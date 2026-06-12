Mercedes-Benz va dezvolta vehicule anti-dronă. Compania auto, în parteneriat cu Tytan Technologies

Constructorul auto german Mercedes-Benz a anunțat, la salonul aerospațial ILA 2026 din Germania, un parteneriat cu startupul Tytan Technologies pentru dezvoltarea de vehicule militare anti-dronă.

Constructorul auto german Mercedes-Benz a anunțat un parteneriat cu startupul german Tytan Technologies pentru dezvoltarea și producția de vehicule destinate combaterii dronelor, marcând astfel una dintre cele mai recente orientări ale unui producător auto european către sectorul apărării. Acordul a fost semnat în cadrul salonului aerospațial ILA 2026 și prevede realizarea unor platforme mobile de apărare antiaeriană capabile să intercepteze drone de mici dimensiuni.

În cadrul colaborării, Mercedes-Benz va furniza vehicule bazate pe modelele G-Class și Sprinter, care vor fi adaptate pentru integrarea unor sisteme mobile de apărare împotriva dronelor, cu scopul de a proteja infrastructurile critice și populația.

TYTAN Technologies este un startup de tehnologie de apărare cu sediul în München, Germania, specializat în dezvoltarea de soluții autonome împotriva dronelor (C-UAS). Compania s-a poziționat rapid ca un jucător important în domeniul securității europene, utilizând inteligența artificială pentru a intercepta amenințări aeriene la costuri reduse.

Compania își desfășoară activitatea principală în München și a fost fondată de Balazs Nagy și Batuhan Yumurtaci, doi antreprenori din sectorul tehnologic. Misiunea sa este de a dezvolta tehnologii defensive menite să protejeze infrastructura critică și personalul militar împotriva atacurilor masive cu drone.

Din punct de vedere al viziunii, TYTAN Technologies își propune să înlocuiască rachetele antiaeriene tradiționale, costisitoare, care pot ajunge la milioane de dolari, cu interceptoare reutilizabile și mai accesibile, bazate pe inteligență artificială.

Mercedes-Benz nu este singurul constructor auto care se orientează către industria de apărare. În luna martie, Renault a anunțat dezvoltarea unei drone terestre cu utilizări atât militare, cât și civile, iar anterior a încheiat un parteneriat cu grupul francez Turgis Gaillard pentru producția de drone aeriene. În luna aprilie, Volkswagen a semnat o scrisoare de intenție cu compania israeliană Rafael, în vederea fabricării unor componente destinate sistemelor de apărare antirachetă.

Potrivit analiștilor financiari, tranziția constructorilor auto către proiecte din domeniul apărării este facilitată de suprapunerea unor competențe tehnice esențiale, precum proiectarea, producția industrială, electronica și integrarea de sisteme, comune ambelor industrii.

Fenomenul nu este unul nou. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, numeroși producători auto au suspendat producția civilă pentru a fabrica vehicule militare, motoare de avioane, arme și muniții, susținând efortul de război al statelor lor. În prezent, pe fondul procesului de reînarmare al Europei, industria auto pare să revină parțial la această direcție istorică.