România a găzduit reuniunea europeană SMARTFORM. Proiectele de mobilitate urbană și dezvoltare durabilă din București, în centrul atenției

România a găzduit, în perioada 8-9 iulie 2026, cea de-a treia reuniune a partenerilor proiectului european SMARTFORM și cea de-a patra vizită de studiu organizată în cadrul acestuia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților și organizațiilor partenere din opt state europene, care au analizat soluții pentru mobilitate urbană durabilă și tranziția către neutralitate climatică.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), a organizat reuniunea în cadrul proiectului SMARTFORM (Smartform Interreg Europe) – Accelerating EU Mission on Net-Zero Transition through Community-led Innovation.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027, în cadrul obiectivului de politică „O Europă mai verde”, și urmărește sprijinirea autorităților publice în îmbunătățirea politicilor dedicate tranziției către neutralitate climatică, prin schimb de bune practici, învățare interregională și dezvoltarea unor soluții integrate pentru mobilitate urbană durabilă și dezvoltare teritorială.

La București au participat aproximativ 40 de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor partenere din Grecia, Irlanda, România, Muntenegru, Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, Letonia și Țările de Jos.

Potrivit MDLPA, reuniunea a avut un rol important în consolidarea cooperării europene privind dezvoltarea politicilor publice pentru mobilitate urbană sustenabilă și tranziția către neutralitate climatică.

În cadrul întâlnirilor au fost analizate rezultatele activităților desfășurate în Living Lab-urile organizate în toate regiunile partenere, au fost prezentate exemple de bune practici europene și au fost discutate direcțiile de îmbunătățire a instrumentelor de politică publică dezvoltate în cadrul proiectului.

Prima zi a fost dedicată sesiunilor tehnice și de management. Participanții au analizat progresul înregistrat de parteneri, rezultatele celei de-a doua runde a Living Lab-urilor, activitățile de comunicare și diseminare și au desfășurat o sesiune de brainstorming privind perfecționarea instrumentelor de politică publică, considerate un element central al proiectului SMARTFORM.

De asemenea, Comitetul de Management și Steering Committee au evaluat stadiul implementării proiectului și au stabilit pașii care urmează să fie parcurși în perioada următoare.

La finalul zilei, delegațiile au participat la un tur ghidat al centrului istoric și al zonei centrale a Capitalei, pentru a descoperi patrimoniul arhitectural, identitatea culturală și transformările urbane ale Bucureștiului.

Cea de-a doua zi a reuniunii a fost rezervată unei vizite de studiu în București, în cadrul căreia participanții au analizat exemple de investiții și proiecte implementate la nivel local.

Delegațiile au vizitat noul Depou STB Chitila, prezentat drept un obiectiv strategic pentru modernizarea transportului public din regiunea București-Ilfov.

Programul a inclus și o vizită la Parcul Liniei din Sectorul 6, proiect de regenerare urbană și infrastructură verde, precum și la Școala Gimnazială nr. 197, unde a fost prezentat proiectul de modernizare a infrastructurii educaționale.

Ministerul Dezvoltării a transmis că organizarea reuniunii internaționale contribuie la consolidarea rolului României în schimbul european de experiență privind dezvoltarea urbană durabilă și promovarea politicilor integrate pentru mobilitate, climă și inovare.

Totodată, autoritățile au precizat că evenimentul sprijină valorificarea bunelor practici europene în procesul de îmbunătățire a Programului Național de Sprijin pentru Planificarea Mobilității Urbane Durabile, instrument de politică administrat de minister în cadrul proiectului SMARTFORM.