Mercedes-Benz intră într-un domeniu neașteptat: colaborarea care schimbă direcția industriei auto

Mercedes-Benz își extinde direcția de dezvoltare către domeniul sistemelor de apărare aeriană, printr-o colaborare cu o companie tânără din Bavaria. Proiectul vizează realizarea unui sistem mobil capabil să contracareze amenințările generate de drone, un segment aflat în plină expansiune la nivel global.

Anunțul a fost făcut la Salonul Internațional de Aeronautică și Spațiu de la Berlin, unde producătorul auto a confirmat parteneriatul cu Tytan Technologies, firmă din München specializată în drone de interceptare. Ideea centrală a proiectului este integrarea tehnologiei dezvoltate de start-up pe platforme auto Mercedes-Benz, astfel încât să rezulte un sistem mobil de apărare aeriană.

Proiectul prevede utilizarea unei versiuni militare a modelului Clasa G drept bază tehnică pentru integrarea sistemelor dezvoltate de Tytan. Vehiculul ar urma să fie echipat cu radare și senzori de precizie, capabili să detecteze amenințările aeriene de tip dronă.

Un alt element al conceptului îl reprezintă furgoneta Sprinter, care ar putea fi configurată ca centru mobil de comandă pentru coordonarea întregului sistem. Rolurile sunt împărțite clar: Mercedes-Benz asigură platforma mobilă, iar Tytan Technologies dezvoltă componenta de interceptare aeriană.

Tytan Technologies a fost fondată în urmă cu aproximativ trei ani, având originea în mediul Universității Tehnice din München. Compania dezvoltă drone de interceptare controlate cu ajutorul inteligenței artificiale, concepute să neutralizeze alte aparate de zbor prin impact direct.

Tehnologia a atras atenția Bundeswehrului, care a solicitat companiei să elaboreze un concept pentru protecția unor obiective militare. Sistemele au fost testate atât de armata ucraineană, cât și de forțele armate germane, în contextul creșterii importanței apărării anti-drone.

Fondatorii, Batuhan Yumurtaci și Balazs Nagy, în vârstă de 30 și 31 de ani, s-au cunoscut în timpul studiilor la München. În iunie 2023, cei doi au participat la un eveniment organizat la Kiev, unde au fost analizate soluții împotriva dronelor Shahed utilizate de Rusia.

La câteva luni după experiența din Ucraina, cei doi au înființat oficial compania. În septembrie, Tytan era deja activă, iar ulterior fondatorii au prezentat sistemul generalului Carsten Breuer, inspectorul general al Bundeswehr, în cadrul unui simpozion dedicat tehnologiilor militare.

Compania dezvoltă în prezent două tipuri principale de drone interceptoare. Modelul Metis poate atinge o viteză de până la 375 km/h și o altitudine de 5.000 de metri, fiind conceput inclusiv pentru contracararea dronelor Shahed. Al doilea model, Eos, este mai compact, cu o viteză maximă de 200 km/h și o altitudine de operare de 3.000 de metri.

Interesul investitorilor pentru Tytan este deja ridicat. În februarie, compania a obținut o finanțare de 30 de milioane de euro din partea Amira și NATO Innovation Fund, fiind evaluată la peste 100 de milioane de euro. Pe lângă noul parteneriat cu Mercedes-Benz, Tytan colaborează deja cu KNDS și Deutz.

Pentru Mercedes-Benz, intrarea în zona tehnologiilor de apărare survine într-un context economic dificil pentru industria auto europeană. Presiunea concurenței din China, efectele taxelor vamale din Statele Unite și scăderea cererii determină producătorii să caute noi direcții de dezvoltare.

Comenzile din sectorul de apărare sunt văzute ca o posibilă oportunitate, în condițiile în care contractele sunt de regulă pe termen lung și pot asigura utilizarea constantă a capacităților de producție.

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat recent că grupul este pregătit să ia în considerare producția de echipamente militare. Totuși, activitatea în acest sector ar urma să rămână una secundară, în raport cu producția de automobile de lux.

Mercedes-Benz are deja experiență indirectă în domeniul militar, prin versiunile modificate ale Clasei G utilizate de Bundeswehr sub denumirea „Wolf”. De asemenea, până în 2032, armata germană intenționează să achiziționeze mii de astfel de vehicule.

În paralel, alte companii din industria auto germană explorează direcții similare, inclusiv prin discuții privind transformarea unor fabrici pentru producția de echipamente militare.