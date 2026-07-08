Prețul petrolului a urcat cu peste 5%. Revocarea licenței pentru petrolul iranian și atacurile din Strâmtoarea Ormuz agită piețele

Prețul petrolului a crescut puternic marți după ce Statele Unite au revocat licența generală care permitea vânzarea petrolului iranian. Decizia vine pe fondul atacurilor asupra mai multor petroliere din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru transportul mondial de energie.

Administrația americană a anunțat revocarea licenței generale care autoriza vânzarea petrolului iranian, oferind o perioadă de tranziție până la 17 iulie pentru încheierea tranzacțiilor deja aprobate.

Oficialii americani au transmis că decizia a fost luată după atacurile asupra mai multor nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz și au avertizat că acțiunile Iranului în zonă sunt considerate inacceptabile și vor avea consecințe.

În același timp, Washingtonul a precizat că negocierile cu Teheranul privind un acord mai amplu continuă, iar echipele de negociere acționează în continuare cu bună credință.

Escaladarea tensiunilor a venit după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile în și în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit informațiilor prezentate, un transportator de gaze naturale lichefiate din Qatar ar fi fost lovit de o dronă iraniană, iar un superpetrolier sub pavilion saudit a fost avariat în apropierea coastelor Omanului. Autoritățile iraniene nu au comentat incidentul și nu a existat o revendicare oficială a atacurilor.

Oficialii americani au afirmat că primele informații indică faptul că Iranul ar fi vizat cele trei nave comerciale.

Piața petrolului a reacționat imediat la evoluțiile din Orientul Mijlociu. Contractele Brent au închis ședința de tranzacționare în creștere cu 3,01%, la 74,16 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a urcat cu 2,76%, până la 70,44 dolari pe baril.

După închiderea piețelor, cotațiile și-au accelerat creșterea. Brent a ajuns la peste 76 de dolari pe baril, iar WTI a depășit 72 de dolari, ambele înregistrând avansuri de peste 5% față de sesiunea precedentă.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate.

Înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și Statele Unite, aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol și volume importante de GNL tranzitau zilnic această rută.

Analiștii avertizează că orice blocaj prelungit ar putea provoca noi creșteri ale prețurilor la energie și ar pune presiune suplimentară asupra economiilor și consumatorilor.

Escaladarea tensiunilor riscă să afecteze acordul de principiu convenit în luna iunie între Statele Unite și Iran, care urmărea limitarea programului nuclear iranian, relaxarea unor sancțiuni și redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz.

Ministrul iranian de Externe a transmis că discuțiile privind un acord final nu vor continua dacă Washingtonul își menține amenințările, după ce președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor „duce la capăt misiunea” în lipsa unei înțelegeri.

Analiștii consideră însă că nici Washingtonul, nici Teheranul nu au interesul de a abandona complet negocierile. Totuși, ei avertizează că orice nou incident militar sau amenințare privind închiderea Strâmtorii Ormuz poate provoca noi valuri de volatilitate pe piața petrolului.

În paralel, Ucraina a anunțat că dronele sale au lovit opt petroliere din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, utilizată pentru transportul combustibililor către Crimeea, ceea ce adaugă o nouă sursă de incertitudine pentru piața energetică internațională.