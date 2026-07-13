OPEC reduce din nou prognoza privind cererea mondială de petrol. Estimările pentru 2026, revizuite în scădere pentru a treia lună consecutiv

OPEC și-a redus pentru a treia lună consecutiv estimarea privind creșterea cererii mondiale de petrol în 2026. În același timp, organizația consideră că economia globală ar putea avea o evoluție mai bună în a doua parte a anului și a revizuit în creștere prognoza pentru 2027.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a redus prognoza privind creșterea cererii mondiale de petrol în 2026 la 780.000 de barili pe zi, potrivit raportului lunar publicat luni. Este a treia revizuire consecutivă în sens descendent.

Noua estimare este mai mică decât prognoza anterioară, care indica o creștere de 970.000 de barili pe zi, transmite Reuters.

Cu toate acestea, OPEC apreciază că economia mondială a rămas rezilientă în prima jumătate a anului și consideră că o eventuală diminuare a tensiunilor geopolitice ar putea susține o evoluție mai favorabilă în a doua parte a lui 2026, dacă piețele energetice și fluxurile comerciale se stabilizează.

Pentru 2027, organizația și-a majorat prognoza privind creșterea cererii de petrol la 1,94 milioane de barili pe zi, cu 210.000 de barili peste estimarea anterioară.

OPEC consideră că războiul dintre Iran și Statele Unite a avut un impact mai redus asupra consumului de petrol decât estimează alte instituții, precum Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

În raport se arată că închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial, a redus timp de mai multe luni exporturile de țiței din Orientul Mijlociu.

Potrivit organizației, producția începe să se redreseze după acordul interimar dintre Iran și Statele Unite, însă noile atacuri militare alimentează din nou temerile privind transporturile de petrol prin regiune.

Conform datelor din raport, producția de țiței a grupului OPEC+ a ajuns în iunie la o medie de 36,28 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 3 milioane de barili peste nivelul din mai.

Creșterea este pusă pe seama reluării producției de către statele din Golf, după întreruperile provocate de conflictul cu Iranul.

Raportul mai arată că Emiratele Arabe Unite și-au majorat producția cu aproximativ 80% în iunie, până la 3,81 milioane de barili pe zi, după retragerea oficială din OPEC și OPEC+, la începutul lunii mai. Abu Dhabi urmărește astfel să își extindă producția fără constrângerile impuse de cotele cartelului și să investească în infrastructură care să reducă dependența de Strâmtoarea Ormuz.

În paralel, Nigeria a raportat cea mai ridicată producție de petrol din ultimii peste șase ani.

Autoritățile au anunțat că în iunie producția medie de țiței a ajuns la 1,56 milioane de barili pe zi, echivalentul a 104% din cota stabilită de OPEC. Dacă sunt incluse și condensatele, producția totală a urcat la 1,74 milioane de barili pe zi.

Comisia pentru Reglementarea Industriei Petroliere din Nigeria a atribuit această evoluție funcționării stabile a instalațiilor de producție și reducerii incidentelor care afectau conductele de transport.

Guvernul nigerian și-a menținut obiectivul de a atinge o producție de două milioane de barili pe zi, în condițiile în care sectorul petrolier încearcă să depășească problemele provocate de furturile de petrol, sabotaj și investițiile insuficiente din ultimii ani.