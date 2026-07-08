Banii curg în fotbalul european, însă ritmul începe să se schimbe. Datele arată o nouă realitate

Fotbalul european a depășit pentru prima dată pragul de 40 de miliarde de euro în privința veniturilor, în sezonul 2024-2025, însă evoluția financiară indică semne de încetinire, potrivit raportului anual realizat de Deloitte privind situația economică a industriei fotbalului.

Cluburile de pe întreg continentul au generat venituri totale de 40,2 miliarde de euro în sezonul încheiat la jumătatea anului 2025, față de 38 de miliarde de euro în sezonul precedent. Din această sumă, cele mai importante cinci campionate europene Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A și Ligue 1, au contribuit cu 21,6 miliarde de euro.

Analiza Deloitte arată că extinderea numărului de meciuri și competiții ar putea să nu reprezinte o soluție pe termen lung pentru creșterea veniturilor, în condițiile în care calendarul fotbalistic este deja încărcat. Potrivit estimărilor, veniturile totale ale cluburilor ar putea să se stabilizeze sau chiar să scadă în sezoanele 2025-2026 și 2026-2027.

„Extinderea competiţiilor UEFA şi FIFA a adus beneficii financiare ligilor „Big Five” din Europa, dar fotbalul nu se poate baza doar pe adăugarea de conţinut suplimentar pentru a asigura o creştere durabilă”, a declarat Tim Bridge, partener principal în Deloitte Sports Business Group.

Și continuă: „O piaţă din ce în ce mai saturată ar putea să nu fie benefică nici pentru jucători, nici pentru suporteri, mai ales dacă afectează spectacolul de pe teren. Această abordare, în lipsa unei viziuni comune a tuturor deţinătorilor de drepturi, riscă să pună câştigul pe termen scurt înaintea prosperităţii pe termen lung”.

Premier League a continuat să fie cea mai puternică ligă europeană din punct de vedere financiar. Cluburile din prima divizie engleză au înregistrat venituri de 6,8 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 9,1 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 8% față de perioada precedentă.

Deloitte a precizat că această evoluție a fost susținută de numărul mai mare de cluburi care au ajuns în fazele finale ale competițiilor europene, de creșterea prețurilor biletelor și de extinderea capacității stadioanelor.

Situația financiară a cluburilor din Premier League a avut însă și o componentă negativă. Pierderile înainte de impozitare au crescut de la 135 de milioane de lire sterline la 948 de milioane de lire sterline, pe fondul cheltuielilor ridicate pentru transferuri și al reducerii veniturilor obținute din vânzarea jucătorilor, care contribuiseră la rezultatele financiare din sezonul anterior.

În celelalte campionate importante din Europa, Bundesliga a depășit pentru prima dată nivelul de 4 miliarde de euro, după o creștere de 12%. LaLiga a raportat venituri de 4,1 miliarde de euro, iar cluburile Real Madrid și Barcelona au reprezentat împreună 52% din totalul veniturilor formațiilor din campionatul spaniol.

Serie A a avut o creștere mai redusă, de 4%, ajungând la 3 miliarde de euro. În schimb, Ligue 1 a înregistrat o scădere de 15%, până la 2,2 miliarde de euro, pe fondul reducerii veniturilor comerciale cu 0,4 miliarde de euro.

Cluburile din Championship, a doua ligă valorică din Anglia, au înregistrat prima reducere a veniturilor de la începutul pandemiei de COVID. Veniturile totale au scăzut cu 2%, până la 942 de milioane de lire sterline, în timp ce pierderile înainte de impozitare au crescut cu 12%, ajungând la 355 de milioane de lire sterline.

Doar trei cluburi din Championship au reușit să încheie perioada analizată cu profit. Tim Bridge a afirmat că situația financiară a cluburilor din cele trei niveluri ale Ligii Engleze de Fotbal indică o dependență tot mai mare de finanțarea externă pentru menținerea lichidității.

„Situaţia financiară cumulată şi agravarea pierderilor cluburilor din toate cele trei divizii ale Ligii Engleze de Fotbal evidenţiază o tendinţă continuă, în care finanţarea externă este acum esenţială pentru asigurarea lichidităţii în marea majoritate a cazurilor. Viitoarele modificări ale reglementărilor ar putea sprijini îmbunătăţiri ulterioare, dar accentul trebuie să se îndrepte acum către o comercializare mai puternică şi o creştere durabilă, sau către un plan de a reduce decalajul faţă de Premier League”, a declarat Bridge.

Anglia a introdus Autoritatea Independentă de Reglementare a Fotbalului prin Legea privind guvernanța fotbalului, cu obiectivul de a consolida sustenabilitatea financiară, guvernanța și supravegherea proprietății cluburilor profesioniste.

În fotbalul feminin, Superliga feminină engleză a raportat o evoluție diferită, cu o creștere a veniturilor de 39%, până la 90 de milioane de lire sterline. A fost al doilea sezon consecutiv în care toate cele 12 cluburi participante au depășit pragul de un milion de lire sterline la venituri.

Diferența financiară dintre cluburile cu cele mai mari și cele mai mici venituri din Superliga feminină engleză s-a extins însă la 16 ori, comparativ cu un raport de 13 ori în sezonul precedent.