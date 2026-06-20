UE pregătește o nouă lovitură pentru BYD și Chery. China poate pierde avantajul folosit pentru a evita taxele

Comisia Europeană pregătește extinderea taxelor vamale suplimentare asupra vehiculelor hibride plug-in importate din China, după ce anterior a impus măsuri similare pentru mașinile electrice. Potrivit unor informații publicate de presa germană, pregătirile tehnice sunt finalizate, iar aplicarea noilor taxe depinde de acordul statelor membre ale Uniunii Europene. Măsura vizează un segment care a cunoscut o creștere accelerată în Europa și care a devenit o alternativă pentru constructorii chinezi afectați de taxele introduse în 2024. Dezbaterea are loc pe fondul preocupărilor UE privind deficitul comercial cu Beijingul și dependența de resurse strategice provenite din China.

Piața auto europeană ar putea intra într-o nouă etapă de reglementare, după ce Comisia Europeană a început demersurile pentru introducerea unor taxe suplimentare asupra vehiculelor hibride plug-in (PHEV) fabricate în China.

Potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează oficiali europeni și surse din industrie, documentația tehnică necesară aplicării măsurii a fost deja pregătită. Implementarea taxelor ar urma să fie declanșată după obținerea sprijinului formal din partea majorității statelor membre ale Uniunii Europene.

Reprezentanții Comisiei Europene nu au comentat informațiile atunci când au fost contactați de Reuters.

Subiectul nu este nou la Bruxelles. Încă din luna ianuarie, publicația Euractiv relata că Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil de politica industrială și auto, a ridicat în repetate rânduri problema vehiculelor hibride produse în China și a posibilității extinderii măsurilor comerciale.

Inițiativa apare după ce, în noiembrie 2024, Uniunea Europeană a introdus taxe compensatorii pentru automobilele electrice și modelele cu autonomie extinsă fabricate în China. Acestea s-au adăugat tarifului vamal standard de 10%, majorând semnificativ costurile de import.

În urma acestor măsuri, producătorii chinezi și-au redirecționat rapid strategia comercială către segmentul hibridelelor plug-in, categorie care nu era vizată de noile taxe.

„Chinezii au dat dovedă de multă agilitate. Au identificat și au exploatat rapid această lacună legislativă. (…) Acesta este un punct vulnerabil, iar UE trebuie să-l elimine”, a explicat un manager din industrie pentru Handelsblatt.

Discuțiile privind introducerea unor noi taxe coincid cu eforturile liderilor europeni de a reduce dezechilibrul comercial cu Beijingul și de a diminua dependența de China pentru aprovizionarea cu pământuri rare și alte materii prime considerate critice pentru industrie.

Evoluția pieței arată de ce autoritățile europene acordă o atenție tot mai mare acestui segment. Dacă în urmă cu câțiva ani vehiculele hibride plug-in erau privite în Europa drept o soluție temporară între motoarele convenționale și automobilele electrice, constructorii chinezi au schimbat radical această percepție.

Noua generație de modele PHEV lansate de producătorii din China oferă autonomii exclusiv electrice care pot ajunge până la 200 de kilometri. În multe cazuri, acestea utilizează baterii mai mari decât cele montate pe unele automobile electrice urbane produse în Europa.

Datele companiei de analiză Dataforce evidențiază amploarea fenomenului. Modelul BYD Seal U a devenit cel mai vândut hibrid plug-in din Uniunea Europeană, depășind modele concurente produse de Volvo, BMW, Volkswagen și Mercedes-Benz.

În clasamentul european al vânzărilor PHEV, BYD Atto 2 ocupă poziția a cincea, în timp ce Jaecoo 7, produs de grupul Chery, se află pe locul 11.

La nivel de grupuri auto, BYD a urcat deja pe locul al doilea în topul vânzărilor de hibride plug-in din Uniunea Europeană, fiind depășit doar de Volkswagen. Chery ocupă poziția a șasea, iar SAIC se află pe locul 11.

Statisticile arată și schimbarea de strategie a constructorilor chinezi. Ponderea automobilelor complet electrice în totalul vânzărilor mărcilor din China pe piața europeană a rămas la 31%. În schimb, cota hibridelor a urcat de la 18% la 30%.

În același interval, vânzările de automobile electrice produse de companiile chineze au crescut cu 105%, în timp ce livrările de hibride plug-in au avansat cu 236%.

Dacă această tendință continuă, vehiculele PHEV ar putea deveni în scurt timp principala categorie de automobile importate din China în Uniunea Europeană. În cazul BYD, modelele hibride generează deja aproape 60% din totalul livrărilor către piața europeană.

Posibila extindere a taxelor este anticipată deja de marile grupuri auto din China, care și-au accelerat investițiile în unități de producție din Europa.

Dacă noua măsură va fi aprobată, structura taxelor ar urma să fie similară celei aplicate automobilelor electrice începând din 2024. Nivelul acestora este calculat în funcție de gradul de cooperare al companiilor în cadrul investigațiilor desfășurate de Comisia Europeană.

În prezent, taxele suplimentare pentru automobilele electrice produse în China variază de la 7,8% pentru modelele Tesla fabricate la Shanghai până la 35,3% pentru grupul SAIC, care nu a colaborat integral cu autoritățile europene.

În paralel, constructorii chinezi și-au consolidat deja prezența industrială pe continent:

BYD construiește o fabrică de mari dimensiuni în Ungaria;

SAIC a anunțat dezvoltarea unei unități de producție în nordul Spaniei;

Chery asamblează automobile într-o fostă fabrică Nissan din Barcelona.

Pe lângă aceste proiecte, companii precum Dongfeng, Leapmotor și Geely analizează sau au început deja colaborări cu producători europeni pentru utilizarea capacităților de producție disponibile în fabrici existente.

Prin această strategie, constructorii din China urmăresc să reducă impactul eventualelor taxe comerciale și să își consolideze poziția pe una dintre cele mai competitive piețe auto din lume.