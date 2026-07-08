Viticultorii cer repornirea sistemului antigrindină pentru protejarea culturilor. Tánczos Barna: Poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline

Viticultorii solicită repornirea sistemului antigrindină, considerând că acesta este necesar pentru protejarea culturilor de viță-de-vie împotriva fenomenelor meteo extreme. Subiectul a fost discutat marți, 7 iulie, în cadrul unei întâlniri dintre reprezentanții Ministerului Agriculturii și organizațiile profesionale din sector. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a precizat că programul multianual nu poate fi aprobat în perioada interimatului. În paralel, ministerul pregătește lansarea proiectului în dezbatere publică.

Reluarea sistemului antigrindină a fost analizată de reprezentanții Ministerului Agriculturii împreună cu organizațiile profesionale din sectorul vitivinicol, în urma solicitărilor venite din partea producătorilor care cer măsuri pentru protejarea culturilor de viță-de-vie împotriva grindinei.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, reprezentanții sectorului vitivinicol au cerut repornirea sistemului național antigrindină pentru a asigura protecția plantațiilor de viță-de-vie împotriva căderilor de grindină, care pot compromite producția și afecta activitatea exploatațiilor agricole.

În cadrul discuțiilor au fost analizate atât problemele cu care se confruntă producătorii, cât și variantele de sprijin pe care autoritățile le pot implementa în perioada următoare, inclusiv reluarea programului național dedicat combaterii efectelor grindinei.

Ministerul Agriculturii a precizat că programul multianual necesar pentru repornirea sistemului național antigrindină nu poate fi adoptat în actuala perioadă de interimat, fiind necesară aprobarea unui Guvern cu puteri depline.

În același timp, instituția pregătește documentația necesară pentru lansarea programului în dezbatere publică, astfel încât procedurile să poată avansa înainte de adoptarea deciziei finale.

„În perioada interimatului pregătim lansarea programului în dezbatere publică și am reiterat propunerea mea de a reporni acest sistem pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care vor putea fi analizate și identificate cele mai potrivite soluții tehnologice pentru protecția culturilor pe termen lung”, a transmis Tanczos Barna.

Pe lângă analiza privind reluarea programului național antigrindină, Ministerul Agriculturii lucrează și la alte instrumente de sprijin destinate producătorilor din sectorul vitivinicol.

Aceste măsuri vizează deschiderea unor apeluri de proiecte dedicate intervențiilor din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aflate în prezent în analiza ministerului.

Potrivit autorităților, aceste intervenții urmăresc să ofere sprijin sectorului vitivinicol prin finanțarea proiectelor eligibile, în paralel cu demersurile privind reluarea programului național destinat protejării culturilor împotriva grindinei.