BYD a intrat în top 10 mărci auto din România. Producătorul chinez a depășit pragul de 2.100 de mașini înmatriculate
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Producătorul auto BYD își consolidează poziția pe piața auto din România după rezultatele obținute în primul semestru din 2026. Potrivit datelor APIA, producătorul chinez a intrat în top 10 al mărcilor auto după numărul de autoturisme noi înmatriculate și ocupă primul loc în rândul brandurilor auto chineze prezente pe piața locală.
BYD a înmatriculat peste 2.100 de autoturisme noi în primele șase luni ale anului
Conform datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), BYD a înregistrat 2.140 de autoturisme noi înmatriculate în perioada ianuarie-iunie 2026, echivalentul unei cote de piață de 3,33%.
Rezultatul plasează compania pe locul 10 în clasamentul general al mărcilor auto din România și pe prima poziție în rândul producătorilor auto chinezi, într-o piață dominată de branduri cu tradiție și rețele comerciale consolidate.
Compania precizează că performanța a fost susținută de interesul clienților pentru modelele disponibile pe piața românească și că rezultatul a fost obținut fără înmatriculări directe pe dealeri sau importatori, într-o perioadă în care luna iunie a fost influențată de volume importante de înmatriculări tactice asociate unor finaluri de serie.
Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când BYD înregistra doar cinci autoturisme înmatriculate și o cotă de piață de 0,01%, evoluția din acest an marchează o creștere semnificativă a prezenței companiei pe piața locală.
Luna iunie a confirmat tendința de creștere a producătorului chinez
În luna iunie 2026, BYD a înmatriculat 494 de autoturisme noi, corespunzător unei cote de piață de 3,09%, ocupând locul 11 în clasamentul lunar al mărcilor auto.
Deputy Country Manager BYD România, Andrei Duică, a declarat că rezultatele din primul semestru arată că producătorul a intrat pe piața românească cu o ofertă adaptată cerințelor clienților, bazată pe tehnologie, eficiență și raportul dintre valoare și preț.
„Rezultatele din primul semestru arată că BYD a intrat în România cu un produs relevant pentru piață și cu o promisiune foarte clară: mai multă tehnologie, mai multă eficiență și mai multă valoare pentru banii investiți de client. Nu vrem să vindem preț, vrem să vindem mașina. Faptul că am ajuns în top 10 după numarul de înmatriculări, într-un interval atât de scurt, ne confirmă că interesul pentru BYD nu este unul conjunctural. Este un semnal că piața din România este pregătită pentru o marcă ce își lasă produsele și tehnologia să vorbească de la sine”, a declarat Andrei Duică.
Compania își extinde prezența pe piața din România
Potrivit companiei, rezultatele din prima jumătate a anului au fost susținute și de extinderea rețelei de distribuție, lansarea gamei de modele disponibile în România și creșterea notorietății brandului.
BYD consideră că interesul tot mai mare al clienților pentru costurile de utilizare, nivelul dotărilor, eficiența și tehnologiile electrificate contribuie la consolidarea poziției companiei pe piața auto din România.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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