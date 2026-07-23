Un nou brand auto chinezesc intră pe piața din România. Auto Italia aduce în premieră europeană marca iCar

Un nou brand auto chinezesc va fi lansat în România în această toamnă, prin intermediul grupului Auto Italia. Țara noastră devine prima piață europeană în care debutează marca iCAUR, deținută de grupul chinez Chery. Primele modele vor ajunge în showroom-uri la începutul anului 2027, iar extinderea face parte din strategia de dezvoltare a constructorului pe continentul european.

România va fi prima țară din Europa în care va debuta brandul auto chinezesc iCAUR. Lansarea este posibilă după ce Auto Italia a fost confirmată ca primul partener european al producătorului pentru dezvoltarea mărcii. Constructorul aparține grupului Chery, cel mai mare exportator auto din China, care și-a accelerat în ultimii ani extinderea internațională.

Deși în China constructorul utilizează denumirea iCar, în Europa automobilele vor fi comercializate sub marca iCAUR. Schimbarea numelui este legată de drepturile de utilizare ale mărcii comerciale pe piețele europene.

Lansarea oficială în România este programată pentru luna octombrie 2026, iar primul model destinat clienților români, iCAUR V27, va intra în oferta comercială la începutul anului 2027.

„România este prima piață europeană semnată pentru iCAUR, iar AUTO ITALIA este primul grup partener confirmat pentru dezvoltarea brandului în Europa”, a anunțat dealerul.

Strategia de dezvoltare a mărcii este orientată către segmentul vehiculelor electrificate, adresându-se clienților interesați atât de utilizarea zilnică, cât și de deplasările în afara orașului.

„La nivel global, iCAUR își construiește identitatea în jurul ideii de mobilitate versatilă, capabilă să răspundă atât nevoilor de zi cu zi, cât și dorinței de explorare, călătorie și libertate de mișcare. Brandul combină tehnologiile electrificate cu o abordare concentrată pe outdoor lifestyle și cu un limbaj de design clasic, robust, reinterpretat pentru utilizare în scenarii multiple”, arată importatorul.

Primul model care va ajunge pe piața românească este iCAUR V27, SUV-ul de vârf al noii mărci. Vehiculul are un design inspirat de automobilele de teren clasice, cu o siluetă robustă și elemente estetice care amintesc de modelele Jeep, adaptate însă unei platforme electrificate.

Modelul utilizează sistemul Golden REEV, o tehnologie cu autonomie extinsă destinată vehiculelor electrificate. Ansamblul include un motor pe benzină de 1,5 litri care funcționează exclusiv ca generator pentru producerea energiei electrice necesare alimentării sistemului de propulsie.

Potrivit datelor prezentate de companie, motorul atinge o eficiență termică de până la 44,5% și poate genera 3,71 kWh de energie electrică pentru fiecare litru de combustibil consumat.

În această configurație tehnică, iCAUR V27 oferă o autonomie de peste 150 de kilometri în regim exclusiv electric și o autonomie totală combinată de peste 1.000 de kilometri.

Modelul este echipat și cu sistemul inteligent de tracțiune integrală i-AWD, alături de mai multe moduri de rulare dedicate atât deplasărilor urbane și drumurilor lungi, cât și utilizării în afara asfaltului.

Constructorul a inclus și funcția V2L, care permite alimentarea unor echipamente electrice externe direct din bateria automobilului, o facilitate destinată activităților precum campingul sau alte ieșiri în natură.

Lansarea iCAUR face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a grupului Chery pe piețele europene. La nivel internațional, marca este prezentă deja în peste 40 de țări și regiuni, având operațiuni consolidate în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Africa de Sud.

Compania a anunțat că, după debutul din România, expansiunea va continua și în alte state europene.

Auto Italia face parte din grupul israelian Samelet, fondat în 1946. La nivel internațional, acesta distribuie mărci precum Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Jeep, Iveco, Maserati, Ram, Subaru și Hongqi.

În România, Samelet controlează fostul importator FCA, iar în Grecia gestionează mărcile istorice ale grupului Fiat Chrysler și brandul Leapmotor. Din 2026, compania și-a extins activitatea europeană și în Elveția, unde reprezintă marca Chery.

Grupul Chery are unul dintre cele mai extinse portofolii din industria auto chineză, reunind brandurile Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, Exeed, Luxeed, Exlantix și Freelander. În China, compania colaborează și cu Land Rover în cadrul unui parteneriat industrial.

Lansarea iCAUR confirmă ritmul accelerat în care producătorii chinezi își extind prezența pe piața auto din România. În ultimii ani au intrat pe piață mărci precum MG, Geely, Lynk & Co, Zeekr, BYD, Xpeng, Leapmotor, dar și Chery, Omoda, Jaecoo și Lepas.

Expansiunea este departe de a se încheia. Alți constructori chinezi, printre care Hongqi și Dongfeng, și-au anunțat deja planurile pentru dezvoltarea unor rețele comerciale extinse în Europa, pe fondul creșterii cererii pentru vehicule electrificate și hibride.