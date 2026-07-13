România a găzduit reuniunea europeană SMARTFORM. Proiectele de mobilitate urbană și dezvoltare durabilă din București, în centrul atenției
SURSA FOTO: MDLPA
România a găzduit, în perioada 8-9 iulie 2026, cea de-a treia reuniune a partenerilor proiectului european SMARTFORM și cea de-a patra vizită de studiu organizată în cadrul acestuia. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților și organizațiilor partenere din opt state europene, care au analizat soluții pentru mobilitate urbană durabilă și tranziția către neutralitate climatică.
Bucureștiul a reunit reprezentanți din opt state europene în cadrul proiectului SMARTFORM
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), a organizat reuniunea în cadrul proiectului SMARTFORM (Smartform Interreg Europe) – Accelerating EU Mission on Net-Zero Transition through Community-led Innovation.
Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027, în cadrul obiectivului de politică „O Europă mai verde”, și urmărește sprijinirea autorităților publice în îmbunătățirea politicilor dedicate tranziției către neutralitate climatică, prin schimb de bune practici, învățare interregională și dezvoltarea unor soluții integrate pentru mobilitate urbană durabilă și dezvoltare teritorială.
La București au participat aproximativ 40 de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor partenere din Grecia, Irlanda, România, Muntenegru, Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, Letonia și Țările de Jos.
Partenerii europeni au analizat rezultatele proiectului și noile direcții de dezvoltare
Potrivit MDLPA, reuniunea a avut un rol important în consolidarea cooperării europene privind dezvoltarea politicilor publice pentru mobilitate urbană sustenabilă și tranziția către neutralitate climatică.
În cadrul întâlnirilor au fost analizate rezultatele activităților desfășurate în Living Lab-urile organizate în toate regiunile partenere, au fost prezentate exemple de bune practici europene și au fost discutate direcțiile de îmbunătățire a instrumentelor de politică publică dezvoltate în cadrul proiectului.
Prima zi a fost dedicată sesiunilor tehnice și de management. Participanții au analizat progresul înregistrat de parteneri, rezultatele celei de-a doua runde a Living Lab-urilor, activitățile de comunicare și diseminare și au desfășurat o sesiune de brainstorming privind perfecționarea instrumentelor de politică publică, considerate un element central al proiectului SMARTFORM.
De asemenea, Comitetul de Management și Steering Committee au evaluat stadiul implementării proiectului și au stabilit pașii care urmează să fie parcurși în perioada următoare.
La finalul zilei, delegațiile au participat la un tur ghidat al centrului istoric și al zonei centrale a Capitalei, pentru a descoperi patrimoniul arhitectural, identitatea culturală și transformările urbane ale Bucureștiului.
Vizite la proiecte de mobilitate, regenerare urbană și infrastructură educațională
Cea de-a doua zi a reuniunii a fost rezervată unei vizite de studiu în București, în cadrul căreia participanții au analizat exemple de investiții și proiecte implementate la nivel local.
Delegațiile au vizitat noul Depou STB Chitila, prezentat drept un obiectiv strategic pentru modernizarea transportului public din regiunea București-Ilfov.
Programul a inclus și o vizită la Parcul Liniei din Sectorul 6, proiect de regenerare urbană și infrastructură verde, precum și la Școala Gimnazială nr. 197, unde a fost prezentat proiectul de modernizare a infrastructurii educaționale.
România își consolidează participarea la schimbul european de bune practici
Ministerul Dezvoltării a transmis că organizarea reuniunii internaționale contribuie la consolidarea rolului României în schimbul european de experiență privind dezvoltarea urbană durabilă și promovarea politicilor integrate pentru mobilitate, climă și inovare.
Totodată, autoritățile au precizat că evenimentul sprijină valorificarea bunelor practici europene în procesul de îmbunătățire a Programului Național de Sprijin pentru Planificarea Mobilității Urbane Durabile, instrument de politică administrat de minister în cadrul proiectului SMARTFORM.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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