteneri industriali.

Toyota Motor Europe are aproximativ 25.000 de angajați direcți și colaborează cu peste 450 de furnizori europeni, care susțin la rândul lor mii de locuri de muncă.

În mesajul său, Yoshihiro Nakata a afirmat că Toyota Motor Europe poate fi privită ca un producător european în sens economic și industrial.

„Toyota Motor Europe poate fi considerată un producător european de echipamente originale”, a declarat Yoshihiro Nakata, explicând că grupul respectă principiul potrivit căruia produce acolo unde vinde și se aprovizionează din regiunile în care își desfășoară activitatea.

Executivul a precizat că susține măsurile legislative europene menite să întărească industria auto, însă a atras atenția asupra rolului jucat de statele partenere.

„Industria auto europeană este consolidată de contribuțiile unor parteneri internaționali selectați – printre care Japonia, Regatul Unit și Turcia”, a spus Yoshihiro Nakata.

Acesta a avertizat că limitarea accesului unor astfel de parteneri la beneficiile viitoarelor programe industriale ar putea avea efecte economice nedorite.

„Excluderea partenerilor internaționali cheie din sectorul auto ar putea submina investițiile viitoare, ocuparea forței de muncă și transferul de tehnologie”, a mai spus Nakata.

Totodată, președintele Toyota Motor Europe a formulat și o propunere concretă privind aplicarea viitoarei legislații europene.

„Credem că anumiți parteneri critici — de exemplu, Regatul Unit, Japonia și Turcia — ar trebui recunoscuți în același mod ca și „Fabricat în UE” în temeiul Legii privind acceleratorul industrial”, a mai spus Yoshihiro Nakata.

În ceea ce privește Pachetul Auto pregătit la nivel european, compania japoneză solicită o abordare mai flexibilă în procesul de decarbonizare a transportului rutier.

Oficialul Toyota consideră că obiectivele climatice trebuie urmărite prin utilizarea mai multor tehnologii, nu exclusiv prin electrificare completă. În acest sens, Nakata a cerut „o abordare tehnologic neutră, cu multiple căi, pentru decarbonizare, care să reflecte cererea reală a clienților, ținând în același timp cont de mediul înconjurător”.

Această strategie reflectă direcția adoptată de Toyota în ultimii ani. Spre deosebire de alți constructori care au accelerat investițiile exclusiv în automobile electrice, grupul japonez a continuat să acorde o importanță majoră tehnologiilor hibride și hibride plug-in.

Printre măsurile propuse de Toyota Motor Europe se numără continuarea lansării vehiculelor electrice cu baterii și a celor cu pile de combustie pe hidrogen, menținerea unui rol strategic pentru vehiculele hibride plug-in, aprobarea rapidă a combustibililor regenerabili pentru utilizare la scară largă și introducerea unei flexibilități mai mari în atingerea țintelor de reducere a emisiilor de CO₂.

Compania solicită, de asemenea, recunoașterea combustibililor regenerabili ca instrument esențial pentru decarbonizarea transportului.

Toyota Motor Europe coordonează distribuția, marketingul, producția și activitățile de inginerie ale mărcilor Toyota, Gazoo Racing și Lexus pe continent. Din 1990 până în prezent, grupul a investit peste 12 miliarde de euro în Europa, unde operează șase fabrici în state membre ale Uniunii Europene, una în Regatul Unit și una în Turcia.

În prezent, aproximativ 15,6 milioane de vehicule Toyota circulă pe drumurile europene, fiind susținute de o rețea formată din 28 de companii naționale de vânzări și marketing și peste 2.300 de showroom-uri. În 2025, vânzările Toyota în Europa extinsă au ajuns la 1,2 milioane de vehicule, ceea ce a asigurat companiei o cotă de piață de 7,2%.