Petrolul se scumpește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul risc pentru piața globală

Petrolul înregistrează noi creșteri la finalul săptămânii, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc cu atenție situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de țiței și gaze naturale. Restricțiile din trafic și riscurile privind aprovizionarea au susținut avansul cotațiilor internaționale, în timp ce piața încearcă să evalueze impactul noilor confruntări militare din Orientul Mijlociu.

Petrolul continuă să fie influențat de incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu, după ce reluarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran a alimentat temerile privind întreruperi ale aprovizionării și perturbări ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Vineri dimineață, contractele futures pentru Brent au crescut cu 19 cenți, echivalentul unui avans de 0,25%, până la 76,49 dolari pe baril, la ora 03:19 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat tot cu 19 cenți, respectiv cu 0,26%, ajungând la 72,27 dolari pe baril.

La nivel săptămânal, piața se îndreaptă către o evoluție pozitivă. Cotația Brent este estimată să închidă săptămâna cu un avans de aproximativ 6%, în timp ce WTI este pe cale să consemneze o creștere de circa 5%.

În analiza sa privind evoluția pieței, Vandana Hari, fondatoarea companiei de analiză Vanda Insights, a explicat că blocajele din Strâmtoarea Ormuz continuă să mențină o primă importantă de risc în prețurile petrolului.

„Prețurile au scăzut față de maximele de la mijlocul săptămânii, dar există încă o primă de risc substanțială, deoarece tranzitele din Ormuz au revenit aproape la un punct mort, fără semne clare cu privire la momentul în care s-ar putea relua redeschiderea normală”, a declarat Vandana Hari.

Totodată, aceasta consideră că perspectivele unor noi contacte diplomatice între Washington și Teheran limitează, cel puțin deocamdată, posibilitatea unei creșteri și mai accentuate a cotațiilor.

„Cu toate acestea, se pare că încrederea pieței în revenirea SUA și Iranului la relații diplomatice pentru a rezolva problema limitează potențialul ascendent”, a adăugat Hari.

Noile confruntări militare au reaprins îngrijorările privind stabilitatea uneia dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol din lume. Forțele armate iraniene au lansat joi atacuri asupra infrastructurii militare americane din statele din Golf, ca reacție la loviturile efectuate anterior de Statele Unite asupra unor provincii de coastă din sudul și estul Iranului. Evoluțiile au complicat și mai mult armistițiul care dura de aproximativ trei săptămâni.

În paralel, presa iraniană a relatat despre mai multe explozii produse în sudul țării, inclusiv în Bushehr, oraș în care funcționează una dintre centralele nucleare ale Iranului.

Reluarea luptelor s-a produs chiar în ziua în care Iranul și-a înmormântat liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, pe 28 februarie, după o săptămână de ceremonii funerare și manifestații de amploare.

În acest context, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz a fost din nou amânată. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din aprovizionarea zilnică mondială cu petrol și gaze naturale tranzita această rută strategică.

Datele de monitorizare a navelor au arătat că traficul petrolierelor prin strâmtoare a fost aproape blocat joi, în timp ce companiile de transport maritim au reevaluat riscurile de securitate după atacul iranian asupra unui transportator de gaze naturale lichefiate din Qatar, aflat în apropierea coastelor Omanului.

Cu toate acestea, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că nu se așteaptă ca războiul să reintre într-o fază extinsă, în pofida reluării confruntărilor.

„Orice s-ar întâmpla se va termina foarte repede”, a afirmat Donald Trump.

Daniel Hynes, strateg senior pe mărfuri în cadrul băncii ANZ, consideră că investitorii au fost parțial liniștiți de faptul că administrația americană nu a vizat infrastructura energetică iraniană.

„În ciuda intensificării atacurilor de către SUA asupra amplasamentelor militare din Iran, piața a fost oarecum liniștită de decizia administrației Trump de a evita să vizeze infrastructura energetică iraniană”, a declarat Daniel Hynes.

Acesta a precizat că percepția investitorilor a fost influențată și de mesajele transmise de liderul de la Casa Albă privind posibilitatea evitării unui conflict militar de amploare.